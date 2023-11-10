《BBC》關注「共諜」問題，美軍退役上校：對中國諜報人員來說，台灣是個很容易下手的目標
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台灣似乎把抓間諜的重心放在軍中。遭控的共諜大多與軍事有關，或被控把軍人視為招募對象。而多位專家認為，如果將調查鎖定台灣商界，同樣會抓出許多個案。讓人憂心的是，中國的「間諜」不只偷取機密，也協助帶動風向，爭取輿論對中國的支持。
（中央社）台灣在明（2024）年總統大選舉之前，將矛頭對準所謂的「共諜」上。有學者指出台灣在懲罰間諜方面「並不十分嚴厲」；但也有學者認為北京這些手段作用不大，台灣選民早摸清這類伎倆。
《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，自1949年以來，台灣與中國就彼此監視。但在過去10個月，台灣除了將一連串人士以間諜罪起訴，也對多人做出定罪判決，並直指這是北京當局加強間諜活動、且相關策略已擴大到軍事菁英圈之外的鐵證。
今年初以來，已有16人被控替中國從事間諜工作；相較之下，台灣法務部調查局2013至2019年間登記的間諜案數量為44件。
數份報告暗示，北京持續擴大在全球的刺探情報活動，尤其針對美國。而華府同樣升高對中國的情報蒐集工作。
曾在印太地區服役數十年的美國退役陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）認為，對中國諜報人員來說，台灣是個很容易下手的目標。
他說，除了因為台灣鄰近中國，且大部人都說中文之外，台灣在懲罰間諜上「並不十分嚴厲」。「這會影響到替中國刺探情報的意願，因為一個人會認為『虧損風險』沒那麼嚴重。」
紐夏還指出，台灣過去沒有一套健全體制來限制機密資料取得，一直到最近才有了改變。
他說：「如果沒有好好控管敏感和機密資料……就可以想見這會讓任何有能力的外國情報機關有可乘之機。這正是在台灣上演已很久很久的情況。」
台灣似乎把抓間諜的重心放在軍中。遭控的共諜大多與軍事有關，或被控把軍人視為招募對象。
而多位專家認為，如果將調查鎖定台灣商界，同樣會抓出許多個案。
讓人憂心的是，中國的「間諜」不只偷取機密，也協助帶動風向，爭取輿論對中國的支持。
政大訪問學者格沙內克（Kerry Gershaneck）表示，中國對台戰略有一半涉及「媒體戰」，欲從心理層面瓦解台灣、消磨台灣人民士氣。他以2020年上屆總統大選前夕為例，北京遭揭發曾付費給台灣媒體換取對中國的正面報導。
政治大學政治科學學者南樂（Lev Nachman）表示，民進黨這一次對於資訊戰的作戰計畫，是將間諜指控對外公開，這對民進黨來說是「不錯的公關宣傳」。
南樂也認為，中國的滲透行動作用不大。他舉例說，4年前大選時同樣存在中國干預的擔憂，總統蔡英文依舊取得重大勝利，可見一斑。
南樂表示：「（介選）案例並非新鮮事。這已是台灣百姓日常生活的一部分。我相信選民比我們認為還要知道這些伎倆。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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