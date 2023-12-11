養活14億人的艱鉅任務：全球化退潮下，中國糧食安全有的近憂與遠慮

文：夏念梓

今年2月，中南海正式推出了有關三農問題（農業、農村和農民）的「中央一號文件」，破天荒地6次提及「糧食安全」，對比2020年的2次、2021年4次，以及2022年的5次。文件更提出要正式推出《糧食安全2009年6月3日，安徽省亳州郊區，一名農民在農場收割小麥保障法》，重申嚴守18億畝耕地紅線，以及提出各級幹部要為糧食安全承擔政治責任等措辭嚴厲的保產和增產政策。

三農（農業、農村和農民）一直被中國曆任領導人視為中國發展的根本問題。現任中國國家主席習近平則是將農業和糧食問題躍升到國家安全的高度。2015年，全國人大通過《國家安全法》，糧食安全也被視為攸關國家發展和存亡的關鍵領域，是確保中國超級大國地位的基礎。

早在習近平任期的第二年，中國社會展開了一場提倡節約糧食的「光盤行動」，大力打擊餐桌上的鋪張浪費。2021年習近平提出「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中」後，中國各級政府一直為實現自給自足的「中國碗裝中國糧」而努力，官方數據顯示，糧食年產量連年豐收創新高，總量保持在1.3兆斤以上。

北京連番強調「糧食安全」的背景，正是全球「糧荒」問題的進一步惡化。自俄烏戰爭爆發以來，主糧出口大國俄羅斯和烏克蘭發出小麥等糧食出口禁令，更多經濟主體國家亦轉向糧食貿易保護主義。聯合國世界糧食計劃署去（2022）年警告，人類或將面臨「二戰後最大的糧食危機」。在此背景下，中國官員對糧食安全的部署日趨戰略性。

雖然官方數據一路唱好，但外界有擔憂指，在極端天氣、土壤退化、務農勞動力不足，及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、全球貿易與地緣衝突加劇等內外不利因素的夾擊下，中國糧食安全所遭遇到的威脅未被全面顯示，且被簡單化。

2020年，中國社會科學院農村發展研究所、中國社會科學出版社聯合發佈《中國農村發展報告2020》，預測到「十四五」期末（約2025年），中國將出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中谷物缺口2500萬噸。這一《報告》與其他質疑聲音一樣，隨即遭官方口徑的否認。中國作為人口大國是否存在糧食缺口，仍然是一個未（敢）有定論的疑問。

養活十四億人的艱鉅任務

2022年，中國國家主席習近平在二十大上獲得第三個任期的同時，中國官媒《新華社》在英文專欄《習近平講述的故事》中發佈一段題為《民以食為天》的影片，宣傳中國在糧食安全上取得的成就。

影片引用習近平的話說，中國「養育了世界近五分之一的人口，從當年4億人吃不飽到今天14億多人吃得好，有力回答了『誰來養活中國』的問題。」，以及中國已實現「穀物基本自給，口糧絕對安全」。

作為人口大國，中國農業「先天不足」，耕地面積只佔世界的7％左右，人均耕地面積遠未達到世界平均水平。多年來，中國政府著力提高糧食產能，以包括行政手段在內的多管道穩固「三農」基本盤，且在土壤改良、種子改良和務農技術方面有著進步。

Photo Credit: GettyImages 中國連雲港市的一位農民正以機械化的方式收割高粱。

前任中國總理李克強在政府工作報告中直接指出，保障國家糧食安全各地區都有責任。根據2月正式推出的「一號文件」，中央為各級政府訂下紅線，要確保糧食播種面積穩定，產量保持在1.3兆斤以上，還要嚴守18億畝耕地紅線，由中央和地方簽訂耕地保護目標責任書，作為剛性指標實行嚴格考核、一票否決、終身追責。

而新任中國總理李強今年三月提到，要抓住耕地和種子「兩個要害」，提高糧食生產能力。2020年新正式推出的《種子法》旨在保護種子工業。種子被官方視為「農業晶片」，以推行種業技術的自力更生。

在2023年的新年賀詞中，習近平告訴國人，國家在全球糧食危機下，實現了「十九連豐」。2022年中國國家統計局的數據顯示，中國糧食產量再創新高，達到1.37兆斤。中國的穀物（如玉米、小麥、大米）、水果、蔬菜、肉、禽、蛋、漁業產品產量居世界第一。

用地球不到十分之一的耕地，生產全球近四分之一的糧食，養活世界五分之一的人口，中國在農業和糧食方面的成就令它的糧食總產量在2011年就已達世界糧食總產量的約20％。世界經濟論壇（World Economic Forum）去（2022）年3月表示，中國是過去10年中糧食安全方面進步最大的前五個國家之一。

儘管如此，在2022年全球糧食安全指數中，中國在113個國家中只排到第25位，該指數衡量糧食的可負擔性、可獲得性、質量安全以及自然資源及其復原力。

極端天氣、環境問題和人為因素

今年夏天，颱風天氣西進華北，洪水肆虐北京及河北多地之後，連續多日的豪雨再侵襲素有「中國糧倉」之稱的東北三省。黑龍江、吉林和遼寧土地資源肥沃，糧食產量超過全國糧食總量的五分之一，特產糧食作物包括大豆、玉米和大米，災情嚴重影響今年的秋收產量。

Photo Credit: GettyImages 2023年8月初，中國河北遭遇強降雨。

僅兩個月前，另一產糧大省河南才遭水災，對小麥收成造成了十年來最嚴重的破壞。當地政府不得不派出人力和設備，烘乾浸濕的小麥。根據國家統計局的數據，收穫前夕的豪雨導致中國今年夏季的小麥產量下降0.9％，這也是七年來的首次下降。

有「澇」就有「旱」，2022年中國遭遇了十年一遇的大旱天氣，嚴重的熱浪導致盛產稻米的長江流域出現旱災，四川境內的揚子江和嘉陵江的河床都乾枯了，估算有近220萬公頃農業用地受影響。