美學者投書《外交事務》：嚇阻中國攻台，單靠美國「硬實力」並不夠

（中央社）美國學者今天以「嚇阻中國攻擊台灣的正確方法」（The Right Way to Deter China From Attacking Taiwan）為題，說明為何維護台海和平，單靠美國硬實力是不夠的。

布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）和美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）在美國媒體《外交事務》（Foreign Affairs）撰文指出，許多分析家和決策者主張，美國持續嚇阻中國攻擊台灣的最佳辦法，當屬在北京這條路上部屬硬實力。美國聯邦眾議院的中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）最近曾說：「我們必須竭盡全力武裝台灣，避免戰爭。」

何瑞恩和白明認為，採取這些步驟確實重要，但還需要做更多。為維護亞洲和平，華府必須採取一個更全面的嚇阻願景，一個不僅避免直接入侵或封鎖，同時確保台灣經濟、民主和人民可以繁榮的願景。

1979年的《台灣關係法》清楚寫說，任何以武力或直接暴力「來決定台灣前途之舉」，將被視為「對西太平洋地區和平和安全的威脅，而為美國所嚴重關切」。

然而，何瑞恩和白明點出，文字本身並不會讓北京當局停頓下來，而是要讓北京相信，無論美國哪個政黨執政，都會甘冒美軍性命的風險來協助台灣抵禦中國入侵，才會是成功的嚇阻之道。若是北京嗅出美國有一絲絲遲疑，或認為美國對台承諾只是膚淺地想保留在台灣半導體產業管的管道，那麼中國的算計就會有所改變。

不過，就算假設美國維持足夠的軍事能力，出兵的可信度也夠，這些在確保台灣永續和平與繁榮的作用也有限。時至今日，華府面對的是一個強大共軍，根據美國國防部數據，到2030年前，中國解放軍核武庫可用於作戰的核彈頭將達到1000枚。

何瑞恩和白明強調，因此，「嚇阻」不能僅從軍事層面來看，而是必須以全新且全面的方式來了解，方能保障台灣民眾的安全與繁榮。

首先，也最重要的是，全面嚇阻方法必須是美國在支持台灣上釋出明確且堅定不移的訊號。政治噱頭、散漫言詞，或華府對台決心出現動搖跡象，都可能導致北京當局更為焦慮、更具侵略性，且更難以捉摸。

其次，籌組聯盟在整體的嚇阻願景上也至關重要。為了維護台海穩定，華府必須加深與主要盟友的夥伴關係，特別是在印太地區和歐洲。何瑞恩和白明指出，若與中爆發衝突，中小國家雖不太可能成為有決定性作用的美國夥伴，但可以發揮關鍵非軍事作用，將台灣議題國際化，打亂北京當局在算計台灣問題升溫時可能帶來的代價。

何瑞恩和白明認為，部分國家，包括日本，由於自身軍事能力的關係，可以在這項策略上擔負起較大的角色；而其他像是新加坡和韓國，或許可以發揮較為利基的作用，例如提供美軍進行加油和維修的管道。華府夥伴愈多，戰略選項就愈豐富。美國2月與菲律賓更新「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），就給了美國9座菲國軍事基地的出入管道，讓美軍這9個鄰近台灣的基地操練兵力、儲藏軍事裝備。

美國建立的聯盟愈強健，北京的風險利益評估就愈難計算。華府必須讓中國領導階層清楚知道，對台的戰爭不單純侷限於台灣海峽，而是會蔓延全球。美國領導群必須私下施壓讓中國對口知道，衝突擴大、升級的風險恐延伸到太空、網絡，甚至演變成核武等級。

但是除了嚇阻，美國領導群必須敞開一條讓中國和台灣和平解決歧見的道路。何瑞恩和白明表示，成功不能單靠在台海戰爭打贏中國來衡量，相反的，成功是避免戰爭，並讓台灣發展成民主國家。

美國和合作夥伴也必須讓中國徹底明白，美國對台承諾不會減弱。中國領導人必須明白，美國一旦做出安全承諾，維持承諾可信度對美國利益就至關重要，這些承諾構成作為超級大國的責任。如果美國關鍵盟友和夥伴受到威脅，北京必須知道，華府會毫不猶豫地採取行動。

何瑞恩和白明指出，硬實力是美國維護台海和平穩定的關鍵要素。然而，硬實力是方程式的變數，不是解答。為了保護自身利益，美國領導階層必須更加善於結合各種方法，以提升軍事力量、闡明戰略目標、增強聯盟、切實與台灣協調，並更敏銳了解北京決策者的心理層面。

最後，何瑞恩和白明寫道，美國在台海和平穩定上，已保護其利益近45個年頭，現在必須更上一層樓，才能在接下來的45年繼續保持下去。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺