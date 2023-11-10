開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/10,
印太

海底火山爆發讓日本多一座島嶼，日本氣象廳：未來小島可能擴大，也可能消失

海底火山爆發讓日本多一座島嶼，日本氣象廳：未來小島可能擴大，也可能消失
Photo Credit: 東京大學地震研究所

我們想讓你知道的是

日本硫磺島的火山活動頻繁，10月底連續的火山噴發，促使一座小島緩緩誕生。東京大學地震研究所副教授前野深搭機前往硫磺島附近一公里處探查，發現一座直徑約100公尺的新誕生小島，他表示，若未來岩漿持續湧現，小島有望變得更大更堅固。

《共同社》報導，自今（2023）年10月底一連串的海底火山噴發，距離日本東京以南1200公里，位在小笠原群島之一的硫磺島附近一公里處，誕生一座新的小島。東京大學地震研究所副教授前野深實地探訪後證實，新生小島的直徑大約100公尺，若未來火山持續噴發，小島有望擴大，但仍有待觀察。

日本氣象廳證實火山於上週五、六頻繁噴發

東京大學火山研究的榮譽教授中田節也告訴《日本時報》，過去一段時間，岩漿一直在海面下噴發，也就是准岩漿型火山噴發，並在地表下形成岩石。直到10月30日，不斷凝固的岩漿突破了地表，形成小島。

前野曾搭機前往小島上空，他把他在飛機上的觀察告訴《共同社》，每隔幾分鐘，在岩漿和海水作用之下，冒出大量的羽狀白煙，最高可升至50公尺，偶爾還可見到數公尺寬的岩石隨之噴出。火山噴發所生成的浮石在新生小島周圍海域漂浮，將海水染成土黃色。

《CNN》引用日本海上自衛隊於11月1日所拍下的照片，可見形成小島的火山噴出一團團黑色的火山灰。中田曾於3日飛越小島，他補充，在噴發初期，黑色的岩漿碎片與水氣垂直湧出；自11月3日開始，則轉以火山灰的形式噴發。

新生小島隸屬於小笠原群島之一，距離二戰時期致命的太平洋戰役發生地「硫磺島」僅1公里。硫磺島是日本111座活火山之一，過去也一直頻繁活動。根據日本氣象廳，去年7月到12月間，以及今年6月，皆有測得類似的火山噴發。

日本氣象廳火山部門的資深分析師臼井裕二8日告訴《紐約時報》，硫磺島的活動在最近幾週變得活躍，上星期五和六來到最高峰。

不過，中田指出，小島是由浮石所組成，除非火山持續地噴發，讓更多熔岩覆蓋目前小島所生成的面積，否則它很容易被海水侵蝕。中田補充道：「如果火山繼續噴發，新誕生的小島有望與硫磺島合併。」

2013年誕生的「史努比」島，擴大日本經濟海域

根據NASA的影像資料顯示，2013年11月，在東京以南1000公里處，發現一座由海底火山噴發所形成的「新島」，鄰近小笠原群島之一的無人島「西之島」。2014年，國家地理頻道一篇報導指出，「新島」不斷地擴張，與它首次出現相比，變大將近8倍，原先與西之島相距500公尺，最終兩個小島以一條橘紅色的海水相連在一起。

報導稱，合併後的島嶼，按照慣例應該依照早先形成的「西之島」命名，但由於合併後的島嶼外形相似卡通史努比，在網路上被稱作「史努比島」。

《日本時報》，日本海上保安廳表示，合併後的島嶼面積放大兩倍多，再加上西之島以西原先沒有其他島嶼，在「新島」出現後，日本的專屬經濟區域（Exclusive Economic Zone，EEZ）邊界，將會稍微擴大。

2021年又發現新大陸：半月形「新島」

《衛報》表示，在東京以南1200公里左右的海底火山，於2021年8月生成一座半月形的小島，直徑約一公里。該島同樣屬於小笠原群島，並且比最南端的南硫磺島還要再更靠南部約50公里。

報導指出，此座新島嶼的誕生，有可能潛在的產生地緣政治的影響力，因為這意味著日本擴張其領土範圍。不過，報導引述《每日新聞》指出，海底火山熔岩所形成的島嶼的「存亡」有高度的不確定性，即使它得以「倖存」，也不太可能需要改變日本的領海或專屬經濟海域。

日本的國土由大大小小的島嶼所組成，今（2023）年曾有地理學家表示，日本是由四個主島——北海道、本州、四國、九州，加上6000多個小型的無人島所組成。但《衛報》昨（9）日的報導指出，根據日本國土交通省國土地理院統計，目前日本總共有14125個島嶼，相比過去多出7273個。

報導也提到，日本獲得新島嶼的同時，偶爾也會「失去」一些，像是距離北海道海岸500公尺左右的Esanbe鼻北小島，在2018年沒入海中消失。1904年、1914年、1986年，在小笠原群島海域附近，因海底火山噴發所形成的島嶼也曾因為海水侵蝕而消失。

因此，東京大學地震研究所副教授前野認為，如果海底火山持續活動，由火山灰與岩石碎片所組成的新生小島將會越漸堅硬並得以留存；但相反的，它也有可能受到海浪不斷沖刷而消失。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。