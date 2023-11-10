國安局「安維8號」成軍，偵爆犬成焦點，耳罩抗噪與美軍同規不怕造勢鞭炮聲
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特別的是，可以看見安維成軍典禮現場的偵爆犬均配戴「耳罩」及「鞋子」，現場領犬員解釋，此為抗噪耳罩，能夠降低50%噪音，避免偵爆犬遭到造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾影響執勤精確度，同時抗噪耳罩亦是美軍「標配」，確保美軍犬在搭乘運輸機、直升機時不受噪音干擾，而鞋子則是避免犬隻在光滑地免打滑。
安維8號成軍，國安局長蔡明彥：只許成功不容失敗任務
（中央社）總統大選將至，國安局特勤中心9日上午舉辦「安維8號」成軍典禮，國安局長蔡明彥表示，安維任務是法定職責，非為某一黨派或個人服務，重點在於確保參選人的人身安全，這是只許成功，不容失敗的任務。
國安局也釋出宣傳影片，內容除了描述維安特勤人員的辛苦訓練過程，包括基本體能、重訓、泳訓及近身搏鬥，也包括狙擊手、駕駛訓練，同時模擬在競選活動會場時，出現歹徒持槍時的臨場反制訓練畫面，場面逼真。
總統大選明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人。
國安局特勤中心上午舉辦成軍典禮，在實施校閱典禮及特勤人員宣讀誓詞後，蔡明彥致詞表示，這是訓練成果的總驗收，也是真正工作的開始，這次安維8號專精訓練依任務需求編排不同課程並施教，要求的專業、體能、儀態、精神意志、協調合作、整合運用及反應能力，都展現具體成果，他高度肯定嘉勉。
蔡明彥指出，總統大選是民主國家發展盛事，備受國際各界矚目，國安局負責維護候選人安全，責任重大，為確保候選人人身安全，特勤中心成立專案編組，他在校閱典禮中看到全體人員高昂士氣、依法行政的決心，更倍增達成任務的信心。
蔡明彥要求全體成員恪遵「依法行政、行政中立、聯合編組、安全第一 」工作原則，謹守「以身作盾、勤務萬全 」信念，務必做到「警衛無縫隙、安維零意外 」，戮力達成第16任總統副總統參選人的人身安全維護工作。
蔡明彥也提出幾點期勉，他強調，國安局協同相關機關執行安維任務，這是法定職責，而非為某一黨派或個人服務，重點在於確保參選人的人身安全；而民主時代的政治領袖必然走入群眾，深入群眾目的就在於希望親民，所以在觀念上，務必講求安全與便民兼顧；在做法上，也須把握政治、法律、社會、警衛及技術等整體層面執行，塑造專業特勤團隊的素養及形象。
蔡明彥提到，在多元社會裡沒有任何事情可靠自己獨立完成，尤其是安維工作更需藉助友軍力量及合作，因此安維任務由特勤中心統籌規劃執行，加強與軍、憲、警、調及海巡等機關協調聯繫，以參選人的近身警衛為核心、周邊警衛為重點、全面治安做支撐，發揮統合力量，協力完成任務 。
蔡明彥也說，安維任務是複雜敏感、重要且艱鉅工作，「這是只許成功，不容失敗的任務」，在任務期間，全體工作人員特令嚴守紀律要求，注意保密工作；未來可預期選舉的激烈，全體人員應發揮勇於任事的團隊精神，貫徹國家所賦予的神聖使命。
總統大選維安偵爆犬成焦點：耳罩抗噪與美軍同規不怕造勢鞭炮聲
（中央社）選舉將至，國安局9日舉行「安維8號」成軍典禮，而憲兵指揮部偵爆犬小組亦是編組之一，特別的是，現場偵爆犬（拉布拉多）配戴「與美軍同規」的抗噪耳罩，能有效降低50%噪音，避免遭造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾。
總統大選明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人。
鑒於近年國際頻傳政要遭攻擊，此次國安局採購多項硬體設備強化維安，包括新購防彈掃街車（Ford Ranger）與警備車（Land Rover Discovery）、新式槍響偵測器、美造巴雷特MRAD狙擊槍（BARRETT MRAD）、NVLS熱顯像儀等設備，同時嚴格管制造勢會場空域，若有未經合法申請無人機迫近，當場實施反無人機干擾反制。
憲兵指揮部偵爆犬小組亦是安維編組之一，將受特勤中心作戰管制，由軍犬分隊編組領犬員及偵爆犬，針對相關參選人前往場所執行偵檢任務，目前共有11隻偵爆犬待命，採用的犬隻為拉布拉多犬，具有良好的嗅覺，可有效偵測C4、TNT及黑色火藥等爆材，為世界各國常見的工作犬。
特別的是，可以看見安維成軍典禮現場的偵爆犬均配戴「耳罩」及「鞋子」，現場領犬員解釋，此為抗噪耳罩，能夠降低50%噪音，避免偵爆犬遭到造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾影響執勤精確度，同時抗噪耳罩亦是美軍「標配」，確保美軍犬在搭乘運輸機、直升機時不受噪音干擾，而鞋子則是避免犬隻在光滑地免打滑。
國軍目前擁有偵爆犬及緝毒犬等類型工作犬隻，針對兩者任務差異，軍方解釋，偵爆犬與緝毒犬都來自犬訓中心，但偵爆犬需要執行爆炸物偵測，因此要遴選性情穩定、偵蒐速度緩慢的犬隻，目的是避免碰觸爆裂物；緝毒犬訓練時也會以鐵網隔絕標的物，避免犬隻誤食。
歐美及世界各國通用的偵測犬分別是狼犬、拉布拉多犬及米格魯犬，目前國軍緝毒及偵爆犬採拉布拉多，而米格魯因天性貪吃，因此機場檢疫犬普遍都是米格魯居多。
此次國安局採購SKYNET無人機干擾器，其重量約5公斤、連續發射時間達90分鐘、待機時間可達8小時。國安局進一步解釋，訊號干擾模式有3種，分別是GPS、控制及圖傳訊號，有效距離為2公里，具有攜帶便利、待機久、干擾距離長等特性。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。