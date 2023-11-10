馬英九建議藍白合用「全民調」定勝負，韓國瑜表示高度支持與贊同

（中央社）馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日表示，前總統馬英九建議藍白合以全民調定勝負；國民黨智庫副執行長凌濤則指出，國民黨推出的方式就是全民調，兼顧個人跟政黨合作是最好的制度，尊重馬英九跟各界的意見。

藍白合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫日前針對藍白合提出日本模式與德國模式2方案，其中德國模式是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2，另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。

蕭旭岑今天說明，馬英九非常支持以「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。

凌濤下午在國民黨中央黨部召開記者會表示，主戰派對全民調有各種解讀，有些主戰派認同馬英九推出的全民調方案，但究竟支不支持馬英九所主張「侯柯」或「柯侯」組合做民調，卻又默不做聲。過去幾天，主戰派操作全民調的定義，完全是誤導民眾，國民黨推出的就是全民調，其中包含個人、政黨的考量。

至於朱立倫是否還會再與民眾黨主席柯文哲溝通，凌濤提到，非常懷疑民眾黨的主戰派是不是代表柯文哲的意見，「侯柯」或「柯侯」在上一次協商，就是大家有共同的方向，這是基調，希望接下來相關討論也在此基調下進行。

凌濤也解釋，有主戰派說他是出來分糖，但國民黨希望推進藍白合，就是希望推動聯合政府的價值，從縣市首長、縣市議員到所有民意代表，「我們不需要分糖，真的需要分糖的可能是主戰派，我們不是希望分糖，是把餅做大，把聯合政府獲得大家支持，共同用人才庫做好政府、施政，贏得全民支持」，這才是最重要的理念。

凌濤表示，如果主戰派只想到分糖，就是不清楚為何要推動藍白合，這些主戰派不希望看到藍白真正成形，希望藍白破局，他們的所做所為，不符合柯文哲過去跟國民黨協商的4大共識。

韓國瑜臉書發文，高度支持馬英九的「全民調」說

藍白合進入政黨協商階段，前總統馬英九建議以全民調定勝負，前高雄市長韓國瑜今天說，他高度支持與贊同，呼求兩黨主事者，採納馬英九的建議，相信全民調能夠為大家提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。

藍白合進入政黨協商階段，但要以何種方式決定總統參選人，國民黨與民眾黨遲遲無法達成共識。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，馬英九非常支持以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。

韓國瑜下午透過臉書表示，針對馬英九希望盡快進行以「全民調」方式決定總統參選人組合的呼籲，他個人表示高度支持與贊同。「合則兩利、分則兩害」，是再明顯不過的事實，真正想贏的同志夥伴，應該真確地面對現實、突破設限、共創勝利。

韓國瑜說，中華民國的未來和台澎金馬的安危，再也禁不起任何內耗與空轉，再也承受不了民進黨繼續執政、繼續的腐敗與妄為。他呼求兩黨主事者，採納馬英九的籲請，相信全民調能夠為大家提出一個具有「全民」基礎的勝選組合，為大家贏得台灣的繁榮與安全。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範