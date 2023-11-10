【專訪】台籍廚師謝伽欣隨澳洲團隊前進南極：花2個月研究菜單，「台式炒米粉」也將在餐桌上
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謝伽欣預計在南極洲營地待上12週，提供包括27名科學家共42人的飲食。其中，約有一半的科學家吃素、2人是全素者，還有人只吃海鮮不吃紅肉，飲食需求複雜，必須分別處理。一位冰川學家還有諸多過敏情形，得避開堅果、奶製品、含麩食物，甚至不能吃洋蔥、生的蔬菜及水果，謝伽欣坦言這非常具有挑戰，「我大概花了兩個月的時間研究他可以吃什麼，而且是要可以放乾燥的」。
（中央社）澳洲將啟動近年最大南極洲考察計畫，台南女兒謝伽欣（Jacqui Hsieh）11月將隨科研團隊，在「世界最遠的廚房」提供42人餐食。海鮮拼盤、法國可頌，甚至「台式炒米粉」都將出現在南極餐桌。謝伽欣接受《中央社》專訪表示：「我的角色是希望他們在那個環境可以好好專注工作。」
位於南極洲邦傑山（Bunger Hills）的艾傑華斯大衛大本營（Edgeworth David Base Camp）是澳洲南極研究計畫（Antarctic Program）最宏偉的深野營地之一，預計將運作3年。去（2022）年研究團隊飛往當地搭建帳篷平台，添加新的帳篷，並建造廚房地基。廚房猶如計畫核心，廚房建造起來，研究工作才能展開。
謝伽欣接受《中央社》專訪分享，這個「世界最遠的廚房」花費團隊2年建造，包括建材、搭造方式、地基平台設計等都必須審慎評估，盡力把環境衝擊降到最低。此外，由美國南極站出借的廚房帳篷設施，在去年空投過程時遇到許多挑戰，幸好種種困難被一一克服，「我們的團隊創造了很多不可思議的事情」，待研究計畫結束後，臨時廚房就會拆除。
澳洲在2021年底針對南極計畫展開全球人才徵選。在極地工作數週，對工作者的身心都是極大負擔。謝伽欣歷經8個月的面試，通過心理測驗、專業背景審查、面談及體檢後脫穎而出，取得2022-2023年梯次的南極廚師職位。
她在塔斯馬尼亞（TAS）霍巴特（Hobart）接受嚴實訓練，期間並於金斯敦（Kingston）南極總部擔任後勤支援，記錄科學團隊飲食需求、採購及設計菜單等。她今年初飛往南極凱西站（Casey Station）及邦傑山考察，接著隨破冰船前往海獅、企鵝棲息的麥夸利島（Macquarie Island）支援物資運送。以白人及男性為主澳洲聯邦政府體系，英語非母語的亞裔女性並不多見。
謝伽欣非廚師出身，她大學就讀環境保護及土地管理，由於熱愛下廚及健康飲食，來到澳洲才開始學習廚藝及烘焙。在高壓的餐廳廚房工作幾年後，謝伽欣選擇進修幼兒教育學位，並在西澳洲政府醫院及國際住宿女校（Methodist Ladies College）服務，為100名不同年齡層的學童準備餐食，走上另類的廚師之路。
醫院、學校的經驗與餐廳廚房完全不同，謝伽欣要確保食物營養充足，更要照顧有特殊飲食需求的孩童。除了素食者，還有人不吃乳製品、海鮮，或只能吃無麩質食物等等。謝伽欣開始研究特殊食譜，端出的食物不僅美味，更充滿用心與溫暖。
除了有照顧不同飲食習慣人群的豐富經驗，在艱困環境工作更難不倒謝伽欣。她12歲離家求學，很早開始適應團體與偏鄉生活，「南極很類似這樣的環境」。她也曾在西澳的野生保育區提供餐食，團隊在叢林環境紮營，得小心具有攻擊性的澳洲野犬（Dingo）在附近出沒。這些特殊經驗成為謝伽欣加入南極考察計畫的重要基礎。
前往南極邦傑山的營地後，謝伽欣每週將向距離450公里遠的凱西站發送需要的物資清單。由於臨時搭建廚房的水、電有限，多數食物包括蔬菜、肉類等都會先進行處理，並以真空包裝用小飛機空運送達，再到廚房加熱上桌。臨時廚房甚至沒有自來水，用水得靠「融冰」造水解決。廚房將有2個120公升大水箱，解決烹飪、洗碗、沐浴等需要。所有污水及垃圾都得分類回收進行後續處理。
在臨時廚房，謝伽欣有2個烤箱、2口爐及1個蒸鍋，提供她在營地烹煮簡單食物，例如將冷凍生可頌麵團退冰、發酵後烘烤新鮮麵包、巧克力熔岩蛋糕、薯泥等素食。她還特別設計一款亞洲菜單，包括台式豆瓣醬炒香菇米粉、日式味增豆腐、印尼沙嗲蔬菜、四川辣椒炒義粉等，簡單的極地餐桌重現一個地球村。目前南極夏季屬極晝，多數時候日照強，但若遇上天氣變化，也可能影響補給運送，謝伽欣必須保持靈活。
除了提供營地飲食，因應科學家可能前往其他地區勘查數天，謝伽欣必須仔細計算、分配充足且方便攜帶的乾燥食品，「如果科學家要出去一週，就要準備兩週的食物。只能多、不能剛剛好」。
謝伽欣預計在南極洲營地待上12週，提供包括27名科學家共42人的飲食。其中，約有一半的科學家吃素、2人是全素者，還有人只吃海鮮不吃紅肉，飲食需求複雜，必須分別處理。一位冰川學家還有諸多過敏情形，得避開堅果、奶製品、含麩食物，甚至不能吃洋蔥、生的蔬菜及水果，謝伽欣坦言這非常具有挑戰，「我大概花了兩個月的時間研究他可以吃什麼，而且是要可以放乾燥的」。
研究團隊將一起在極地度過澳洲最重要的節慶耶誕節。考量當地生態及避免病菌交叉感染的可能，南極的餐食不能使用雞、鴨等禽類，屆時不會有傳統的烤火雞上桌。謝伽欣將準備烤火腿、烤蔬菜、海鮮冷盤、生蠔、起司盤、聖誕節布丁等，讓團隊在嚴寒中度過最溫暖的節日。
特別的是，27名科學家有超過一半是女性，且平均年齡僅30多歲，與其他南極站以男性科學家及工作者為主的組成截然不同。謝伽欣分享，為此她特別在設計菜單時，把一些小點心（finger food）寫進去。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。