《BBC》關注「共諜」問題，美軍退役上校：對中國諜報人員來說，台灣是個很容易下手的目標

（中央社）台灣在明（2024）年總統大選舉之前，將矛頭對準所謂的「共諜」上。有學者指出台灣在懲罰間諜方面「並不十分嚴厲」；但也有學者認為北京這些手段作用不大，台灣選民早摸清這類伎倆。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，自1949年以來，台灣與中國就彼此監視。但在過去10個月，台灣除了將一連串人士以間諜罪起訴，也對多人做出定罪判決，並直指這是北京當局加強間諜活動、且相關策略已擴大到軍事菁英圈之外的鐵證。

今年初以來，已有16人被控替中國從事間諜工作；相較之下，台灣法務部調查局2013至2019年間登記的間諜案數量為44件。

數份報告暗示，北京持續擴大在全球的刺探情報活動，尤其針對美國。而華府同樣升高對中國的情報蒐集工作。

曾在印太地區服役數十年的美國退役陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）認為，對中國諜報人員來說，台灣是個很容易下手的目標。

他說，除了因為台灣鄰近中國，且大部人都說中文之外，台灣在懲罰間諜上「並不十分嚴厲」。「這會影響到替中國刺探情報的意願，因為一個人會認為『虧損風險』沒那麼嚴重。」

紐夏還指出，台灣過去沒有一套健全體制來限制機密資料取得，一直到最近才有了改變。

他說：「如果沒有好好控管敏感和機密資料……就可以想見這會讓任何有能力的外國情報機關有可乘之機。這正是在台灣上演已很久很久的情況。」

台灣似乎把抓間諜的重心放在軍中。遭控的共諜大多與軍事有關，或被控把軍人視為招募對象。

而多位專家認為，如果將調查鎖定台灣商界，同樣會抓出許多個案。

讓人憂心的是，中國的「間諜」不只偷取機密，也協助帶動風向，爭取輿論對中國的支持。

政大訪問學者格沙內克（Kerry Gershaneck）表示，中國對台戰略有一半涉及「媒體戰」，欲從心理層面瓦解台灣、消磨台灣人民士氣。他以2020年上屆總統大選前夕為例，北京遭揭發曾付費給台灣媒體換取對中國的正面報導。

政治大學政治科學學者南樂（Lev Nachman）表示，民進黨這一次對於資訊戰的作戰計畫，是將間諜指控對外公開，這對民進黨來說是「不錯的公關宣傳」。

南樂也認為，中國的滲透行動作用不大。他舉例說，4年前大選時同樣存在中國干預的擔憂，總統蔡英文依舊取得重大勝利，可見一斑。

南樂表示：「（介選）案例並非新鮮事。這已是台灣百姓日常生活的一部分。我相信選民比我們認為還要知道這些伎倆。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰