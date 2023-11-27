《視障者的機智生活》：[問卦] 視障者有比較會按摩嗎？「盲牛大叔007」告訴你

文：藍介洲

[問卦] 視障者有比較會按摩嗎？

大家安安大家好，我是盲牛大叔007，我又上來發發廢文了！

有網友在問視障者是否比較會按摩？我身為看不見有三十年的資深盲人，且又真的領有國內核發的按摩證照，還曾實際從事按摩工作過，我想這題問我應該最準。一樣的，若回答有誤或不足之處，也歡迎其他大大不吝補充指教！

【工作篇】

三年磨一劍的視障按摩

有關視障者是否比較會按摩，要回答這一題之前，我想有必要先簡單介紹一下國內現行視障按摩的養成方式讓大家知道。

目前國內視障按摩養成主要有兩個正式管道，第一是啟明學校的高職教育體系，第二是盲人重建院、視障協會或按摩工會的職業訓練體系。

在啟明學校高職教育體系方面，校方從高一開始至高三畢業為止，就會持續有系統地培養學生按摩學科與術科的技能，內容包括有按摩學、理療學、復健學、人體解剖學、按摩實習課等等。我就是透過這個管道，前後將近學了快三年的按摩學科與術科。

在職業訓練體系方面，其對象多是針對成人的視障者，提供每週至少三十小時以上，至少一整年的按摩職訓課程。我們有很多到成年後才中途失明的視障者，多是透過這個管道培養按摩的一技之長。

所以視障者若要學按摩，不管是透過上述哪一個正規管道，都至少要學習一年或三年以上的按摩學科與術科。若完成按摩訓練之後，接下來就要參加政府所主辦的按摩技術士檢定考試。關關難過關關過，等順利通過這些關卡後，視障按摩養成才算是大功告成，才能開始對外正式工作執業。

上述說了這麼多，目的只是想讓大家知道，視障按摩養成是需要花費很多心力與時間的。至於是否能將課程所學完全順利轉化為手上功夫，這就真的要看個人造化了！師父領進門，修行在個人。同梯訓練出來的，雖師出同門，但在按摩技術或手法上，還是會因人而異有所不同。

依我個人的觀察，在我們視障按摩圈裡，平心而論，有些視障者的按摩技術真的很好，甚至客人還要提早預先掛號排隊，才有辦法被按摩到。但有的按摩技術就真的普普或不怎麼樣，按不到一半就被客人「打槍」的也是大有人在。

視障按摩與眼明人按摩有哪裡不同？

好了，簡單介紹完視障按摩的養成後，接下來我就來說說視障按摩跟眼明人按摩的不同，看看視障者是否真的比較會按呢？

在眼明人按摩方面，其養成方式與視障按摩就有很大的差異，有很多是採速成班，聽說有些訓練不到三個月就可以出師，正式開業，架好招牌，並開始招攬生意幫人按摩。

話雖如此，但因每個人的天分、慧根或努力程度有所不同，雖然我自己身為一名視障者，我還是要坦白承認有些眼明人按摩技術就真的很好，當然技術很差的也不在少數。

所以若要問我，視障者跟眼明人相較，有沒有比較會按摩，我只能說見仁見智，這沒有絕對的答案。但其中有一件事我覺得需特別提出來的，我認為視障者看不到，其實是視障按摩的優勢也是劣勢。這話要怎麼說呢？請繼續聽我娓娓道來。

先說說優勢，因為視障者看不到，所以在幫客人按摩時，的確比較能夠透過觸覺去察覺出客人的筋絡與肌肉，哪裡比較緊、哪裡比較硬，我們就比較好對症下藥。

另外一個優勢是，當我們在幫客人按摩時，有些客人會穿得比較清涼，可能覺得這樣比較輕鬆自在，或是覺得這樣比較好按。由於我們視障者看不到，客人在我們面前不管怎麼穿，穿多穿少，或甚至是一絲不掛，我們幾乎都是無動於衷，客人也因此比較不會覺得尷尬不自在。

說完優勢後，平衡報導，也說一下劣勢好了。

視障者看不到，最大的劣勢就是難以察言觀色，對於客人的應對就無法這麼到位。另外視障者在服裝儀容上，也會因自己看不到而有些疏忽，偶爾會穿得較不得體或邋遢，或是衣服上有汙漬而不自知。

盲叔按摩經驗：一偷懶客人就醒來

說了這麼多看起來有點文謅謅的內容，不知道的人還以為我是在寫視障按摩產業分析報告。我怕大家看了會睡著，不然接下來盲叔我就來分享幾段以前自己在從事按摩工作時，所發生過的有趣經歷讓大家笑笑兼提神。

時間軸就先往前推至三十年前，我高中畢業考上大學那年暑假，就曾跟同學到視障按摩院打工賺點生活費，那可是我人生第一次從事按摩的工作。當然在那時要說有多菜就有多菜，完全沒有任何按摩實務工作經驗可言，按摩手法與應對技巧說有多生疏就有多生疏。

在當時我最怕遇到的客人，不是那些需要按很用力的客人，而是那些喝醉酒又很愛發酒瘋的客人。若遇到他們，有時真的會讓人哭笑不得，甚至是會氣死驗無傷。

其中我印象最深刻的一次，到現在我還清楚記得，對方是一位喝醉酒的客人，聽他的聲音，我推估約五十來歲。

那天他喝得醉醺醺地來我們按摩院按摩，正好輪到我值班。這位客人可能是酒喝多了，我開始按沒多久，他就馬上呼呼大睡。

當天我可能按太多客人，手有一點痠麻，就想說趁他呼呼大睡的時候，偷懶休息一下。

很神奇的是，這位客人似乎有某種特異功能。我的手才放下準備要休息時，他馬上就醒來。我只好繼續按摩。按沒多久，他又開始打呼睡著。我又趁機休息，他又立刻醒來。

我後來還故意試了好幾次，偷偷觀察他的反應，真的是屢試不爽！

更神奇的是，當我按完準備要跟他收錢時，他竟然一覺不醒，我再怎麼叫他，他都還是照樣呼呼大睡。

盲叔按摩經驗：按一按變成心理師

也說說另一次，印象也是非常深刻的經驗，同樣也是遇到一名喝醉酒的客人。這位客人聲音聽起來比較年輕，我「耳力」推測他大概三十歲初頭。