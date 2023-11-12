比較《花月殺手》的小說與電影：不同的切入角度，展現各自的困惑與無奈
我們想讓你知道的是
在書與電影之間，除了同樣都有以被害人角度描繪的相關內容外，在書的部份，是透過湯姆．懷特的外部角度來切入故事，而在電影方面，則是從厄尼斯特的內部視角來描述事件，因此讓人不管是只看書或只看電影，雖然都能對整起事件有足夠的了解，但若是兩者都看，則會使我們的認知變得更為全面，就此構成一種奇妙的互補狀態，為彼此帶來加分效果。
文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）
就改編這回事來說，大衛．格雷恩（David Grann）所寫的《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》（Killers of the Flower Moon : The Osage Murders and the Birth of the FBI），與馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese）執導，李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、莉莉．葛萊史東（Lily Gladstone）及勞勃．狄尼洛（Robert De Niro）所主演的同名電影之間的關係，絕對是個相當有趣的範例。
如果從書的全名來看，《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》可說頗為明確地點出了書的主題。格雷恩除了為讀者介紹美洲原住民歐塞奇族人由於與石油有關的利益，遭到貪婪白人殺害的連續謀殺案事件，帶出一連串的種族議題以外，同時更花費了不少篇幅，將焦點放在調查此案的探員湯姆．懷特（Tom White）身上，藉此描繪出FBI成立前後的經緯。
從這個角度而言，格雷恩算是相當程度地利用這種手法，帶來十分諷刺的對比，於一面描述湯姆．懷特的正直與善良之際，卻也透過有關調查局局長胡佛（John Edgar Hoover）的描述，展現出這起案件的另一層剝削性質，使調查局偵辦此案的行為，雖然可以為歐塞奇族討回一些公道，但就胡佛的考量來說，其實也僅是為了自己的名聲與權勢而打算，最後則使湯姆．懷特既是這起事件的英雄，同時也強調出他一樣只是個被利用的棋子，正如那些白人利用歐塞奇族人的情況一樣。
而在改編自本書的電影這邊，劇本則是一度歷經劇烈改動。就馬丁．史柯西斯的說法，劇本最早確實與《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》一書較為接近，打算讓李奧納多．狄卡皮歐飾演湯姆．懷特，自他的角度來描繪這起事件。
然而，史柯西斯一直對這樣的切入角度抱持疑慮，認為應該要以偏向歐塞奇族的角度來描述這起事件才對。在此同時，狄卡皮歐也提出了想更換角色的要求，表示比起湯姆．懷特，歐塞奇人莫莉．勃克哈特（Mollie Burkhart）與她丈夫厄尼斯特．勃克哈特（Ernest Burkhart）之間的關係，其實具有更加複雜的人性衝突，因此希望能改為飾演原本只是配角的厄尼斯特，最後才使《花月殺手》就這麼變成了如今我們所看到的版本。
有趣的是，雖然《花月殺手》確實改編自《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》，但在此同時，最初的根源卻也還是來自真實事件，因此這種看似劇烈的改編，最後則使兩者成為了以不同的角度，來切入同一則事件的特殊改編範例。
在書與電影之間，除了同樣都有以被害人角度描繪的相關內容外，在書的部份，是透過湯姆．懷特的外部角度來切入故事，而在電影方面，則是從厄尼斯特的內部視角來描述事件，因此讓人不管是只看書或只看電影，雖然都能對整起事件有足夠的了解，但若是兩者都看，則會使我們的認知變得更為全面，就此構成一種奇妙的互補狀態，為彼此帶來加分效果。
此外，就連兩邊都有提到的元素，甚至也在這樣的情況下，被巧妙賦予了不同的意義。
舉例來說，像是電影的結局設計，便是一個極為巧妙的安排。在書中，格雷恩曾提及1932年開始，調查局便與廣播節目合作，將他們經手的案件改編為廣播劇，以此作為提昇調查局與胡佛個人名聲的手段。而歐塞奇謀殺案不只是其中一集的內容，情節甚至還在胡佛的指示下，被加入一些虛構場景，透過更強的娛樂性質，來達成他所想要的宣傳目的。
而電影最後的結局，則正是採用錄製廣播劇的過程來為本片收尾，藉此取代通常只是打上字卡的作法，來為觀眾交代相關角色的後續狀態。
這樣的作法，在書中是用來強調胡佛私心的簡短描述，而在電影裡，則具有更強的諷刺意圖，明顯指出這起離奇的案件，在外人眼中或許已成為了一種單純的娛樂，帶來如同窺淫般的效果，但史柯西斯直接化身為廣播劇演員登場時的台詞，則極為直接地展示出他的創作意圖與觀點，提醒所有的觀眾，我們所看到的一切不光只是娛樂，而是真實發生過的駭人悲劇。
一邊是正義的未竟全功與無能為力，一邊則是令人深深膽寒，同時卻又無比困惑的群體平庸之惡。那是同一起事件的兩個角度，在不同的敘事媒介中，更進一步地帶來不同層次的互補效果，而不光只是單純的改編那麼簡單。
《花月殺手》的書與電影，你都該一看。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。