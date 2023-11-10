拜習會前夕：學者分析雙方儘可能少談台灣，美眾院中國委員會提10訴求，要求北京停止所有台海軍事行動

拜習會將登場 祁凱立：雙方會儘可能少談台灣

（中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平預計下週在舊金山會晤，分析人士認為，北京和華府將試圖消弭雙方在台灣問題上的互不信任，但會試圖限制在這項議題上花費的時間。

《美國之音》（VOA）報導，史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立（Kharis Templeman）在視訊訪問中說：「雙方都必須就台灣問題發表一些看法，然而這個環境無法讓他們坐下來坦誠對話，討論彼此將採取何種做法。」

他認為北京和華府將試圖「儘可能少」談論台灣。

祁凱立補充說：「台灣（2024年）1月將舉行大選，可能因此改變局勢，因此，雙方都沒有動力嘗試大膽地向對方遞出橄欖枝，或者偏離過去幾年（美、中、台）三邊關係所走的道路。」

由於雙方在台灣問題上的根本歧異目前看似無法解決，且雙方都有許多議題需要優先處理，祁凱立認為，拜登與習近平在亞太經濟合作會議領袖峰會（APEC Leaders Summit）期間會晤時，可能不會給台灣議題太多的關注。

他告訴《美國之音》：「會議期間的某個時間點，雙方都會需要討論台灣，但我認為這將是相當公式化的。」

在祁凱立看來，如果台灣只占拜習會的一小部分，可能符合拜登和習近平雙方的利益。

法新社報導，知情人士今天透露，拜登和習近平預計11月15日在舊金山會晤，這將是兩人自去（2022）年11月以來首次會面。

一名美國官員和一名駐華府外交官表示，雙方尚未正式宣布拜習會日期，但已安排兩位領導人在即將登場的亞太經濟合作會議領袖峰會場邊進行會晤。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10月31日表示，華府希望兩位領袖「在舊金山進行具有建設性的對話」。

拜習會前美眾院中國委員會提10訴求 要北京停止所有台海軍事行動

（中央社）美中元首預期下週會晤，美國眾議院中國委員會8日呼籲總統拜登，要求中國國家主席習近平達成10項訴求，以展現改善美中關係誠意，包含停止所有台海軍事行動。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於15至17日在美國舊金山舉行。日經新聞近日引述美國官員表示，同樣將出席會議的拜登（Joe Biden）與習近平訂於15日會晤。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。

拜習會登場前夕，以聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）為首的13名共和黨籍成員，8日聯名致函拜登，呼籲他要求習近平達成委員會的10項訴求，以展現北京與華府改善關係的誠意。

根據委員會昨（9）日公布的信函副本，這10項訴求包括停止在台海中線東部台灣防空識別區（ADIZ）內軍事行動、停止對美國海空資產進行攔截或幾乎碰撞行動、釋放所有遭不當監禁的美國公民、立即讓所有面臨「出境禁令」的美國公民離開中國、對強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）進口原料建立客戶身分查核（Know Your Customer，簡稱KYC）規定等。

Today, Chairman @RepGallagher and Select Committee Republicans wrote to @POTUS - requesting he make ten demands when he meets with Chinese leader Xi Jinping next week. pic.twitter.com/UXIr9uBcFL — The Select Committee on the CCP (@committeeonccp) November 9, 2023

蓋拉格等人也要求北京停止在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近水域騷擾進行補給行動的菲律賓船隻，並釋放與撤銷對壹傳媒創辦人黎智英、被控違反「港區國安法」串謀顛覆國家政權罪之47名香港泛民主派人士的告訴。

蓋拉格等人在信函中指出，拜登上任首年對中國採取諸多強硬作為，但過去2年間大幅收手，不僅未因侵蝕香港自治或新疆種族滅絕制裁任何一名中共官員，也未新增美國財政部的中國涉軍企業名單。

他們批評，拜登政府對美中競合的對外立場雖沒變，但顯然為與北京進行「類殭屍接觸」犧牲競爭作為。儘管華府退讓不斷，北京卻沒太多作為，包括未降低台海緊張情勢。

他們說，此次拜習會，讓拜登有最後一次機會修正「錯誤政策」，上述訴求僅為北京能展現誠意的「最基本要求」。「若習近平未能達成（訴求），您的政府必須終止追求『殭屍接觸』（zombie engagement），改採更果斷姿態，以捍衛美國利益與價值。」

蓋拉格6月曾投書《華爾街日報》（The Wall Street Journal），批評拜登政府讓過去已被證明無效的接觸政策「起死回生」，與北京進行「殭屍接觸」。

拜習會在即 美兩黨議員籲拜登關切遭中國監禁政治犯

（中央社）「拜習會」預計15日登場，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）跨黨派主席8日致函總統拜登，呼籲他優先關切40位遭中國監禁政治犯處境，其中包括美國公民。

日經新聞8日引述美國官員指出，亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於15至17日在美國舊金山舉行，拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平正準備一年來首次的峰會，日期訂於15日。

若會晤如期舉行，將是兩人繼去年11月在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會談後，第2次面對面會晤。

拜習會登場前，CECC主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）和委員會共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）8日聯名致函拜登，提供40名遭中國監禁政治犯名單，呼籲他利用機會關切他們處境。委員會昨日對外公布信函內容。