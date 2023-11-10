「用台灣產品很安心」：台捷政府合作援助烏克蘭首例，20%淨水設備購自台灣

烏克蘭戰爭打了近2年，隨著嚴冬即將到來，當地人民的處境令人擔憂。我國駐捷克台北經濟文化辦事處與捷克經濟文化辦事處今（10）日共同簽署合作備忘錄，將提供淨水設施和汽電共生設備給烏克蘭。台灣烏克蘭僑民代表林歐莉亞（Olha Kulish）表示，這些新式設備有一定比例來自台灣，而非中國製造，讓烏克蘭人很放心，也希望未來更多台灣產品能運用在烏克蘭重建上。

外交部今日舉辦簽署儀式，由我國駐捷克大使柯良叡與捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）共同簽署，外交部政務次長李淳、捷克烏克蘭事務特使科佩奇尼（Tomas Kopečny）也出席見證。

外交部說，此案是台捷政府合作援烏案首例，具有領航計畫（Pilot Project）性質。合作內容包括建置可濾淨各式水源的「移動式水處理設施」，並協助烏克蘭興建中型氣電共生設備。其中重建水處理設施計畫中，有20%所需設備購自台灣，主要為電動泵浦。

李淳表示，承諾不是靠華麗的言辭，是靠實際行動，台灣很驕傲能與捷克一起提供烏克蘭人道援助，並加入重建過程。李淳也透露，他與捷克烏克蘭事務特使科佩奇尼討論，也決定擴展合作項目，很快會有第三個合作計畫，提供烏克蘭基礎醫療照護。

捷克烏克蘭特使：捷克不害怕與台灣、烏克蘭站在一起

捷克烏克蘭事務特使科佩奇尼表示，捷克支持烏克蘭自我保衛，捷克是第一個交付主戰坦克給烏克蘭的國家，目前已經交付超過700輛彈藥運輸車、步兵戰車等車輛，但他強調，他今天來到這裡，不是為了談論武器，而是為了展示，朋友之間能夠互相幫助。

科佩奇尼也說，無論是在烏克蘭重建還是與台灣接觸，捷克不害怕在特定議題當領頭羊。台灣與捷克有非常深切的連結，高層政府官員過去皆與台灣有所接觸，捷克為此引以為傲。

科佩奇尼說，捷克是歐盟成員，歐盟計畫在2024年至2027年期間，耗資500億歐元協助烏克蘭重建，捷克政府也剛在今年確定各部會將協助烏克蘭的重建計畫。他強調，重建計畫不是以舊技術取代被破壞的東西，而是導入更新的技術，這也是向世界上所有正在考慮用軍事力量摧毀鄰國、摧毀對手的政權展示，戰爭是不值得的。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝 捷克烏克蘭事務特使科佩奇尼（圖）10日出席台捷重建烏克蘭備忘錄簽署儀式。

烏克蘭留學生希望更多國人來台灣貢獻己力，簽證問題尚待解決

台灣烏克蘭僑民代表林歐莉亞（Olha Kulish）今天出席簽約儀式並特別以中文發表演說。他說，烏克蘭重建不能等到戰後，台灣與捷克政府提供的基礎設施，不僅滿足烏克蘭人民每日的基本需求，更重要的是，也為台灣廠商創造商機。

林歐莉亞指出，這些新式設備有一定比例來自台灣，而不是中國製造，非常符合烏克蘭的需求，因為有台灣的產品「我們很放心」。他也說，台灣廠商遍佈各領域，希望未來有更多台灣產品能運用在烏克蘭重建上。

目前就讀於台灣大學離岸結構與錨泊工程實驗室博士班的烏克蘭人雲在天（Glib Ivanov），會後接受媒體訪問時表示，烏克蘭在焊接、造船、國防等領域都比台灣有經驗，特別是造船技術精良，領先全球發明水下焊接技術，被俄羅斯佔領的克里米亞也有專門做潛艦的工廠。

雲在天說，許多烏克蘭人到波蘭、英國去幫忙造船，甚至也到中國遼寧去幫忙製造航空母艦，他也希望更多烏克蘭人能到台灣貢獻專長，例如協助利用水下焊接製造浮動式風機，而不是去幫忙中國侵略台灣。

不過，由於烏克蘭與台灣無正式邦交、雙方未設代表處，雲在天在烏俄戰爭前來台，是透過莫斯科的台北代表處辦簽證，現在戰爭爆發，烏克蘭人來台必須透過駐波蘭台北代表處，不容易成行。

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核稿編輯：邱宜君