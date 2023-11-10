海底火山爆發讓日本多一座島嶼，日本氣象廳：未來小島可能擴大，也可能消失

我們想讓你知道的是
日本硫磺島的火山活動頻繁，10月底連續的火山噴發，促使一座小島緩緩誕生。東京大學地震研究所副教授前野深搭機前往硫磺島附近一公里處探查，發現一座直徑約100公尺的新誕生小島，他表示，若未來岩漿持續湧現，小島有望變得更大更堅固。
《共同社》報導，自今（2023）年10月底一連串的海底火山噴發，距離日本東京以南1200公里，位在小笠原群島之一的硫磺島附近一公里處，誕生一座新的小島。東京大學地震研究所副教授前野深實地探訪後證實，新生小島的直徑大約100公尺，若未來火山持續噴發，小島有望擴大，但仍有待觀察。
日本氣象廳證實火山於上週五、六頻繁噴發
東京大學火山研究的榮譽教授中田節也告訴《日本時報》，過去一段時間，岩漿一直在海面下噴發，也就是准岩漿型火山噴發，並在地表下形成岩石。直到10月30日，不斷凝固的岩漿突破了地表，形成小島。
前野曾搭機前往小島上空，他把他在飛機上的觀察告訴《共同社》，每隔幾分鐘，在岩漿和海水作用之下，冒出大量的羽狀白煙，最高可升至50公尺，偶爾還可見到數公尺寬的岩石隨之噴出。火山噴發所生成的浮石在新生小島周圍海域漂浮，將海水染成土黃色。
《CNN》引用日本海上自衛隊於11月1日所拍下的照片，可見形成小島的火山噴出一團團黑色的火山灰。中田曾於3日飛越小島，他補充，在噴發初期，黑色的岩漿碎片與水氣垂直湧出；自11月3日開始，則轉以火山灰的形式噴發。
新生小島隸屬於小笠原群島之一，距離二戰時期致命的太平洋戰役發生地「硫磺島」僅1公里。硫磺島是日本111座活火山之一，過去也一直頻繁活動。根據日本氣象廳，去年7月到12月間，以及今年6月，皆有測得類似的火山噴發。
日本氣象廳火山部門的資深分析師臼井裕二8日告訴《紐約時報》，硫磺島的活動在最近幾週變得活躍，上星期五和六來到最高峰。
不過，中田指出，小島是由浮石所組成，除非火山持續地噴發，讓更多熔岩覆蓋目前小島所生成的面積，否則它很容易被海水侵蝕。中田補充道：「如果火山繼續噴發，新誕生的小島有望與硫磺島合併。」
2013年誕生的「史努比」島，擴大日本經濟海域
根據NASA的影像資料顯示，2013年11月，在東京以南1000公里處，發現一座由海底火山噴發所形成的「新島」，鄰近小笠原群島之一的無人島「西之島」。2014年，國家地理頻道一篇報導指出，「新島」不斷地擴張，與它首次出現相比，變大將近8倍，原先與西之島相距500公尺，最終兩個小島以一條橘紅色的海水相連在一起。
報導稱，合併後的島嶼，按照慣例應該依照早先形成的「西之島」命名，但由於合併後的島嶼外形相似卡通史努比，在網路上被稱作「史努比島」。
據《日本時報》，日本海上保安廳表示，合併後的島嶼面積放大兩倍多，再加上西之島以西原先沒有其他島嶼，在「新島」出現後，日本的專屬經濟區域（Exclusive Economic Zone，EEZ）邊界，將會稍微擴大。
2021年又發現新大陸：半月形「新島」
《衛報》表示，在東京以南1200公里左右的海底火山，於2021年8月生成一座半月形的小島，直徑約一公里。該島同樣屬於小笠原群島，並且比最南端的南硫磺島還要再更靠南部約50公里。
報導指出，此座新島嶼的誕生，有可能潛在的產生地緣政治的影響力，因為這意味著日本擴張其領土範圍。不過，報導引述《每日新聞》指出，海底火山熔岩所形成的島嶼的「存亡」有高度的不確定性，即使它得以「倖存」，也不太可能需要改變日本的領海或專屬經濟海域。
日本的國土由大大小小的島嶼所組成，今（2023）年曾有地理學家表示，日本是由四個主島——北海道、本州、四國、九州，加上6000多個小型的無人島所組成。但《衛報》昨（9）日的報導指出，根據日本國土交通省國土地理院統計，目前日本總共有14125個島嶼，相比過去多出7273個。
報導也提到，日本獲得新島嶼的同時，偶爾也會「失去」一些，像是距離北海道海岸500公尺左右的Esanbe鼻北小島，在2018年沒入海中消失。1904年、1914年、1986年，在小笠原群島海域附近，因海底火山噴發所形成的島嶼也曾因為海水侵蝕而消失。
因此，東京大學地震研究所副教授前野認為，如果海底火山持續活動，由火山灰與岩石碎片所組成的新生小島將會越漸堅硬並得以留存；但相反的，它也有可能受到海浪不斷沖刷而消失。
新聞來源
- New island emerges after underwater volcano eruption near Japan's Iwoto（Kyodo News）
- New isle emerges after underwater volcano erupts south of Tokyo（The Japan Times）
- New 'island' may help enlarge EEZ（The Japan Times）
- World’s newest island forms in Japanese archipelago（CNN）
- Japan gets a new island after undersea volcano erupts（The Guardian）
- Undersea volcanic eruption creates new Japanese island（The Guardian）
- An Undersea Volcano Is Building a New Island in Japan（The New York Times）
- Nishinoshima Clears Its Throat（NASA）
- Japan's Newest Island Is Now Eight Times Bigger（National Geographic）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
Tags：
跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。