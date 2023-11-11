四神湯其實原名「四臣湯」，背後有個乾隆皇帝秋冬補身的故事

秋冬的補湯甚多種，薑母鴨、麻油雞、十全補湯等，進補也要考量湯品、體質以及食用量，有時不小心就可能補過頭，其實有一盅平補的湯品就在我們身邊，遍及各地夜市小吃、巷弄攤販間，一碗肉圓、肉粽配上的暖胃湯品——四神湯，不同於以薑片、麻油爆炒，或溫熱性藥材製作的濃郁、溫補湯品，四神湯顯得平易近人許多，也適合在秋冬時健脾胃、補元氣。

四神湯其實叫做四「臣」湯？

四神湯匯集四種藥材，包含淮山、芡實、茯苓以及蓮子，搭上豬腸、米酒等加水熬煮而成。

四神湯有此一說，原名叫做四「臣」湯，因為唸法與「神」相近，漸漸變成四「神」湯，四神湯的起源較難追尋，不過曾有說法，四神湯為乾隆皇帝與君臣出巡外地多日，欲補充體力而誕生的湯品，當時要替君臣補身，經由大師指點用這些藥材作藥方，熬煮飲用後，使君臣恢復了元氣，成為四神湯的由來之一。

四神湯到底是補什麼？

四神湯補的是脾胃、元氣，當勞累體虛、脾胃狀況不好或心神不安時，四神湯能幫助身體調整，四藥材為屬性平溫的藥材，是打造平補湯品的靈魂：

淮山：即是料理中常見的山藥。淮山為將山藥切片並乾燥後而得，在中藥材中主要有補腎肺、脾肺的說法，經由熬煮後軟綿、容易入口。

芡實：食材屬性溫、主要補脾腎，芡實是睡蓮科植物的果實。

茯苓：味甘、健脾腎、利水利尿，亦能幫助安定心神。茯苓藥材為白色片狀，茯苓為長在松類植物根部的真菌類菌核，原貌呈現塊狀，將其去皮、切片、再乾燥後，才為藥材。

蓮子：性平味甘、入心脾腎，幫助保養脾腎、安定心神。蓮子也具有鉀、磷、鈉、鎂等礦物質、維生素B等營養素。

四神湯不難品嚐到，不過現在四神湯中大多看得到薏仁，而少見茯苓等，也是後來的變化，除了食材相對容易取得、成本考量等而改用或增加，其實薏仁能去濕，也能增添飽足感，但四神湯還是必備這四藥材最完美，若想知道是不是最正統的四神湯，觀察一下鍋、碗裡的各種食材吧！

平補的四神湯適合各種體質，不過若四神湯中添加有薏仁，懷孕者則需要避免喝四神湯，因為薏仁的屬性偏寒涼，較不適合孕婦。

四個技巧，讓四神湯更完美！

將蓮子、芡實等食材先行浸泡更易燉煮。 處理豬腸時，使用筷子較容易將豬腸翻出清潔。可搭配用麵粉潔淨豬腸，幫助吸附油脂或雜質。 川燙豬腸時，在滾水中加入薑片、蔥段等，有助去除腥味。 熬煮時，加入米酒去腥、提升香氣。起鍋後，再淋上米酒或當歸酒，增加層次。

由於食材和料理作法不難，在家中用電鍋即能熬煮四神湯，秋冬天涼時，也別忘了這溫和暖胃的四神湯喔！不過適量飲用就好，吃太多也不好喔！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：四神湯原來叫四臣湯？秋冬補身，四神湯平補不過頭！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航