如何從年輕世代改寫台灣男性的育兒腳本？「父職假」的關鍵角色

文：唐嘉妤（國立政治大學與中央研究院合辦社會學博士班公共議題與社會學組）

談到「勞動」或「勞動力」，大家心中浮現的是什麼？可能是在職場當中付出個人能力，因而換得給薪（paid）報酬，2023年諾貝爾經濟學獎得主戈丁（Claudia Goldin）正是透過挖掘200年的經濟史，來關注女性在勞動力市場中的參與情形。家庭社會學者眼中的勞動（力），更包括無給薪的工作（unpaid work），而這個「工作」指的正是「家務工作」（housework）。

家務工作的類型

家務工作存在於我們的日常生活當中，社會學的研究以「性質」和「頻率」區分家務工作的種類。第一類稱作核心型家務工作（core housework），包括煮飯、清潔、洗衣曬衣摺衣、採買，這些任務頻繁出現，因此又稱為常態型（routine）家務工作。

第二類稱作自由裁量型家務工作（discretionary housework），包括家庭用品或水電修繕，這些屬於零星的（sporadic）任務，不會天天發生在家庭生活當中。而這兩個類型的家務工作也有「性別化」的現象，女性負擔較多核心型家務工作；男性則負擔較多自由裁量型的家務工作。

Suzanne Bianchi等人（2010）發現家務勞動的性別分工愈趨平等，並分析背後原因：除了男性參與家務的時數有上升，更大的驅力在於女性的家務時數大幅降低。女性之所以可以從家務（更精準地說，是指「核心型家務」）中解放出來，與以下變遷有關：一、科技的進展（包括家庭用品電氣化，例如洗碗機、掃地機器人、洗脫烘洗衣機等普及）。二、外送平台的盛行（可以涵蓋煮飯和採買的工作）。三、在全球供應鏈下，以市場的力量獲得一臂之力，例如：衣物汰換和選擇變多，不用花大量時間在縫縫補補之上。

前述Suzanne Bianchi等人的研究在兩年後有了更進一步的迴響和反思，Suzanne Bianchi等人（2012）點出「育兒照顧」才是性別化分工的源頭。這意味著，即便已婚的夫妻實踐著較為平等的家務分工，但在二者轉換到親職身分後，這樣的較平等分工便消失。更直白一點說：家務分工不足以形成阻擋女性進入勞力市場工作的阻礙（就如前述，現在有很多資源可助一臂之力），但育兒可以。

家務工作中的育兒事宜

前述兩個類型的家務工作都跟「育兒照顧」有所重疊，包括煮飯給嬰兒吃、替嬰兒洗澡、洗曬摺嬰兒的衣服、清潔嬰兒的環境和餐具等。但是「做一般的家務」跟「為寶寶做的家務」卻有不同的意義，大部分的人認為一般的家務工作不具討喜性質，因此不管是丟給別人做或花錢解決，都是想要「擺脫」家務，這也就是社會學文獻中提到「議價觀點」[1]（the bargaining perspective）的運作。

而育兒工作有著一般家務工作沒有的「正向回饋」及「樂趣」性質，加上密集母職（intensive mothering）[2]意識的運作，因此，女性多不會以議價來爭取不要育兒（Raley, Wang, and Bianchi 2012）。

2024年總統大選在即，目前檯面上有意爭取總統之位的人選皆為男性，也都有「父親」的身分。然而，無論是從政、從醫、從警還是從商，都是Lewis Coser（1974）所稱的「貪婪機構」（greedy institutions），也就是這些職業領域要求員工全心奉獻與投身其中，全職、隨時可加班、沒有照顧老幼之家庭義務，因此也不免常常在媒體上看到男性政治人物「無奈」地敘述自己是孩子成長過程中「缺席的父親」。

這些總統爸爸的經驗，或許更能反身性地設計出扭轉「男性缺席家庭」的政策，從年輕世代開始改寫台灣男性的育兒腳本。具體而言我們可以如何下手呢？社會學研究可以給我們一些啟示。

應對性別化勞動分工的政策

Jennifer Hook（2006）的研究指出，影響性別化之勞動分工的政策包括：工作管制（work regulation）、工作家庭政策（work/family policy）、性別平等措施（gender equality initiatives）。

工作管制是指對於高工時的限縮，因為高工時是讓主要養家者（通常是男性）無法抽身工作之外的重要結構因素，其也因而成為男主外女主內之專精化模式（specialization model）的推手，同時阻礙了主要養家者進行非給薪工作的時間可得性（time availability）。

工作家庭政策包括公共資助的育兒系統與親職假（parental leave），而在現況上，即便親職假並沒有僅限於女性使用，主要使用者仍多為女性，也因此沒有形成想像中的翻轉效果，反而延續了專精化分工。是故性別平等措施政策的重點，就是在積極意義上推動「給男性的親職假」，或稱父職假（paternity leave）。

本文將聚焦在「親職假」的討論，因為親職假處在家務分工轉變的關鍵位置，此時若是強化女性為照顧者角色，那麼父母在家庭無給薪工作上的差距便會因而擴大，父親也可能因而錯過關鍵的「上手」（hands-on）期。