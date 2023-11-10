國安局「安維8號」成軍，偵爆犬成焦點，耳罩抗噪與美軍同規不怕造勢鞭炮聲

安維8號成軍，國安局長蔡明彥：只許成功不容失敗任務

（中央社）總統大選將至，國安局特勤中心9日上午舉辦「安維8號」成軍典禮，國安局長蔡明彥表示，安維任務是法定職責，非為某一黨派或個人服務，重點在於確保參選人的人身安全，這是只許成功，不容失敗的任務。

國安局也釋出宣傳影片，內容除了描述維安特勤人員的辛苦訓練過程，包括基本體能、重訓、泳訓及近身搏鬥，也包括狙擊手、駕駛訓練，同時模擬在競選活動會場時，出現歹徒持槍時的臨場反制訓練畫面，場面逼真。

總統大選明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人。

國安局特勤中心上午舉辦成軍典禮，在實施校閱典禮及特勤人員宣讀誓詞後，蔡明彥致詞表示，這是訓練成果的總驗收，也是真正工作的開始，這次安維8號專精訓練依任務需求編排不同課程並施教，要求的專業、體能、儀態、精神意志、協調合作、整合運用及反應能力，都展現具體成果，他高度肯定嘉勉。

蔡明彥指出，總統大選是民主國家發展盛事，備受國際各界矚目，國安局負責維護候選人安全，責任重大，為確保候選人人身安全，特勤中心成立專案編組，他在校閱典禮中看到全體人員高昂士氣、依法行政的決心，更倍增達成任務的信心。

蔡明彥要求全體成員恪遵「依法行政、行政中立、聯合編組、安全第一 」工作原則，謹守「以身作盾、勤務萬全 」信念，務必做到「警衛無縫隙、安維零意外 」，戮力達成第16任總統副總統參選人的人身安全維護工作。

蔡明彥也提出幾點期勉，他強調，國安局協同相關機關執行安維任務，這是法定職責，而非為某一黨派或個人服務，重點在於確保參選人的人身安全；而民主時代的政治領袖必然走入群眾，深入群眾目的就在於希望親民，所以在觀念上，務必講求安全與便民兼顧；在做法上，也須把握政治、法律、社會、警衛及技術等整體層面執行，塑造專業特勤團隊的素養及形象。

蔡明彥提到，在多元社會裡沒有任何事情可靠自己獨立完成，尤其是安維工作更需藉助友軍力量及合作，因此安維任務由特勤中心統籌規劃執行，加強與軍、憲、警、調及海巡等機關協調聯繫，以參選人的近身警衛為核心、周邊警衛為重點、全面治安做支撐，發揮統合力量，協力完成任務 。

蔡明彥也說，安維任務是複雜敏感、重要且艱鉅工作，「這是只許成功，不容失敗的任務」，在任務期間，全體工作人員特令嚴守紀律要求，注意保密工作；未來可預期選舉的激烈，全體人員應發揮勇於任事的團隊精神，貫徹國家所賦予的神聖使命。

總統大選維安偵爆犬成焦點：耳罩抗噪與美軍同規不怕造勢鞭炮聲

（中央社）選舉將至，國安局9日舉行「安維8號」成軍典禮，而憲兵指揮部偵爆犬小組亦是編組之一，特別的是，現場偵爆犬（拉布拉多）配戴「與美軍同規」的抗噪耳罩，能有效降低50%噪音，避免遭造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾。

總統大選明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人。

鑒於近年國際頻傳政要遭攻擊，此次國安局採購多項硬體設備強化維安，包括新購防彈掃街車（Ford Ranger）與警備車（Land Rover Discovery）、新式槍響偵測器、美造巴雷特MRAD狙擊槍（BARRETT MRAD）、NVLS熱顯像儀等設備，同時嚴格管制造勢會場空域，若有未經合法申請無人機迫近，當場實施反無人機干擾反制。

憲兵指揮部偵爆犬小組亦是安維編組之一，將受特勤中心作戰管制，由軍犬分隊編組領犬員及偵爆犬，針對相關參選人前往場所執行偵檢任務，目前共有11隻偵爆犬待命，採用的犬隻為拉布拉多犬，具有良好的嗅覺，可有效偵測C4、TNT及黑色火藥等爆材，為世界各國常見的工作犬。

特別的是，可以看見安維成軍典禮現場的偵爆犬均配戴「耳罩」及「鞋子」，現場領犬員解釋，此為抗噪耳罩，能夠降低50%噪音，避免偵爆犬遭到造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾影響執勤精確度，同時抗噪耳罩亦是美軍「標配」，確保美軍犬在搭乘運輸機、直升機時不受噪音干擾，而鞋子則是避免犬隻在光滑地免打滑。

Photo Credit: 中央社 總統大選將屆，國家安全局9日在台北舉行特種勤務指揮中心安維8號專精訓練結訓暨編成典禮，憲兵指揮部偵爆犬小組也是安維編組之一，偵爆犬配戴的耳罩能降低50%噪音，避免遭造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾，影響執勤精確度。中央社記者裴禛攝 112年11月9日

國軍目前擁有偵爆犬及緝毒犬等類型工作犬隻，針對兩者任務差異，軍方解釋，偵爆犬與緝毒犬都來自犬訓中心，但偵爆犬需要執行爆炸物偵測，因此要遴選性情穩定、偵蒐速度緩慢的犬隻，目的是避免碰觸爆裂物；緝毒犬訓練時也會以鐵網隔絕標的物，避免犬隻誤食。

歐美及世界各國通用的偵測犬分別是狼犬、拉布拉多犬及米格魯犬，目前國軍緝毒及偵爆犬採拉布拉多，而米格魯因天性貪吃，因此機場檢疫犬普遍都是米格魯居多。

此次國安局採購SKYNET無人機干擾器，其重量約5公斤、連續發射時間達90分鐘、待機時間可達8小時。國安局進一步解釋，訊號干擾模式有3種，分別是GPS、控制及圖傳訊號，有效距離為2公里，具有攜帶便利、待機久、干擾距離長等特性。

Photo Credit: 中央社 國家安全局9日在台北舉行特種勤務指揮中心「安維8號」專精訓練結訓暨編成典禮，展示掃街車維安裝備，搭載符合美國司法協會測試規格的防彈玻璃帷幕，確保 參選人掃街安全。中央社記者裴禛攝 112年11月9日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰