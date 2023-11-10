2024熱門台劇開拍！台版《梨泰院》、《我們與惡的距離2》豪華卡司曝光，《華燈初上》即將推出電影版？

我們想讓你知道的是
隨著2024即將來臨，一系列戲劇作品也陸續公開了將在明年發表的消息。其中，台版《梨泰院Class》和《我們與惡的距離2》引起了極大的關注。而令人驚喜的是，《華燈初上》電影版的相關資訊居然出現在文策院的網站上，同樣引發了網友們的討論和猜測。
近年來，台灣本土影視產業蓬勃發展，每年嶄露頭角的佳作不勝枚舉。隨著2024即將到來，仍有令人期待的台劇作品進入製作階段。
在這篇文章中，我們整理了三部最近釋出製作消息，預計在明年與觀眾見面的話題台劇。對於對台灣影劇感興趣的朋友，別忘了密切關注這些話題之作的最新動態。
周興哲主演《來！金來號！》引發討論
自從熱門漫改韓劇《梨泰院Class》宣布將翻拍台版後，一直都是台劇迷關注的焦點。觀眾們翹首以待，期待這部劇如何重新演繹，以更細膩地呈現台灣的風土民情。而在本月9日，大慕影藝終於揭曉了台灣版《梨泰院Class》的名稱——《來！金來號！》。
《來！金來號！》將在12月正式開鏡，由《人選之人－造浪者》的編劇簡莉穎擔任編劇統籌，榮獲台北電影獎最佳編劇的馮勃棣也將加入編劇陣容。
至於劇名中的「金來」不僅是餐廳的名稱，更蘊含台語「快來」的意味。金獎導演高炳權和曾英庭將再度攜手合作，將大量融入在地元素的故事呈現給觀眾。期待這部台灣版《梨泰院Class》能夠以獨特的風格和深刻的內涵，贏得更多觀眾的心。
然而，不少人也相當在意，誰將能夠背負起朴敘俊在原劇中所扮演的主角，重新演繹這個靈魂要角。對此，記者會上也宣布周興哲將成為「台版朴敘俊」，接下主演要角。
這位以音樂才華受矚目的歌手，將如何在戲劇之路上開創新的里程碑，引發大眾討論。而這次的演出陣容更是堅強，袁澧林、邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢、林敬倫等一眾優秀演員的加入，無疑為這部劇增色不少。
為了還原角色，周興哲透露最近投入了大量時間上廚藝課程，以符合角色設定，他更是首度剃了短髮，在穿衣風格上也故意和他過去的形象有所不同，展現出一種大眾「從未見過的周興哲」。但周興哲歌而優則演的舉動，卻也在網路上引起了兩極的評論，對其演技提出質疑。
2014年，周興哲替台劇《十六個夏天》演唱主題曲〈以後別做朋友〉，不僅開啟了他的歌手之路，同年他也參與了該劇的演出。然而，相對於戲劇的表現，〈以後別做朋友〉動人的歌詞和旋律似乎更引起了大家的共鳴，因此，一直以來周興哲在歌壇的表現遠勝於戲劇。
儘管如此，周興哲似乎並未完全放棄戲劇表演，他陸續參與了《女兵日記女力報到》、《我的青春沒在怕》、《媽，別鬧了！》等台劇的演出，並在2022年與李沐搭檔，主演了電影《我吃了那男孩一整年的早餐》。雖然觀眾對他的表演評價不一，但透過不斷挑戰戲劇演出，可以看出周興哲對演戲的野心仍然存在。
無論如何，《來！金來號！》的誕生已經讓台灣影劇圈掀起了不小的話題，也為觀眾們帶來了更多期待。劇情發展、角色演繹，以及每位演員的表現，都將成為大家關注的焦點。
《我們與惡的距離2》公布出演卡司
另外，由林君陽導演執導的《我們與惡的距離2》在9日公開了新一季的演出卡司，引起眾多網友的高度期待。
在記者會上，大慕影藝攜手林君陽導演，宣佈《我們與惡的距離2》的主演陣容，包括周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育等，華麗的演員陣容同樣引發了大眾的熱切期待。主演們一字排開，幾乎都是曾獲得金獎認證，或在戲劇圈打滾多時的資深演員。這樣的陣容被形容為品質的保證，讓觀眾更加期待《我們與惡的距離2》開播。
周渝民將在劇中飾演喪失妻兒的精神科醫生，薛仕凌則負責演出地方立委的角色。謝欣穎將挑戰演出命運坎坷但堅韌的母親，楊貴媚則在劇中飾演議員，同時也是薛仕凌角色的母親，而于子育則會在劇中飾演一名公衛護理師，陣容強大的演員群，不難想像《我們與惡的距離2》勢必會成為2024年深刻而感人的話題之作。
回顧2019年首播的《我們與惡的距離》，因其深入時事、全面探討社會議題而廣受矚目。尤其是對思覺失調患者對社會的影響、精神病患家屬在社會中的生存狀況，以及相關法條的深刻討論，引發了觀眾的關心與省思。
在記者會上，林君陽導演透露，他這次再度與第一季的編劇呂蒔媛合作。為了打造第二季，《我們與惡的距離2》經歷了呂蒔媛編劇長達四年的田調與撰寫，故事時空跨足三個年代，結構龐大而複雜，觸及公衛、法律、政治、精神疾病等多個領域。光是主要角色就有18位，配角更多達約30位，有台詞的人物更多達上百人，製作的龐大與費力可見一斑。
儘管續集容易受到與第一集比較的壓力，但相信這一眾優秀的演員，與值得信賴的編導團隊合作，必定能再次為觀眾帶來嶄新的觀劇體驗。期待他們以出色的演技和深刻的演繹，為續集注入嶄新的活力。
《華燈初上》有望推出電影版
在前述兩部引起廣泛關注的台劇之外，今年10月傳出《華燈初上》將推出電影版的消息，也一度引發話題。
一名網友在文化部8月公布的「112年度第1梯次國產電影長片輔導金獲選名單」中，發現了一部名為《華燈初上之旭日東昇》的電影，由製作公司「百聿數碼創意股份有限公司」提出申請。值得留意的是，這正是之前製作《華燈初上》的公司。
深入查閱文化內容策進院網站，可以找到《華燈初上之旭日東昇》的相關資訊。製片人陣容包括戴天易和林心如，主演陣容則有林心如、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉等，看起來是由《華燈初上》原班人馬攜手再創佳績。
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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