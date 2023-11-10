馬英九建議藍白合用「全民調」定勝負，韓國瑜表示高度支持與贊同
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藍白合進入政黨協商階段，前總統馬英九建議以全民調定勝負，前高雄市長韓國瑜今天在臉書發文，表示高度支持與贊同，呼籲兩黨主事者採納馬英九的建議，並表示：「相信全民調能夠為大家提出一個具有全民基礎的勝選組合。」
（中央社）馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日表示，前總統馬英九建議藍白合以全民調定勝負；國民黨智庫副執行長凌濤則指出，國民黨推出的方式就是全民調，兼顧個人跟政黨合作是最好的制度，尊重馬英九跟各界的意見。
藍白合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫日前針對藍白合提出日本模式與德國模式2方案，其中德國模式是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2，另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。
蕭旭岑今天說明，馬英九非常支持以「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。
凌濤下午在國民黨中央黨部召開記者會表示，主戰派對全民調有各種解讀，有些主戰派認同馬英九推出的全民調方案，但究竟支不支持馬英九所主張「侯柯」或「柯侯」組合做民調，卻又默不做聲。過去幾天，主戰派操作全民調的定義，完全是誤導民眾，國民黨推出的就是全民調，其中包含個人、政黨的考量。
至於朱立倫是否還會再與民眾黨主席柯文哲溝通，凌濤提到，非常懷疑民眾黨的主戰派是不是代表柯文哲的意見，「侯柯」或「柯侯」在上一次協商，就是大家有共同的方向，這是基調，希望接下來相關討論也在此基調下進行。
凌濤也解釋，有主戰派說他是出來分糖，但國民黨希望推進藍白合，就是希望推動聯合政府的價值，從縣市首長、縣市議員到所有民意代表，「我們不需要分糖，真的需要分糖的可能是主戰派，我們不是希望分糖，是把餅做大，把聯合政府獲得大家支持，共同用人才庫做好政府、施政，贏得全民支持」，這才是最重要的理念。
凌濤表示，如果主戰派只想到分糖，就是不清楚為何要推動藍白合，這些主戰派不希望看到藍白真正成形，希望藍白破局，他們的所做所為，不符合柯文哲過去跟國民黨協商的4大共識。
韓國瑜臉書發文，高度支持馬英九的「全民調」說
藍白合進入政黨協商階段，前總統馬英九建議以全民調定勝負，前高雄市長韓國瑜今天說，他高度支持與贊同，呼求兩黨主事者，採納馬英九的建議，相信全民調能夠為大家提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。
藍白合進入政黨協商階段，但要以何種方式決定總統參選人，國民黨與民眾黨遲遲無法達成共識。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，馬英九非常支持以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰。
韓國瑜下午透過臉書表示，針對馬英九希望盡快進行以「全民調」方式決定總統參選人組合的呼籲，他個人表示高度支持與贊同。「合則兩利、分則兩害」，是再明顯不過的事實，真正想贏的同志夥伴，應該真確地面對現實、突破設限、共創勝利。
韓國瑜說，中華民國的未來和台澎金馬的安危，再也禁不起任何內耗與空轉，再也承受不了民進黨繼續執政、繼續的腐敗與妄為。他呼求兩黨主事者，採納馬英九的籲請，相信全民調能夠為大家提出一個具有「全民」基礎的勝選組合，為大家贏得台灣的繁榮與安全。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。