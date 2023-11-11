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2023/11/11,
影劇

Netflix實境節目《魔鬼的計謀》：河錫辰不僅腦袋身材都性感，還是韓國前1％理工學霸

Netflix實境節目《魔鬼的計謀》：河錫辰不僅腦袋身材都性感，還是韓國前1％理工學霸
Photo Credit:河錫辰官方IG

我們想讓你知道的是

出生於1982年的河錫辰，在學生時期就因出眾的外表被大韓航空相中拍攝廣告，也成為他的出道作，並於同年出演了首部作品《悲傷戀歌》開啟他的戲劇之路。每部作品都盡心盡力的河錫辰，不只擁有俊秀的外表，更集智慧於一身，透過《魔鬼的計謀》獲得了更多的關注，也讓人更加期待他之後在影視作品上的表現。

文：Han한

Netflix熱播的原創實境節目《魔鬼的計謀》迎接大結局，在選手們激盪腦力的比賽過程中，河錫辰展現自己理性又聰穎的一面，雖是以演員身份參賽，但他的來頭可不小，不但擁有精壯身材，更是演藝圈中屈指可數的理工學霸，就讓我們一起來深入了解「腦性男」河錫辰吧！

拍攝航空廣告出道

出生於1982年的河錫辰，在學生時期就因出眾的外表被大韓航空相中拍攝廣告，也成為他的出道作，並於同年出演了首部作品《悲傷戀歌》開啟他的戲劇之路，之後陸續透過《湔雪的魔女》、《1%的可能性》、《獨酒男女》等代表作證明自己的演技實力。

韓國前1％理工學霸

河錫辰就讀在韓國工科富有極高聲譽的漢陽大學機械工程學系，並在韓國高考測驗中成績排名前1％，是名符其實的學霸！邏輯推理及計算能力都超強的河錫辰，在粉絲之間更有「河工」跟「工大歐爸」的稱呼。

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Photo Credit:河錫辰官方IG

腦性男的代表

說到河錫辰，就不得不提他的代表綜藝《腦性時代：問題男子》了！這檔節目是由延世大學畢業的主持人全炫茂、兒童時期在英國讀書的演員金知碩、韓國科學技術院（KAIST）博士畢業的獨立樂隊Peppertones成員李章元等六人擔任班底，成員會針對各種需要「腦力激盪」的問題展開討論和解題，觀察他們獨特的思考過程是觀眾的一大樂趣。另外，因成員們在節目中的精彩表現，也衍生出「腦性男」一詞，意思是「腦袋性感的男人」。

值得一提的是，《腦性時代：問題男子》早期班底BTS隊長RM因行程問題從節目下車，但仍與節目成員保持聯絡，河錫辰更在IG上傳與RM、全炫茂等人的聚餐合照，深厚的交情令大批粉絲們感動不已！

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Photo Credit:河錫辰官方IG

除了智慧還有浪漫

在《魔鬼的計謀》中，河錫辰與演員李偲源的戰友情也成了一大看點，兩人從一開始同盟到比賽後期的互相扶持，第九集中甚至照著河錫辰的安排，兩人一同進入監獄解開謎題，還為李偲源製造了驚喜，理性判斷的背後又帶有浪漫的男人，擄獲了眾多觀眾的心！

在浪漫喜劇《1％的可能性》中，也與搭檔全昭旻展現了絕佳的默契，不只戲內兩人滿滿的化學反應，戲外仍保有好交情。

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Photo Credit:河錫辰官方IG

一張嘴即金句

在《魔鬼的計謀》中，由於看不慣許多人寄生於強者的遊戲方式，河錫辰說出讓許多人同感的名言金句，如：「這已經不是『魔鬼的計謀』，而是『寄生者的計謀』了吧？」而最後他也用能力證明自己的觀點，不禁讓觀眾大嘆河錫辰真的是理性又有實力的人，也讓他的社群帳號粉絲人數在短時間暴增。

高度自律的運動習慣

除了聰明的頭腦及帥氣的外表，河錫辰更有著深藏不露的好身材，身高182公分的他擁有著太平洋般寬闊的肩膀，這樣的好身材都是出自於高度自律的運動習慣。即使工作再忙也不忘規律運動，節目中也可以看到他一早起來便開始鍛鍊，從社群媒體上也可以看出他對運動的熱忱，可說是一點都不馬虎！

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Photo Credit:河錫辰官方IG

從豪飲啤酒到細品白蘭地

河錫辰曾經在綜藝《我獨自生活》中表示自己過去生活得太隨性與豪放，一起床就先豪飲啤酒。但隨著年紀增長，越來越重視自己的生活品質，也讓他決意擺脫租屋生活，憑著一己之力住進了面向漢江的豪宅，同時開始注重起健康保養，並培養出自己一套的生活準則，也讓他從啤酒豪飲家轉變成細品白蘭地的成熟男人。

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Photo Credit:河錫辰官方IG

在每部作品都盡心盡力的河錫辰，不只擁有俊秀的外表，更集智慧於一身，透過《魔鬼的計謀》獲得了更多的關注，也讓人更加期待他之後在影視作品上的表現。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：集魔鬼身材、性感大腦於一身的韓國前1%學霸！《魔鬼的計謀》河錫辰的7個魅力點

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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