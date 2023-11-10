開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/10,
社會

唐鳳：電商個資外洩通報案降至零，雙11購物節待觀察；蝦皮、酷澎有意導入物流隱碼技術阻詐

唐鳳：電商個資外洩通報案降至零，雙11購物節待觀察；蝦皮、酷澎有意導入物流隱碼技術阻詐
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

唐鳳表示，10月案件數雖然歸零，不過接下來電商雙11購物節，還要持續觀察，也是很好的檢驗時機。許多企業已規劃導入隱碼技術，已導入的3家平台相對放心，其他家正在導入的業者，如果雙11碰到狀況，也會加深業者的導入技術意願。

電商個資外洩通報案降至零 唐鳳：雙11購物節待觀察

（中央社）防堵個資外洩，大型電商平台業者包括momo、friDay購物、博客來等均導入隱碼技術，數位部長唐鳳8日表示，10月電商個資外洩通報案件為0件，接下來電商雙11購物節，將是很好檢驗時機。

數位部8日訪視高雄美濃菸仕物所數位服務據點，並跟米濃聚落團隊與岡山E站點團隊交流。

唐鳳表示，先前部分電商被納入在165高風險賣場名單，不過經過1年努力，疑似個資外洩通報部分，數位部所輔導的電商10月案件數歸零。目前momo、friDay購物、博客來等已導入隱碼技術，透過隱碼技術，電商的物流與下游廠商不會直接接觸到民眾個資。

根據內政部警政署通報數位部電商個資外洩案件數據顯示，今年4月電商個資外洩通報案件數15件、5月6件、6月14件，到10月降至0件。

唐鳳表示，10月案件數雖然歸零，不過接下來電商雙11購物節，還要持續觀察，也是很好的檢驗時機。許多企業已規劃導入隱碼技術，已導入的3家平台相對放心，其他家正在導入的業者，如果雙11碰到狀況，也會加深業者的導入技術意願。

數位部數位產業署今年11月起開始推動數位服務據點推動計畫，目前合計有80個服務據點遍布全台19個縣市，希望透過線上線下方式，針對在地居民規劃客製化的數位知識推廣方式。

數位部政務次長李懷仁表示，數位部也推動防詐、打詐工作，強化民眾防詐認知，希望透過數位據點進行數位賦能，讓民眾學習數位工具，地方社區也有許多長輩，希望讓更多人知道可以使用的數位工具、減少詐騙風險等。

數位部數位產業署副署長胡貝蒂說明，數位服務據點就像資訊工具包的概念，可以快速找到相關知識，數位產業署也會傳遞政府最新防詐措施，像是隱碼技術、111短碼簡訊等做法。

米濃聚落創辦人陳佳鴻表示，透過數位據點可以串連社區與地方組織，對長輩而言，比較難了解目前數位防詐知識跟各種型態，不過，長輩多數都有自己的社交網絡也會互相交流資訊，因此可以透過社區理事長、里長一起舉辦工作坊或活動等方式，擴大影響層面，也有助於更多長輩了解數位工具應用。

菸仕物所目前由米濃聚落經營，過去是「美濃菸葉輔導站」，後來在2022年整修後開幕，目前進駐多個品牌，使用當地食材提供餐飲和咖啡店等，盼打造以美濃當地出發的創生空間。陳佳鴻表示，目前也會舉辦市集、工作坊等實體活動，如果當週舉行活動，來訪可以超過2000人次。

物流隱碼技術阻詐奏效 數位部：酷澎蝦皮有意願導入

（中央社）數位部推動大型電商業者導入隱碼技術，阻絕消費者個資外洩，10月電商個資外洩通報案件降為0。數位部次長李懷仁昨（9）日表示，後續酷澎、蝦皮、奇摩等也都有意願導入，將持續輔導協助。

行政院會昨日安排數位發展部與國家通訊傳播委員會報告堵詐精進措施。李懷仁出席政院會後記者會時表示，數位部利用資安評級工具，安排資安顧問輔導推動強化電商資安防護能力，利用資安評級工具安排資安顧問輔導、紅隊演練、輔導電商導入物流隱碼服務。

他說，近半年接獲內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，已從最高峰每月15家次下降為零，近1個月數位部所轄大型電商平台已未列為警政署165全民防騙網公告的高風險賣場。

遊戲點數詐騙部分，李懷仁表示，推出「遊戲延遲入點」及「點數防詐鎖卡平台」服務後，遊戲點數詐騙案件數已自3月創下最高1600件後，下降至10月約200餘件。

隱碼技術部分，他解釋，這主要將原訂單收貨人聯絡電話號碼轉換為代碼，宅配單上同步將客戶電話隱碼處理，不讓詐騙集團有機可乘。

他說，目前已擴大應用與完成導入隱碼技術的包含momo、friDay購物、博客來，東森、PChome，酷澎則在進行場域驗證，並正與Yahoo、蝦皮等業者洽談與評估導入。

李懷仁表示，酷澎有高度參與意願，但因為是境外電商，牽涉其總公司商業系統調整，因此導入時程還無法確定。

媒體詢問，蝦皮日前才因個資外洩被開罰新台幣20萬元，參與態度是否積極。李懷仁表示，蝦皮確實有意願導入隱碼技術，至於其他個資或是資安疑慮，數位部會透過行政檢查、強化溝通，督促蝦皮。

數位部官員私下指出，蝦皮目前的個資問題並非買家個資遭外洩，而是賣家接收到假買家私訊來的釣魚網址，導致點入後流失個資，這部分已經在提醒蝦皮宣導處理。

另外，為達到源頭防詐效果，數位部預計明（2024）年1月啟動111簡訊平台，目前已有6單位配合使用。李懷仁說，此系統與5家電信業者合作，簡訊發出前要透過閘道辨認，確定來自數位部伺服器，才會發送簡訊，以現行技術來說不會被偽造。

他表示，此系統將上架到政府共同供應契約，地方政府或機關想要參與隨時可以介接，近日也陸續舉行地方說明會，期盼更多地方政府與機關參與。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。