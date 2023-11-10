《日經亞洲》：中國藉台灣等民企取得先進工具機，疑用於核研發；哈薩克與中簽訂長期協議提供放射性金屬鈾

日經：中國藉台灣等民企取得工具機，疑用於核研發

（中央社）《日經亞洲》報導，傳出中國正悄悄將西方國家先進技術轉移到中國的核子發展計畫上，不只是最新的美國晶片，還有被稱為「機械之母」的工具機，而來源包括台灣的民間企業。

工具機藉由切割、剪切、研磨等工序來形塑金屬或其他物質的零件。最精密的五軸工具機能無縫形塑複雜的形狀。從發動機到飛機推進器的渦輪葉片及汽車引擎零件，最先進的工具機與各個產業密不可分，因而被稱作「機械之母」。

全球製造業者都將日本和德國視為擁有五軸工具機尖端技術的兩大國家。然而《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，現代製造業核心的其中一項先進工具機，卻被發現出現在不該出現的地方，也就是中國核子發展計畫內。

《日經亞洲》調查發現，中國重要核武研究機構中國工程物理研究院（CAEP）2022年1月到2023年7月的900多份採購合約中，有140份可能受到其他國家的出口規範限制，取決於其用途或性能。進一步檢視合約上記載的規格表後發現，中國工程物理研究院可能獲得日本、歐洲、台灣和美國108家公司的產品或技術。

在疑似轉作軍事用途的140起招標案中，有高達63起涉及工具機，多半來自日本、德國或台灣。

這些機械的性能似乎多數略低於國際出口規範的標準，但熟悉出口規範的產業觀察人士對這些採購案提出警示。其中一名觀察人士表示：「不符標準不見得就不能用於核子發展。在出口管制方面，應用比工具機的性能更重要。」

中國工程物理研究院包括工具機在內的最大宗採購來自日本企業，其次為台灣、德國、美國和瑞士。這些相關企業遍及西方國家，顯示出這座中國核子實驗室供應鏈的廣度。

美國與中國之間的衝突已來到無可挽回的地步。美國在商業上制裁中國的代價相當高，然而，縱使西方國家團結限制中國，各國內部政府和企業卻不同調。

台灣機械產業一家供應商的執行長在匿名情況下對日經說：「我們開始認真思考未來和中國做生意是否會真的消失。」

他繼續說道：「我們理解出口管制的重要性，但也想要放眼中國市場。」這番內心話說出了許多企業在生意擺第一及遵守政府安全措施之間陷入兩難的心聲。

哈薩克將提供鈾給中國，未透露數量

（中央社）隨著資源豐富的中亞國家哈薩克加強與北京合作，這個全球最大鈾生產國今天宣布一項向中國供應放射性金屬鈾的長期協議。

《法新社》報導，國家原子能公司哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）和中國鈾業有限公司達成這項協議，將運送數量不詳的天然鈾精礦到中國，用於核燃料循環。

哈薩克國營能源公司在聲明中表示：「由於機密性和商業敏感性，無法透露數量和具體合約內容。」

這家公司也表示：「與中國一家大型能源公司簽訂的這份合約，將有助於滿足中國對潔淨、淨零能源與日俱增的需求，同時加強兩國在核能產業領域的歷史性長期關係。」

中國、西歐國家、土耳其和美國正在競爭對中亞的影響力。自然資源蘊藏豐富的中亞地區有5個前蘇聯加盟共和國，傳統上被視為俄羅斯的後院。

哈薩克生產的鈾占全球總量的40％以上，並擁有大量其他戰略礦產蘊藏。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週訪問中亞期間，哈薩克國營能源公司和法國原子能公司（Framatome）簽署核燃料循環合作協議。哈薩克也與俄羅斯在核能方面合作。

法國、中國、俄羅斯和韓國正在為哈薩克可能興建的第一座核電廠提供反應爐而相互競爭。哈薩克今年底將舉行全民公投，決定是否興建這座核電廠。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺