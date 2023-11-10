常與拜登唱反調的資深議員曼欽宣布「不選了」，外媒：替對手共和黨明年大選提供好機會
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美國民主黨籍的重量級參議員曼欽9日，在X（舊稱為Twitter）發布影片，宣布他將不再競選連任。當被問及是否以第三方候選人的身分競選總統？76歲的他表示：「公共服務過去每天驅使著我，未來也將持續如此。」
（中央社）美國民主黨在聯邦參議院掌握多數的現況明年將面臨挑戰，重量級參議員曼欽當地時間9日宣布不會尋求連任，而他代表的西維吉尼亞州在上屆總統大選明顯支持共和黨的川普。
法新社報導，民主黨中間派的曼欽（Joe Manchin）代表保守的西維吉尼亞州，從過往表決紀錄來看，曼欽經常與總統拜登的法案唱反調，他的離開為共和黨在明年選舉提供了一個大好機會，在差距極小的參院搶占曼欽的席位。
曼欽在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發布影片表示：「我做出了一生中最艱難的決定之一，不再尋求連任美國聯邦參議員。」
曼欽表示：「民主黨與共和黨之間日益擴大的分歧，正使國會癱瘓並惡化國家問題。大多數美國人已經疲憊不堪。」
曼欽離開參院後，民主黨必須保住所有席次，並另添一席，才有可能在2024年維持目前51比49的多數；另一種可能是，保住所有席次並保住白宮，以便在表決票數持平時，讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下關鍵一票。
民主黨想在保守的西維吉尼亞州選出另一位聯邦參議員將會相當困難，在2020年總統大選中，近69%的選民支持前總統川普，而不是拜登。
曼欽自2010年以來一直擔任參議員，去年他在拜登標誌性的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）通過一事上發揮關鍵作用，儘管他先前利用自身影響力，讓拜登最初提案，即規模更大的「重建美好未來」（Build Back Better）法案遭遇重大挫折。
外界紛紛猜測曼欽未來是否可能以第三方候選人的身分競選總統，76歲的他表示：「公共服務過去每天驅使著我，未來也將持續如此。」
曼欽說：「我將進行全國旅行、發表談話，看看是否有興趣發起一項運動，動員中間派讓美國團結起來。我們需要找回美國，不要讓分裂的仇恨進一步撕裂我們。」
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
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