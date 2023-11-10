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2023/11/10,
印太

日本公務員加薪法案惹議，首相及閣員宣布增額部分繳還國庫；岸田文雄今年不解散眾院專注推動經濟

日本公務員加薪法案惹議，首相及閣員宣布增額部分繳還國庫；岸田文雄今年不解散眾院專注推動經濟
日本首相岸田文雄｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本政府之所以堅持要通過這項修法的理由，主要是這項修法不光是包括首相、大臣及副大臣等人加薪，也是決定會計檢查院院長、人事院總裁等其他官職薪資的法律，如果僅針對大臣、副大臣等維持不加薪進行修法，對整個公務員的薪資體系將有欠平衡。

日本加薪法案惹議，首相等人增額部分將繳還國庫

（中央社）日本政府內閣官房長官松野博一9日說，有關正在國會審議包括首相及閣員等「特別職」公務員在內的加薪法案，待修法通過後，首相及閣員將把薪資增額部分全數繳還國庫。

日本政府提案修法幫包括首相及閣員在內的「特別職」國家公務員加薪，如獲國會審議通過，首相岸田文雄年薪將增加46萬日圓到4061萬日圓（約新台幣870萬元），引發在野黨批評。

日本《共同社》報導，松野9日在記者會上說，待這項修法通過後，首相跟「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官）將把薪資增額部分繳還國庫。

松野說，為首相及閣員加薪受到民眾批評是事實，不能因此招致民眾不信任。

《富士新聞網》報導，因此，目前已在國會審議的加薪法案，日本政府目前沒有再行修正的打算。

日本政府之所以堅持要通過這項修法的理由，主要是這項修法不光是包括首相、大臣及副大臣等人加薪，也是決定會計檢查院院長、人事院總裁等其他官職薪資的法律，如果僅針對大臣、副大臣等維持不加薪進行修法，對整個公務員的薪資體系將有欠平衡。

日相岸田今年不解散眾院，優先專注推動經濟對策

日本政府消息人士透露，首相岸田文雄已決定不會在年底前解散眾議院舉行大選。岸田9日上午對此表示，欲先專注推動經濟對策以因應物價上漲，目前不會考慮其他事情。

《日本放送協會》（NHK）報導，岸田文雄9日上午被問及是否將在年底前解散眾議院時，表示「會先專注於經濟對策，並專心一意面對每一個不能推遲的課題，目前不考慮這些之外的事情，如同之前所說的。」

日本眾議院議員為期4年的任期已於10月過半，對於岸田何時將解散眾議院舉行大選，朝野議員議論紛紛並做出各種猜測。

岸田9月進行內閣改組，但內閣支持率持續下滑。而法務副大臣、文部科學政務官相繼因為爭議辭職等，讓情況雪上加霜。

而岸田目標在本屆臨時國會會期，通過作為經濟對策財源的補正預算案。本屆臨時國會將於12月13日閉幕。

另外，日本政府將於12月在東京舉辦東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會，據稱由於政治日程緊湊，岸田認為年底前並非解散眾議院的好時機。

岸田有意著眼將於2024年秋天舉行的自由民主黨總裁（黨主席）選舉，以及根據明年初內閣支持率等狀況，審慎判斷解散眾院的適當時機。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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