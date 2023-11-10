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2023/11/10,
美加

常與拜登唱反調的資深議員曼欽宣布「不選了」，外媒：替對手共和黨明年大選提供好機會

常與拜登唱反調的資深議員曼欽宣布「不選了」，外媒：替對手共和黨明年大選提供好機會

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美國民主黨籍的重量級參議員曼欽9日，在X（舊稱為Twitter）發布影片，宣布他將不再競選連任。當被問及是否以第三方候選人的身分競選總統？76歲的他表示：「公共服務過去每天驅使著我，未來也將持續如此。」

（中央社）美國民主黨在聯邦參議院掌握多數的現況明年將面臨挑戰，重量級參議員曼欽當地時間9日宣布不會尋求連任，而他代表的西維吉尼亞州在上屆總統大選明顯支持共和黨的川普。

法新社報導，民主黨中間派的曼欽（Joe Manchin）代表保守的西維吉尼亞州，從過往表決紀錄來看，曼欽經常與總統拜登的法案唱反調，他的離開為共和黨在明年選舉提供了一個大好機會，在差距極小的參院搶占曼欽的席位。

曼欽在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發布影片表示：「我做出了一生中最艱難的決定之一，不再尋求連任美國聯邦參議員。」

曼欽表示：「民主黨與共和黨之間日益擴大的分歧，正使國會癱瘓並惡化國家問題。大多數美國人已經疲憊不堪。」

曼欽離開參院後，民主黨必須保住所有席次，並另添一席，才有可能在2024年維持目前51比49的多數；另一種可能是，保住所有席次並保住白宮，以便在表決票數持平時，讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下關鍵一票。

民主黨想在保守的西維吉尼亞州選出另一位聯邦參議員將會相當困難，在2020年總統大選中，近69%的選民支持前總統川普，而不是拜登。

曼欽自2010年以來一直擔任參議員，去年他在拜登標誌性的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）通過一事上發揮關鍵作用，儘管他先前利用自身影響力，讓拜登最初提案，即規模更大的「重建美好未來」（Build Back Better）法案遭遇重大挫折。

外界紛紛猜測曼欽未來是否可能以第三方候選人的身分競選總統，76歲的他表示：「公共服務過去每天驅使著我，未來也將持續如此。」

曼欽說：「我將進行全國旅行、發表談話，看看是否有興趣發起一項運動，動員中間派讓美國團結起來。我們需要找回美國，不要讓分裂的仇恨進一步撕裂我們。」

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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