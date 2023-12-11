養活14億人的艱鉅任務：全球化退潮下，中國糧食安全有的近憂與遠慮
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單純靠「自給」的穀物和「充足」的口糧已無法滿足當前的國民飲食需求。因此，在糧食連年豐收的同時，中國進口糧食的數量亦隨之增高，且超過了出口量，出現「糧食貿易逆差」。
文：夏念梓
今年2月，中南海正式推出了有關三農問題（農業、農村和農民）的「中央一號文件」，破天荒地6次提及「糧食安全」，對比2020年的2次、2021年4次，以及2022年的5次。文件更提出要正式推出《糧食安全2009年6月3日，安徽省亳州郊區，一名農民在農場收割小麥保障法》，重申嚴守18億畝耕地紅線，以及提出各級幹部要為糧食安全承擔政治責任等措辭嚴厲的保產和增產政策。
三農（農業、農村和農民）一直被中國曆任領導人視為中國發展的根本問題。現任中國國家主席習近平則是將農業和糧食問題躍升到國家安全的高度。2015年，全國人大通過《國家安全法》，糧食安全也被視為攸關國家發展和存亡的關鍵領域，是確保中國超級大國地位的基礎。
早在習近平任期的第二年，中國社會展開了一場提倡節約糧食的「光盤行動」，大力打擊餐桌上的鋪張浪費。2021年習近平提出「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中」後，中國各級政府一直為實現自給自足的「中國碗裝中國糧」而努力，官方數據顯示，糧食年產量連年豐收創新高，總量保持在1.3兆斤以上。
北京連番強調「糧食安全」的背景，正是全球「糧荒」問題的進一步惡化。自俄烏戰爭爆發以來，主糧出口大國俄羅斯和烏克蘭發出小麥等糧食出口禁令，更多經濟主體國家亦轉向糧食貿易保護主義。聯合國世界糧食計劃署去（2022）年警告，人類或將面臨「二戰後最大的糧食危機」。在此背景下，中國官員對糧食安全的部署日趨戰略性。
雖然官方數據一路唱好，但外界有擔憂指，在極端天氣、土壤退化、務農勞動力不足，及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、全球貿易與地緣衝突加劇等內外不利因素的夾擊下，中國糧食安全所遭遇到的威脅未被全面顯示，且被簡單化。
2020年，中國社會科學院農村發展研究所、中國社會科學出版社聯合發佈《中國農村發展報告2020》，預測到「十四五」期末（約2025年），中國將出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中谷物缺口2500萬噸。這一《報告》與其他質疑聲音一樣，隨即遭官方口徑的否認。中國作為人口大國是否存在糧食缺口，仍然是一個未（敢）有定論的疑問。
養活十四億人的艱鉅任務
2022年，中國國家主席習近平在二十大上獲得第三個任期的同時，中國官媒《新華社》在英文專欄《習近平講述的故事》中發佈一段題為《民以食為天》的影片，宣傳中國在糧食安全上取得的成就。
影片引用習近平的話說，中國「養育了世界近五分之一的人口，從當年4億人吃不飽到今天14億多人吃得好，有力回答了『誰來養活中國』的問題。」，以及中國已實現「穀物基本自給，口糧絕對安全」。
作為人口大國，中國農業「先天不足」，耕地面積只佔世界的7％左右，人均耕地面積遠未達到世界平均水平。多年來，中國政府著力提高糧食產能，以包括行政手段在內的多管道穩固「三農」基本盤，且在土壤改良、種子改良和務農技術方面有著進步。
前任中國總理李克強在政府工作報告中直接指出，保障國家糧食安全各地區都有責任。根據2月正式推出的「一號文件」，中央為各級政府訂下紅線，要確保糧食播種面積穩定，產量保持在1.3兆斤以上，還要嚴守18億畝耕地紅線，由中央和地方簽訂耕地保護目標責任書，作為剛性指標實行嚴格考核、一票否決、終身追責。
而新任中國總理李強今年三月提到，要抓住耕地和種子「兩個要害」，提高糧食生產能力。2020年新正式推出的《種子法》旨在保護種子工業。種子被官方視為「農業晶片」，以推行種業技術的自力更生。
在2023年的新年賀詞中，習近平告訴國人，國家在全球糧食危機下，實現了「十九連豐」。2022年中國國家統計局的數據顯示，中國糧食產量再創新高，達到1.37兆斤。中國的穀物（如玉米、小麥、大米）、水果、蔬菜、肉、禽、蛋、漁業產品產量居世界第一。
用地球不到十分之一的耕地，生產全球近四分之一的糧食，養活世界五分之一的人口，中國在農業和糧食方面的成就令它的糧食總產量在2011年就已達世界糧食總產量的約20％。世界經濟論壇（World Economic Forum）去（2022）年3月表示，中國是過去10年中糧食安全方面進步最大的前五個國家之一。
儘管如此，在2022年全球糧食安全指數中，中國在113個國家中只排到第25位，該指數衡量糧食的可負擔性、可獲得性、質量安全以及自然資源及其復原力。
極端天氣、環境問題和人為因素
今年夏天，颱風天氣西進華北，洪水肆虐北京及河北多地之後，連續多日的豪雨再侵襲素有「中國糧倉」之稱的東北三省。黑龍江、吉林和遼寧土地資源肥沃，糧食產量超過全國糧食總量的五分之一，特產糧食作物包括大豆、玉米和大米，災情嚴重影響今年的秋收產量。
僅兩個月前，另一產糧大省河南才遭水災，對小麥收成造成了十年來最嚴重的破壞。當地政府不得不派出人力和設備，烘乾浸濕的小麥。根據國家統計局的數據，收穫前夕的豪雨導致中國今年夏季的小麥產量下降0.9％，這也是七年來的首次下降。
有「澇」就有「旱」，2022年中國遭遇了十年一遇的大旱天氣，嚴重的熱浪導致盛產稻米的長江流域出現旱災，四川境內的揚子江和嘉陵江的河床都乾枯了，估算有近220萬公頃農業用地受影響。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）