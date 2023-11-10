白宮：以色列同意每日停火4小時，讓加薩北部平民撤離；美重抬巴自治政府作為以巴解方，分析指困難重重

白宮：以色列同意每天暫停加薩北部軍事行動4小時，讓平民撤離

（中央社）美國白宮表示，以色列已同意自今天（當地時間9日）起一天暫停4小時在加薩北部的行動，長達1個多月的戰鬥首度出現喘息跡象。這場戰鬥已導致逾萬人死亡，人們也擔心中東衝突會擴大。

《路透社》報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，以色列暫停行動將使民眾得以沿兩條人道走廊逃亡，是具有意義的首波措施。

柯比說：「以色列方面告訴我們，暫停（行動）期間，這些區域不會有軍事行動，而且這項程序將從今天開始。」暫停時間會提前3個小時公布。

柯比表示，這是近日美以官員進行討論，包括美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談的成果。

以色列部隊稍早在加薩走廊（Gaza Strip）北部的斷垣殘壁中，繼續對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的武裝分子，並逐步逼近兩間大醫院。

與此同時，加薩走廊的平民處境持續惡化。路上逃亡民眾表示，在以色列要求他們撤離之後，又有數以千計的巴勒斯坦人沿著散布屍體的危險前線路徑，從加薩北部逃到加薩南部。

但還是有很多人留在北部，並擠進當地的西法醫院（Al-Shifa Hospital）和聖城醫院（Al-Quds Hospital），目前民眾身邊有激烈地面作戰，同時以色列又從上空發動更多空襲。

以色列說，醫院裡藏有敵人哈瑪斯的指揮中心。

哈瑪斯的槍手10月7日跨境突襲以色列南部，根據以色列的統計，共有1400人因此喪生，其中多半是平民，哈瑪斯還綁走大約240名人質。

但以色列發動攻擊報復哈瑪斯治下的加薩，也引發世人關切。巴勒斯坦官員說，截至今天已有1萬812名加薩居民喪生，其中大約4成是兒童。

一名美國官員匿名表示，美國中央情報局（CIA）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）在卡達首都杜哈（Doha）與卡達首相會面，就協議釋放人質的可能性進行討論。卡達過去曾居中與哈瑪斯斡旋。

另外在法國巴黎，來自大約80個國家的官員與組織正在開會協調對加薩的人道援助，並找尋方法來協助受傷平民脫困。

挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）在白宮發聲明前表示：「若不停火、解除圍困、取消無差別轟炸與作戰，就會繼續有人流血喪命。」

以色列及其主要支持者美國則說，全面停火會讓哈瑪斯受益。《法新社》報導，拜登（Joe Biden）今天表示，目前以哈在加薩走廊「沒有可能」停火。

美重抬巴自治政府作為以巴解方，加薩未來仍渾沌

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日表示，一旦這次新一輪以巴衝突結束，加薩應與約旦河西岸一併由巴勒斯坦自治政府治理。這透露華府亮出解決以巴衝突的首選方案，但分析指出此路困難重重。

布林肯這番話是在東京的七大工業國集團（G7）外長會議所發表。《紐約時報》指出，美國總統拜登目前承受越來越多壓力，要他發揮影響力推動解決以巴衝突的長期解方並減少平民傷亡；也有越來越多跡象表明，美國和以色列間的利益分歧正擴大。

美以矛盾浮現

拜登端出解方首選布林肯8日時指出，需有積極因素才能實現持久和平，「加薩危機後的治理核心，必須納入巴勒斯坦人民的聲音和心願。這需包含巴勒斯坦主導的治理，以及加薩與約旦河西岸統一於巴勒斯坦自治政府治下。」

布林肯並未提到如何落實相關細節。紐時認為當下以色列與哈瑪斯戰事正酣，即便以色列能在加薩把哈瑪斯趕下台，恢復讓巴勒斯坦自治政府治理加薩也非易事。巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）民望極低，許多巴勒斯坦人認為他貪腐、透過和平談判建國已告失敗。

美國與以色列這週還浮現另一潛在分歧。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍可在戰爭結束後「無限期」在加薩扮演安全角色。但白宮國家安全會議發言人柯比回應說，以色列軍隊重新佔領加薩「不是正確作法」。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員、曾參與中東和平談判的米勒（Aaron David Miller）說：「美國正益發感到不快與洩氣，甚或惱火。」但他認為美、以間的分歧還不致讓拜登放棄支持以色列。

依據奧斯陸協議而成立，巴自治政府孱弱

《半島電視台》（Al Jazeera）指出，1993年巴勒斯坦解放組織（PLO）領袖阿拉法特（Yasser Arafat）與以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）簽署《奧斯陸協議》（Oslo Accords），提出以巴和平進程盼結束雙方數十年衝突，兩人並一同獲得諾貝爾和平獎。

根據《奧斯陸協議》，以色列從加薩與約旦河西岸撤軍，交給巴勒斯坦建立自治政府治理，雙方放棄武力並相互承認，之後再尋求達成永久協議。但1995年拉賓遭以色列右翼激進分子暗殺身亡，巴勒斯坦極端勢力也連續對以色列襲擊並演變成武裝對抗，《奧斯陸協議》名存實亡。

法國全新聞頻道《法國24台》（France 24）指出，根據《奧斯陸協議》而於1994年成立的巴勒斯坦自治政府，時至今日只能控制名為「A區」的約旦河西岸約18％土地，另外82％的「B區」與「C區」不是完全由以色列控制，就是只能以巴共管。