2024熱門台劇開拍！台版《梨泰院》、《我們與惡的距離2》豪華卡司曝光，《華燈初上》即將推出電影版？

近年來，台灣本土影視產業蓬勃發展，每年嶄露頭角的佳作不勝枚舉。隨著2024即將到來，仍有令人期待的台劇作品進入製作階段。

在這篇文章中，我們整理了三部最近釋出製作消息，預計在明年與觀眾見面的話題台劇。對於對台灣影劇感興趣的朋友，別忘了密切關注這些話題之作的最新動態。

周興哲主演《來！金來號！》引發討論

自從熱門漫改韓劇《梨泰院Class》宣布將翻拍台版後，一直都是台劇迷關注的焦點。觀眾們翹首以待，期待這部劇如何重新演繹，以更細膩地呈現台灣的風土民情。而在本月9日，大慕影藝終於揭曉了台灣版《梨泰院Class》的名稱——《來！金來號！》。

《來！金來號！》將在12月正式開鏡，由《人選之人－造浪者》的編劇簡莉穎擔任編劇統籌，榮獲台北電影獎最佳編劇的馮勃棣也將加入編劇陣容。

至於劇名中的「金來」不僅是餐廳的名稱，更蘊含台語「快來」的意味。金獎導演高炳權和曾英庭將再度攜手合作，將大量融入在地元素的故事呈現給觀眾。期待這部台灣版《梨泰院Class》能夠以獨特的風格和深刻的內涵，贏得更多觀眾的心。

然而，不少人也相當在意，誰將能夠背負起朴敘俊在原劇中所扮演的主角，重新演繹這個靈魂要角。對此，記者會上也宣布周興哲將成為「台版朴敘俊」，接下主演要角。

這位以音樂才華受矚目的歌手，將如何在戲劇之路上開創新的里程碑，引發大眾討論。而這次的演出陣容更是堅強，袁澧林、邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢、林敬倫等一眾優秀演員的加入，無疑為這部劇增色不少。

為了還原角色，周興哲透露最近投入了大量時間上廚藝課程，以符合角色設定，他更是首度剃了短髮，在穿衣風格上也故意和他過去的形象有所不同，展現出一種大眾「從未見過的周興哲」。但周興哲歌而優則演的舉動，卻也在網路上引起了兩極的評論，對其演技提出質疑。

2014年，周興哲替台劇《十六個夏天》演唱主題曲〈以後別做朋友〉，不僅開啟了他的歌手之路，同年他也參與了該劇的演出。然而，相對於戲劇的表現，〈以後別做朋友〉動人的歌詞和旋律似乎更引起了大家的共鳴，因此，一直以來周興哲在歌壇的表現遠勝於戲劇。

儘管如此，周興哲似乎並未完全放棄戲劇表演，他陸續參與了《女兵日記女力報到》、《我的青春沒在怕》、《媽，別鬧了！》等台劇的演出，並在2022年與李沐搭檔，主演了電影《我吃了那男孩一整年的早餐》。雖然觀眾對他的表演評價不一，但透過不斷挑戰戲劇演出，可以看出周興哲對演戲的野心仍然存在。

無論如何，《來！金來號！》的誕生已經讓台灣影劇圈掀起了不小的話題，也為觀眾們帶來了更多期待。劇情發展、角色演繹，以及每位演員的表現，都將成為大家關注的焦點。

《我們與惡的距離2》公布出演卡司

另外，由林君陽導演執導的《我們與惡的距離2》在9日公開了新一季的演出卡司，引起眾多網友的高度期待。

在記者會上，大慕影藝攜手林君陽導演，宣佈《我們與惡的距離2》的主演陣容，包括周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育等，華麗的演員陣容同樣引發了大眾的熱切期待。主演們一字排開，幾乎都是曾獲得金獎認證，或在戲劇圈打滾多時的資深演員。這樣的陣容被形容為品質的保證，讓觀眾更加期待《我們與惡的距離2》開播。

周渝民將在劇中飾演喪失妻兒的精神科醫生，薛仕凌則負責演出地方立委的角色。謝欣穎將挑戰演出命運坎坷但堅韌的母親，楊貴媚則在劇中飾演議員，同時也是薛仕凌角色的母親，而于子育則會在劇中飾演一名公衛護理師，陣容強大的演員群，不難想像《我們與惡的距離2》勢必會成為2024年深刻而感人的話題之作。

回顧2019年首播的《我們與惡的距離》，因其深入時事、全面探討社會議題而廣受矚目。尤其是對思覺失調患者對社會的影響、精神病患家屬在社會中的生存狀況，以及相關法條的深刻討論，引發了觀眾的關心與省思。

在記者會上，林君陽導演透露，他這次再度與第一季的編劇呂蒔媛合作。為了打造第二季，《我們與惡的距離2》經歷了呂蒔媛編劇長達四年的田調與撰寫，故事時空跨足三個年代，結構龐大而複雜，觸及公衛、法律、政治、精神疾病等多個領域。光是主要角色就有18位，配角更多達約30位，有台詞的人物更多達上百人，製作的龐大與費力可見一斑。

儘管續集容易受到與第一集比較的壓力，但相信這一眾優秀的演員，與值得信賴的編導團隊合作，必定能再次為觀眾帶來嶄新的觀劇體驗。期待他們以出色的演技和深刻的演繹，為續集注入嶄新的活力。

《華燈初上》有望推出電影版

在前述兩部引起廣泛關注的台劇之外，今年10月傳出《華燈初上》將推出電影版的消息，也一度引發話題。

一名網友在文化部8月公布的「112年度第1梯次國產電影長片輔導金獲選名單」中，發現了一部名為《華燈初上之旭日東昇》的電影，由製作公司「百聿數碼創意股份有限公司」提出申請。值得留意的是，這正是之前製作《華燈初上》的公司。

深入查閱文化內容策進院網站，可以找到《華燈初上之旭日東昇》的相關資訊。製片人陣容包括戴天易和林心如，主演陣容則有林心如、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉等，看起來是由《華燈初上》原班人馬攜手再創佳績。