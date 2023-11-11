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2023/11/11,
美加

美國演員工會與製片方達共識，好萊塢長達數月的罷工終於結束

美國演員工會與製片方達共識，好萊塢長達數月的罷工終於結束
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

達成的協議將調漲演員的薪資待遇，並在使用人工智慧（AI）生成演員形象領域增加了相關協議和補償條款。

文：德國之聲中文網

本週三（11月8日），好萊塢演員與電影公司達成臨時協議，結束長達數月的罷工。

在與迪士尼（Disney）、網飛（Netflix）等製片方達成初步協議後，美國演員工會（SAG-AFTRA）宣佈自午夜起結束長達118天的罷工。

工會表示：「我們已經達成了一項將使演員工會各類成員均能建立可持續職業發展的合約。」

這項為期三年的新合約價值超過10億美元（9.34億歐元），並得到了工會領導的支持。

美國演員工會主席、《天才保姆》主演法蘭・德瑞雪（Fran Drescher）在Instagram上寫道：「我們做到了！！！超過10億美元的交易！」

儘管該協議仍需獲得工會董事會和成員的批准，但普遍預計將獲得通過。

協議包括哪些內容？

與之前的合約相比，演員最低片酬將增加約8％。

這對雙方來說都是一種妥協，因為它低於演員的最初要求，但比編劇之前所得要高。

這項暫定協議還包括了一項新的「串流媒體收入分紅」。串流媒體通常在節目重播時僅支付最低額的「剩餘報酬」，此類平台的崛起嚴重損害了演員的收入。

演員還表達了對製片公司使用人工智慧複製其形象及聲音的擔憂。這項協議預計將包括有關使用人工智慧的同意和補償條款。

演員和劇組重回工作崗位

根據米爾肯研究所（Milken Institute）數據，罷工給加州造成了超過60億美元（56億歐元）的產出損失。

此外，罷工還影響了影視行業的其他工作人員。道具師、服裝師及其他劇組成員也因此工作停擺。

洛杉磯市長凱倫・巴斯（Karen Bass）對週三達成的「公平協議」表示歡迎，並指出罷工「影響了洛杉磯和全國各地數百萬人」。

她在一份聲明中說：「現在，我們必須依靠本地製作，以確保我們的娛樂產業能迎來比以往都更強勁的復甦，而我們的經濟也能夠重新站穩腳跟。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：好萊塢演員與電影公司達成協議，結束罷工

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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