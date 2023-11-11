四神湯其實原名「四臣湯」，背後有個乾隆皇帝秋冬補身的故事
我們想讓你知道的是
秋冬的補湯甚多種，薑母鴨、麻油雞、十全補湯等，進補也要考量湯品、體質以及食用量，有時不小心就可能補過頭，其實有一盅平補的湯品就在我們身邊，遍及各地夜市小吃、巷弄攤販間，一碗肉圓、肉粽配上的暖胃湯品－四神湯，不同於以薑片、麻油爆炒，或溫熱性藥材製作的濃郁、溫補湯品，四神湯顯得平易近人許多，也適合在秋冬時健脾胃、補元氣。
秋冬的補湯甚多種，薑母鴨、麻油雞、十全補湯等，進補也要考量湯品、體質以及食用量，有時不小心就可能補過頭，其實有一盅平補的湯品就在我們身邊，遍及各地夜市小吃、巷弄攤販間，一碗肉圓、肉粽配上的暖胃湯品——四神湯，不同於以薑片、麻油爆炒，或溫熱性藥材製作的濃郁、溫補湯品，四神湯顯得平易近人許多，也適合在秋冬時健脾胃、補元氣。
四神湯其實叫做四「臣」湯？
四神湯匯集四種藥材，包含淮山、芡實、茯苓以及蓮子，搭上豬腸、米酒等加水熬煮而成。
四神湯有此一說，原名叫做四「臣」湯，因為唸法與「神」相近，漸漸變成四「神」湯，四神湯的起源較難追尋，不過曾有說法，四神湯為乾隆皇帝與君臣出巡外地多日，欲補充體力而誕生的湯品，當時要替君臣補身，經由大師指點用這些藥材作藥方，熬煮飲用後，使君臣恢復了元氣，成為四神湯的由來之一。
四神湯到底是補什麼？
四神湯補的是脾胃、元氣，當勞累體虛、脾胃狀況不好或心神不安時，四神湯能幫助身體調整，四藥材為屬性平溫的藥材，是打造平補湯品的靈魂：
- 淮山：即是料理中常見的山藥。淮山為將山藥切片並乾燥後而得，在中藥材中主要有補腎肺、脾肺的說法，經由熬煮後軟綿、容易入口。
- 芡實：食材屬性溫、主要補脾腎，芡實是睡蓮科植物的果實。
- 茯苓：味甘、健脾腎、利水利尿，亦能幫助安定心神。茯苓藥材為白色片狀，茯苓為長在松類植物根部的真菌類菌核，原貌呈現塊狀，將其去皮、切片、再乾燥後，才為藥材。
- 蓮子：性平味甘、入心脾腎，幫助保養脾腎、安定心神。蓮子也具有鉀、磷、鈉、鎂等礦物質、維生素B等營養素。
四神湯不難品嚐到，不過現在四神湯中大多看得到薏仁，而少見茯苓等，也是後來的變化，除了食材相對容易取得、成本考量等而改用或增加，其實薏仁能去濕，也能增添飽足感，但四神湯還是必備這四藥材最完美，若想知道是不是最正統的四神湯，觀察一下鍋、碗裡的各種食材吧！
平補的四神湯適合各種體質，不過若四神湯中添加有薏仁，懷孕者則需要避免喝四神湯，因為薏仁的屬性偏寒涼，較不適合孕婦。
四個技巧，讓四神湯更完美！
- 將蓮子、芡實等食材先行浸泡更易燉煮。
- 處理豬腸時，使用筷子較容易將豬腸翻出清潔。可搭配用麵粉潔淨豬腸，幫助吸附油脂或雜質。
- 川燙豬腸時，在滾水中加入薑片、蔥段等，有助去除腥味。
- 熬煮時，加入米酒去腥、提升香氣。起鍋後，再淋上米酒或當歸酒，增加層次。
由於食材和料理作法不難，在家中用電鍋即能熬煮四神湯，秋冬天涼時，也別忘了這溫和暖胃的四神湯喔！不過適量飲用就好，吃太多也不好喔！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：四神湯原來叫四臣湯？秋冬補身，四神湯平補不過頭！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
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