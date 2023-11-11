Netflix實境節目《魔鬼的計謀》：河錫辰不僅腦袋身材都性感，還是韓國前1％理工學霸

我們想讓你知道的是
出生於1982年的河錫辰，在學生時期就因出眾的外表被大韓航空相中拍攝廣告，也成為他的出道作，並於同年出演了首部作品《悲傷戀歌》開啟他的戲劇之路。每部作品都盡心盡力的河錫辰，不只擁有俊秀的外表，更集智慧於一身，透過《魔鬼的計謀》獲得了更多的關注，也讓人更加期待他之後在影視作品上的表現。
文：Han한
Netflix熱播的原創實境節目《魔鬼的計謀》迎接大結局，在選手們激盪腦力的比賽過程中，河錫辰展現自己理性又聰穎的一面，雖是以演員身份參賽，但他的來頭可不小，不但擁有精壯身材，更是演藝圈中屈指可數的理工學霸，就讓我們一起來深入了解「腦性男」河錫辰吧！
拍攝航空廣告出道
出生於1982年的河錫辰，在學生時期就因出眾的外表被大韓航空相中拍攝廣告，也成為他的出道作，並於同年出演了首部作品《悲傷戀歌》開啟他的戲劇之路，之後陸續透過《湔雪的魔女》、《1%的可能性》、《獨酒男女》等代表作證明自己的演技實力。
韓國前1％理工學霸
河錫辰就讀在韓國工科富有極高聲譽的漢陽大學機械工程學系，並在韓國高考測驗中成績排名前1％，是名符其實的學霸！邏輯推理及計算能力都超強的河錫辰，在粉絲之間更有「河工」跟「工大歐爸」的稱呼。
腦性男的代表
說到河錫辰，就不得不提他的代表綜藝《腦性時代：問題男子》了！這檔節目是由延世大學畢業的主持人全炫茂、兒童時期在英國讀書的演員金知碩、韓國科學技術院（KAIST）博士畢業的獨立樂隊Peppertones成員李章元等六人擔任班底，成員會針對各種需要「腦力激盪」的問題展開討論和解題，觀察他們獨特的思考過程是觀眾的一大樂趣。另外，因成員們在節目中的精彩表現，也衍生出「腦性男」一詞，意思是「腦袋性感的男人」。
值得一提的是，《腦性時代：問題男子》早期班底BTS隊長RM因行程問題從節目下車，但仍與節目成員保持聯絡，河錫辰更在IG上傳與RM、全炫茂等人的聚餐合照，深厚的交情令大批粉絲們感動不已！
除了智慧還有浪漫
在《魔鬼的計謀》中，河錫辰與演員李偲源的戰友情也成了一大看點，兩人從一開始同盟到比賽後期的互相扶持，第九集中甚至照著河錫辰的安排，兩人一同進入監獄解開謎題，還為李偲源製造了驚喜，理性判斷的背後又帶有浪漫的男人，擄獲了眾多觀眾的心！
在浪漫喜劇《1％的可能性》中，也與搭檔全昭旻展現了絕佳的默契，不只戲內兩人滿滿的化學反應，戲外仍保有好交情。
一張嘴即金句
在《魔鬼的計謀》中，由於看不慣許多人寄生於強者的遊戲方式，河錫辰說出讓許多人同感的名言金句，如：「這已經不是『魔鬼的計謀』，而是『寄生者的計謀』了吧？」而最後他也用能力證明自己的觀點，不禁讓觀眾大嘆河錫辰真的是理性又有實力的人，也讓他的社群帳號粉絲人數在短時間暴增。
高度自律的運動習慣
除了聰明的頭腦及帥氣的外表，河錫辰更有著深藏不露的好身材，身高182公分的他擁有著太平洋般寬闊的肩膀，這樣的好身材都是出自於高度自律的運動習慣。即使工作再忙也不忘規律運動，節目中也可以看到他一早起來便開始鍛鍊，從社群媒體上也可以看出他對運動的熱忱，可說是一點都不馬虎！
從豪飲啤酒到細品白蘭地
河錫辰曾經在綜藝《我獨自生活》中表示自己過去生活得太隨性與豪放，一起床就先豪飲啤酒。但隨著年紀增長，越來越重視自己的生活品質，也讓他決意擺脫租屋生活，憑著一己之力住進了面向漢江的豪宅，同時開始注重起健康保養，並培養出自己一套的生活準則，也讓他從啤酒豪飲家轉變成細品白蘭地的成熟男人。
在每部作品都盡心盡力的河錫辰，不只擁有俊秀的外表，更集智慧於一身，透過《魔鬼的計謀》獲得了更多的關注，也讓人更加期待他之後在影視作品上的表現。
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：集魔鬼身材、性感大腦於一身的韓國前1%學霸！《魔鬼的計謀》河錫辰的7個魅力點
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。