演唱會都快到了不可能不會唱吧？！精選五首Coldplay經典歌單複習

天團Coldplay在高雄的演唱會就在這週了,一連兩天 (11月11、12日)的演唱會一定會很振奮人心,不曉得大家都準備好了沒呢?如果是資深鐵粉一定不用擔心,但如果是初次參加的朋友,一起來複習一下Coldplay最經典的歌曲吧。

以下我從這次他們世界巡演的歌單中挑了五首歌,我想就算是不知道歌名也一定會唱、一定聽過的吧!

〈The Scientist〉Coldplay

收錄在《A Rush Of Blood To The Head》(2002)中的〈The Scientist〉算是非常早期的經典歌曲了,這也是前期Coldplay很標誌性的傷心情歌。

歌名的「科學家」代表著男孩想要研究能繼續和女孩一起走下去的方法;同時,這首歌裡和歌聲相呼應的鋼琴聲也成為了很多人揮之不去的美好回憶。即便自己的戀情有好有壞,但是歌曲當中的傷感卻莫名地帶給大家慰藉。

或許就是這樣對於現實的無能為力引起了共鳴,在情場失意時總會想要點播一首〈The Scientist〉。

〈Viva la Vida〉Coldplay

〈Viva la Vida〉收錄在《Viva la Vida or Death and All His Friends》(2008) 中,在Coldplay的歌曲當中是正向感十足的經典歌曲,這首獲得2009年 Grammy 年度歌曲獎的歌曲以法國大革命的歷史為靈感,歌頌對於生命的熱忱。

歌詞帶著非常濃厚的歷史感,編曲也採用了比較少見的民族樂器,但融合起來的大眾接受度卻是非常高的。如果是Coldplay的粉絲,一定有經歷過以這首歌激勵的過程,對於音樂、對於生命、對於心理,這首歌都是非常高品質的!

〈Yellow〉Coldplay

收錄在Coldplay第一張錄音室專輯《Parachutes》(2000)當中的〈Yellow〉,算是他們最元老級的經典歌曲了!同時也當初英國搖滾樂在崛起時,最不可忽視的抒情搖滾歌曲之一。

很可愛的是〈Yellow〉以主唱 Chris Martin 的單戀經驗作為發想去創作,如果說白一點的話,這首歌就像是 Chris 心中對於女孩所有的美好想像及愛慕,每一句都充滿著濃濃的愛意。

最初期的Coldplay就像是為愛而奮不顧身的大男孩,這樣心中有愛又有才華的男孩怎麼可能不紅呢?

〈Something Just Like This〉The Chainsmokers & Coldplay

收錄在The Chainsmokers專輯《Memories...Do Not Open》(2017) 中的這首歌,算是Coldplay近期最知名的一首經典了!這首歌就算不是這兩組音樂人的粉絲,一定也在大街小巷聽過片段,當年釋出時的轟動要找到可以相比的是非常少見。

以像是男孩、女孩的對話作為主題的這首歌,歌曲中充滿了童真的想像,對這兩組大男孩來說是再合適不過了,也因為這樣的童趣及知名度,每次現場演唱必定是大合唱的啦!

〈Fix You〉Coldplay

最後一首想請大家複習一下收錄在《X&Y》(2005) 中的〈Fix You〉,如果說Coldplay可以長紅的秘訣之一,那必定要算是在音樂中帶給大家的療癒!

就拿這首〈Fix You〉來說,在歌曲當中對於大家的慰藉溢於言表,相信無論是在生活中遇到什麼樣的困難,聽到這首歌後能依舊無法解決,但在心中一定可以生出撫慰的力量,藉以提起勇氣去面對接下來人生中的其他風浪。

這首歌也算是每次Coldplay必唱的歌曲,不僅歌曲本身非常有力量,聽過現場演出後一定也能讓自己心靈充滿力量!

Coldplay的經典歌曲非常多,不可能我這篇幅短短的文章可以分享得完,只是快速幫大家複習一下必唱的經典而已。

其他還有像是〈Paradise〉(2011)、〈A Sky Full Of Stars〉(2014)、〈Hymn For The Weekend〉(2015)、〈Adventure Of A Lifetime〉(2015) 等經典,以及前兩年最新專輯《Music of the Spheres》(2021) 當中的〈Higher Power〉、〈Let Somebody Go〉等等,快點打開唱片、串流平台再重溫一下吧!

