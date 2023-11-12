花2.4萬美元只為與習近平同桌吃飯，美國商界為何如此焦慮？
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中國國家主席習近平將在一星期後與美國總統拜登會晤。《紐約時報》稱，美國商界領袖與習近平的晚宴一張入場券售價高達2000美元。與此同時，低迷的中國經濟形勢，則讓包括美國在內的國際投資者憂心忡忡。
文：德國之聲中文網（紐約時報、華爾街日報、新華社、路透社）
《紐約時報》週三（11月8日）報導稱，在兩國元首會晤後，習近平很有可能在一場晚宴上向美國商界精英發表演講。根據網上流傳的一份邀請函，美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會主辦的晚宴招待會，門票每張售價高達2000美元。
一名知情人士還對《紐約時報》披露，如果一家企業願意花費4萬美元，就能購得一張餐桌上的8個座位、以及和習近平同一張桌子上的一個座位——這意味著，與習近平同桌就餐的票價高達2.4萬美元。這場晚宴招待會也是APEC舊金山峰會的一部分。
目前，包括美國在內的西方企業對其中國業務憂心忡忡。一方面，華盛頓正在限制中國獲得半導體等高科技產品的管道，另一方面，西方企業在華經營也受到中國當局越來越多的管制。許多企業在繼續視中國為重要市場的同時，也開始尋求投資其他國家。根據美中貿易全國委員會今年的一份調研，過去一年中有34％的會員停止、或減少了對華投資計畫，這一比例高於往年。
儘管兩國高層都一再強調美中經濟不會脫鉤，但是習近平下週與美國商界精英的晚宴，也並不一定能緩解後者的焦慮情緒。
位於華盛頓的智庫機構CSIS（戰略與國際研究中心）中國研究主任布蘭契特（Jude Blanchette）在一份簡報中表示，中國領導人與美國商界的互動將試圖表明，中國依然是一個具有吸引力的經商之地，「而企業爭相與習近平共進晚餐就印證這一點。」
布蘭契特還指出，北京方面視此次元首會晤為一個契機，將試圖改變美國限制中國高科技產品的做法，但美方不太可能改變在這個問題上的立場。「我認為這將是造成美中關係長期緊張的一大議題，我也確信這一訊號會被傳遞給北京。」
中國經濟低迷
除了美中關係緊張，中國經濟本身的低迷也是讓美國商界人士憂心的一大因素。許多國際投資者在今年初向中國投資了大量資金，希望能從中國疫情後的強勁復甦中獲利。然而，中國經濟的增長幅度顯著低於預期，曾經作為經濟增長引擎的房地產業深陷危機，曾被稱作「世界工廠」的中國製造業也持續不景氣，地緣政治緊張更是進一步加劇了不確定性。
美國合眾銀行財富管理部門的高級投資策略總監哈沃斯（Rob Haworth）表示，中國重新開放後的經濟表現令所有人都感到失望，「除了國內旅行外，其他方面並沒有展現出被壓抑許久的需求。」
金融大資料公司路孚特－理柏（Refinitiv Lipper）的資料也顯示，國際投資者如今將目光投向了其他地區，今年已經從中國相關的各類基金中撤資16億美元。
老辦法不再有效
一些投資者認為，中國經濟政策制定者可能會出臺新一輪的刺激措施。但是也有分析人士指出，這樣的舉措並不能帶來長期的改善。威爾明頓信託（Wilmington Trust）的首席投資官羅特（Tony Roth）就指出，刺激措施「只會提前透支未來的增長」。
中國央行貨幣政策委員會委員劉世錦在11月8日的北京金融街論壇年會上表示，中國目前尚處5％左右的「中速增長階段」，可能還有5到10年的「中速增長潛能」。他建議，中國需要繼續保持「相對寬鬆的貨幣政策和財政政策」，同時要更加注重結構性改革以挖掘潛能。劉世錦承認，基建、房地產、出口貿易這三大傳統增長引擎如今都已放緩，「老辦法不是那麼行。」而如何挖掘新增長潛能將成為中國經濟穩增長的關鍵。
劉世錦在演講中還提出，經濟結構改革不僅僅包括產業升級，還包括縮小中低收入群體與中高收入群體在終端需求結構上的差距，使中低收入群體的消費水準逐步接近中高收入群體。「這對穩住包括房地產在內的既有產業意義重大。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：花大錢和習近平吃飯 美商界打什麼算盤？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。