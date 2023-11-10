拜習會前夕：學者分析雙方儘可能少談台灣，美眾院中國委員會提10訴求，要求北京停止所有台海軍事行動
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由於雙方在台灣問題上的根本歧異目前看似無法解決，且雙方都有許多議題需要優先處理，史丹佛大學智庫胡佛研究所學者祁凱立認為，拜登與習近平在亞太經濟合作會議領袖峰會期間會晤時，可能不會給台灣議題太多的關注。
拜習會將登場 祁凱立：雙方會儘可能少談台灣
（中央社）美國總統拜登與中國國家主席習近平預計下週在舊金山會晤，分析人士認為，北京和華府將試圖消弭雙方在台灣問題上的互不信任，但會試圖限制在這項議題上花費的時間。
《美國之音》（VOA）報導，史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立（Kharis Templeman）在視訊訪問中說：「雙方都必須就台灣問題發表一些看法，然而這個環境無法讓他們坐下來坦誠對話，討論彼此將採取何種做法。」
他認為北京和華府將試圖「儘可能少」談論台灣。
祁凱立補充說：「台灣（2024年）1月將舉行大選，可能因此改變局勢，因此，雙方都沒有動力嘗試大膽地向對方遞出橄欖枝，或者偏離過去幾年（美、中、台）三邊關係所走的道路。」
由於雙方在台灣問題上的根本歧異目前看似無法解決，且雙方都有許多議題需要優先處理，祁凱立認為，拜登與習近平在亞太經濟合作會議領袖峰會（APEC Leaders Summit）期間會晤時，可能不會給台灣議題太多的關注。
他告訴《美國之音》：「會議期間的某個時間點，雙方都會需要討論台灣，但我認為這將是相當公式化的。」
在祁凱立看來，如果台灣只占拜習會的一小部分，可能符合拜登和習近平雙方的利益。
法新社報導，知情人士今天透露，拜登和習近平預計11月15日在舊金山會晤，這將是兩人自去（2022）年11月以來首次會面。
一名美國官員和一名駐華府外交官表示，雙方尚未正式宣布拜習會日期，但已安排兩位領導人在即將登場的亞太經濟合作會議領袖峰會場邊進行會晤。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10月31日表示，華府希望兩位領袖「在舊金山進行具有建設性的對話」。
拜習會前美眾院中國委員會提10訴求 要北京停止所有台海軍事行動
（中央社）美中元首預期下週會晤，美國眾議院中國委員會8日呼籲總統拜登，要求中國國家主席習近平達成10項訴求，以展現改善美中關係誠意，包含停止所有台海軍事行動。
亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將於15至17日在美國舊金山舉行。日經新聞近日引述美國官員表示，同樣將出席會議的拜登（Joe Biden）與習近平訂於15日會晤。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。
拜習會登場前夕，以聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）為首的13名共和黨籍成員，8日聯名致函拜登，呼籲他要求習近平達成委員會的10項訴求，以展現北京與華府改善關係的誠意。
根據委員會昨（9）日公布的信函副本，這10項訴求包括停止在台海中線東部台灣防空識別區（ADIZ）內軍事行動、停止對美國海空資產進行攔截或幾乎碰撞行動、釋放所有遭不當監禁的美國公民、立即讓所有面臨「出境禁令」的美國公民離開中國、對強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）進口原料建立客戶身分查核（Know Your Customer，簡稱KYC）規定等。
蓋拉格等人也要求北京停止在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近水域騷擾進行補給行動的菲律賓船隻，並釋放與撤銷對壹傳媒創辦人黎智英、被控違反「港區國安法」串謀顛覆國家政權罪之47名香港泛民主派人士的告訴。
蓋拉格等人在信函中指出，拜登上任首年對中國採取諸多強硬作為，但過去2年間大幅收手，不僅未因侵蝕香港自治或新疆種族滅絕制裁任何一名中共官員，也未新增美國財政部的中國涉軍企業名單。
他們批評，拜登政府對美中競合的對外立場雖沒變，但顯然為與北京進行「類殭屍接觸」犧牲競爭作為。儘管華府退讓不斷，北京卻沒太多作為，包括未降低台海緊張情勢。
他們說，此次拜習會，讓拜登有最後一次機會修正「錯誤政策」，上述訴求僅為北京能展現誠意的「最基本要求」。「若習近平未能達成（訴求），您的政府必須終止追求『殭屍接觸』（zombie engagement），改採更果斷姿態，以捍衛美國利益與價值。」
蓋拉格6月曾投書《華爾街日報》（The Wall Street Journal），批評拜登政府讓過去已被證明無效的接觸政策「起死回生」，與北京進行「殭屍接觸」。
拜習會在即 美兩黨議員籲拜登關切遭中國監禁政治犯
（中央社）「拜習會」預計15日登場，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）跨黨派主席8日致函總統拜登，呼籲他優先關切40位遭中國監禁政治犯處境，其中包括美國公民。
日經新聞8日引述美國官員指出，亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於15至17日在美國舊金山舉行，拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平正準備一年來首次的峰會，日期訂於15日。
若會晤如期舉行，將是兩人繼去年11月在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會談後，第2次面對面會晤。
拜習會登場前，CECC主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）和委員會共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）8日聯名致函拜登，提供40名遭中國監禁政治犯名單，呼籲他利用機會關切他們處境。委員會昨日對外公布信函內容。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。