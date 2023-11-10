開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/10,
健康

「臭蟲危機」從法國延燒亞洲，專家：台灣大多數通過旅行帶回，建議2防治手段

「臭蟲危機」從法國延燒亞洲，專家：台灣大多數通過旅行帶回，建議2防治手段
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，如果在國外旅遊時遭遇臭蟲叮咬，把臭蟲帶回國的機會就大增，返國第一時間要馬上把所有衣物丟進洗衣機清潔，不要放置床上或吊在衣櫃，藉由洗衣精、烘乾等手段殺蟲。

（中央社）臭蟲危機從法國延燒到亞洲。台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈昨（9）日提醒，若自臭蟲肆虐地區返國，立刻把所有衣物丟洗衣機清洗，行李箱空箱用大塑膠袋包裹，內噴殺蟲劑、擺1個月。

法國政府10月時曾表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的臭蟲。綜合《法新社》與美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，巴黎地鐵、高速列車、戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）等地都發現了這種吸血昆蟲，感到噁心的旅客紛紛在社群媒體上發布影片。

這股臭蟲危機如今越洋入侵亞洲，根據公視新聞網等媒體報導，台灣人最愛旅遊地區之一、韓國也爆發災情，包括飯店、汗蒸幕、大學宿舍等地都出現臭蟲。

外界擔憂波及台灣，國立台灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈昨日下午接受媒體電訪表示，臭蟲在民國50年前很普遍，後來因為防治瘧疾，開始大面積噴藥，臭蟲跟著減少，民國60年代臭蟲一度在台灣消失，但是民國70年左右，紐約、雪梨等大城市陸續有臭蟲出沒，台灣也在近5年又變得普遍起來，大多數是通過旅行帶回來的。

臭蟲又稱床蝨，因牠們躲藏在床墊中的習慣而得名，不過牠們也可能藏在衣物和行李中。牠們通常在夜間活動，吸食人類的血液。

臭蟲叮咬會在皮膚造成紅腫、水泡或大片紅疹，並可能引起劇烈搔癢感或過敏反應。牠們通常還會引起心理困擾、睡眠問題、焦慮與憂鬱。

徐爾烈說，如果在國外旅遊時遭遇臭蟲叮咬，把臭蟲帶回國的機會就大增，返國第一時間要馬上把所有衣物丟進洗衣機清潔，不要放置床上或吊在衣櫃，藉由洗衣精、烘乾等手段殺蟲。

徐爾烈表示，行李箱的夾層、鑰匙孔等處都容易躲藏臭蟲，要用大塑膠袋包起，內噴殺蟲劑，擺上一個月；臭蟲很耐餓、耐寒，殺蟲劑以第滅寧成分對臭蟲較有效，如果要用藥，建議鎖定臭蟲愛躲的床墊縫、床板縫、牆壁縫逐一噴藥，床墊也可以用有蒸氣的熨斗去殺蟲。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。