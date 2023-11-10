海底火山爆發讓日本多一座島嶼，日本氣象廳：未來小島可能擴大，也可能消失

《共同社》報導，自今（2023）年10月底一連串的海底火山噴發，距離日本東京以南1200公里，位在小笠原群島之一的硫磺島附近一公里處，誕生一座新的小島。東京大學地震研究所副教授前野深實地探訪後證實，新生小島的直徑大約100公尺，若未來火山持續噴發，小島有望擴大，但仍有待觀察。

日本氣象廳證實火山於上週五、六頻繁噴發

東京大學火山研究的榮譽教授中田節也告訴《日本時報》，過去一段時間，岩漿一直在海面下噴發，也就是准岩漿型火山噴發，並在地表下形成岩石。直到10月30日，不斷凝固的岩漿突破了地表，形成小島。

前野曾搭機前往小島上空，他把他在飛機上的觀察告訴《共同社》，每隔幾分鐘，在岩漿和海水作用之下，冒出大量的羽狀白煙，最高可升至50公尺，偶爾還可見到數公尺寬的岩石隨之噴出。火山噴發所生成的浮石在新生小島周圍海域漂浮，將海水染成土黃色。

《CNN》引用日本海上自衛隊於11月1日所拍下的照片，可見形成小島的火山噴出一團團黑色的火山灰。中田曾於3日飛越小島，他補充，在噴發初期，黑色的岩漿碎片與水氣垂直湧出；自11月3日開始，則轉以火山灰的形式噴發。

新生小島隸屬於小笠原群島之一，距離二戰時期致命的太平洋戰役發生地「硫磺島」僅1公里。硫磺島是日本111座活火山之一，過去也一直頻繁活動。根據日本氣象廳，去年7月到12月間，以及今年6月，皆有測得類似的火山噴發。

日本氣象廳火山部門的資深分析師臼井裕二8日告訴《紐約時報》，硫磺島的活動在最近幾週變得活躍，上星期五和六來到最高峰。

不過，中田指出，小島是由浮石所組成，除非火山持續地噴發，讓更多熔岩覆蓋目前小島所生成的面積，否則它很容易被海水侵蝕。中田補充道：「如果火山繼續噴發，新誕生的小島有望與硫磺島合併。」

2013年誕生的「史努比」島，擴大日本經濟海域

根據NASA的影像資料顯示，2013年11月，在東京以南1000公里處，發現一座由海底火山噴發所形成的「新島」，鄰近小笠原群島之一的無人島「西之島」。2014年，國家地理頻道一篇報導指出，「新島」不斷地擴張，與它首次出現相比，變大將近8倍，原先與西之島相距500公尺，最終兩個小島以一條橘紅色的海水相連在一起。

報導稱，合併後的島嶼，按照慣例應該依照早先形成的「西之島」命名，但由於合併後的島嶼外形相似卡通史努比，在網路上被稱作「史努比島」。

Nishinoshima ... no longer snoopy island. pic.twitter.com/eTgDgh1nt8 — TP1024 (@tp_1024) July 10, 2020

據《日本時報》，日本海上保安廳表示，合併後的島嶼面積放大兩倍多，再加上西之島以西原先沒有其他島嶼，在「新島」出現後，日本的專屬經濟區域（Exclusive Economic Zone，EEZ）邊界，將會稍微擴大。

2021年又發現新大陸：半月形「新島」

《衛報》表示，在東京以南1200公里左右的海底火山，於2021年8月生成一座半月形的小島，直徑約一公里。該島同樣屬於小笠原群島，並且比最南端的南硫磺島還要再更靠南部約50公里。

報導指出，此座新島嶼的誕生，有可能潛在的產生地緣政治的影響力，因為這意味著日本擴張其領土範圍。不過，報導引述《每日新聞》指出，海底火山熔岩所形成的島嶼的「存亡」有高度的不確定性，即使它得以「倖存」，也不太可能需要改變日本的領海或專屬經濟海域。

日本的國土由大大小小的島嶼所組成，今（2023）年曾有地理學家表示，日本是由四個主島——北海道、本州、四國、九州，加上6000多個小型的無人島所組成。但《衛報》昨（9）日的報導指出，根據日本國土交通省國土地理院統計，目前日本總共有14125個島嶼，相比過去多出7273個。

報導也提到，日本獲得新島嶼的同時，偶爾也會「失去」一些，像是距離北海道海岸500公尺左右的Esanbe鼻北小島，在2018年沒入海中消失。1904年、1914年、1986年，在小笠原群島海域附近，因海底火山噴發所形成的島嶼也曾因為海水侵蝕而消失。

因此，東京大學地震研究所副教授前野認為，如果海底火山持續活動，由火山灰與岩石碎片所組成的新生小島將會越漸堅硬並得以留存；但相反的，它也有可能受到海浪不斷沖刷而消失。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範