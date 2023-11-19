《佩吉男孩》：我從來就不是女孩，也不可能成為女人，那該怎麼辦？

文：艾略特・佩吉（Elliot Page）

我的性別不安

別人總說我是同性戀，拿我是女同志這件事開玩笑。我和酷兒女性相處起來的確更自在，但在內心深處，我知道自己是跨性別。一件我始終明白，但無以名狀，也不允許自己接受的事實。

「我從來就不是女孩，也不可能成為女人。我該怎麼辦？」我曾這麼說。一直都這麼說。

第一次在意識上超越推測，清楚認知到自己就是跨性別的時間點，大約發生在三十歲生日前後。幾乎是我公開以跨性身分現身的四年之前。

「你覺得我是不是跨？」我問過一位摯友。摯友回答得有些猶豫，因為知道沒有人可以為另一個人下這個結論，但還是用一種會意的眼神看著我說：「我大概看得出來……」一股堅毅綻放出光芒，一道光從門縫下透了進來。

還發生過一次，而且不是由我自己開口的。我辦了一場小派對，有的賓客跳進泳池，有的擠在戶外家具上。我和我的朋友史塔（Star）兩個人單獨坐在露臺敘舊。我們是在錄製《同志假期》第一季第四集美國篇時認識的。

我們在舊金山一家由跨性女經營的診所採訪了史塔。她是那裡的員工，為LGBTQ+族群中那些接觸不到醫療資源的人提供醫療照護和協助。那間診所後來不得不搬遷，因為推特公司買下了它所在的街區。

我和史塔一拍即合，以一種彷彿能瞥見未來的方式，一個很有緣的開始。我們後來繼續保持聯繫，成了好友。史塔吃過的苦頭、遇過的挑戰遠比我多，但她還是騰出空間給我，支持我、看見我。我還記得第一次聽她的同名專輯《史塔》時，就被她的嗓音給迷住。她的歌〈傷心人〉（Heartbreaker）的歌詞在我腦海中循環播放了好幾週：

我不敢讓自己感覺太美好

我怕的要命，怕你知道後會離開我

我不敢讓自己感覺太美好

我怕的要命，怕你知道後會離開我

我們坐在一張特大的椅子上，水花聲和音樂在背景夾雜。我們聊到性別，我向她坦承我有多麼不適，就連在扮演角色時，我也沒辦法再穿上女性化的衣服。我聊到夏天有多難熬，因為無法用一層層的布料遮掩T恤下的胸部，逼我不停伸長脖子偷偷往下瞄。我會穿上襯衫，駝起背。走在人行道上時，我會瞥向櫥窗玻璃確認自己的側影，大腦焦慮過載。我必須避開倒影不看。我無法看我的照片，因為我從來就不在裡面。我感到很反胃。我不想待在這。我想要被抬離這裡——性別不安正在一點一滴壓垮我。

「不過就是個角色而已，你是演員耶。怎麼會抱怨這種事？」人們會這樣說。

「我就願意穿裙子。」一位順性別直男曾經故意和我爭辯。我不停試圖解釋我所面臨的困境，但他也滔滔不絕發表著沒人想聽的高見，同時責怪我「太情緒化」。我蠻確定他使用的是「歇斯底里」四個字。

這些話語觸發了自從我有記憶以來便根深蒂固的恥辱。同時，我也很困惑——否定起自己的經歷。為什麼我會如此痛苦？為什麼就連只有一丁點女性化的衣服都讓我想死？我是演員，這不該是個問題。我怎麼能如此忘恩負義、像個混蛋？

想像一下你穿著一套史上最不舒服、最丟臉的衣服。你在皮膚下局促地扭動。衣服很緊，而你想把它從身上剝下來，撕掉它，但你無法。日復一日。而倘若人們得知衣服底下的東西，看見那個沒有苦痛的你，羞恥便會溢出，多到抓不住。那個聲音說的沒錯，你理應受到羞辱。所有人都唾棄你。你太情緒化。你很假。

「你覺得你是跨嗎？」史塔直直看著我的眼睛問。

「應該吧，我想是，沒錯。我覺得是。對。」我們交換一個淺淺的笑。

就差一點點。幾乎就快碰到了，但我亂了方寸。而它就像我的大麻菸一樣燃燒殆盡，成了留在被遺忘的菸灰缸裡漸漸腐化的菸屁股。一想到我得在一個充滿恐跨氛圍，有力人士和組織積極攻擊跨性族群的文化裡公開經歷這段過程，這一切就變得難以承受。

這個世界告訴我們，我們不是跨性別，只是心裡有病。這個世界說我自認當女同志太羞恥，說我殘害自己的身體，說我永遠都會是女人，拿我的身體和納粹的實驗做比較。跨性別者才沒有受病痛所苦，而是社會助長了這股仇恨。演員兼作家珍・理查兹（Jen Richards）說得好：

十年前那場性別重置手術讓我的生活變得特別超現實，比以往任何時候都更快樂、更健康，與朋友及家人之間的關係更緊密，成為一名更好、也更積極參與社會的公民，甚至，生產力也提高了……接著卻發現陌生人將我的選擇病態化。我的跨性身分幾乎很少被提及。這只是發生在我過去的一件事實，對我現在的生活幾乎沒有影響，只有讓我成為更具同理心，也更熱衷於參與社會正義議題的人而已。這樣的選擇怎麼會傷害別人？為什麼我內心的平靜需要遭到謾罵、暴力和保護？

我和史塔坐在泳池畔，雖然我還無法完全觸及真相，但已經可以在不嚎啕大哭的情況下談論我的性別。有進步了。我花了很長一段時間才終於開口吐露心聲。每次在諮商時間提起這個話題時，我的反應都很激烈，泣不成聲。

「為什麼我會有這種感覺？」我總懇求。「這種不曾消失的感覺是什麼？我怎麼會老是這麼不舒服？我怎麼會擁有這樣的人生、活在這樣的痛苦中？」

三十歲生日不久後，我的態度一百八十度大轉彎，我放棄了，不再談論這個話題。我閉上眼睛，將它藏起來，藏在我永遠找不到的地方。必須再過四年，我才會揭露真實的自我。

差不多就在這段時間，我遇見了艾瑪，我的前配偶。認識艾瑪讓我將這個問題拋在腦後，成為一段模糊的記憶。我瘋狂地墜入愛河，那股能量無庸置疑，單是一個擁抱就能讓我全身顫抖。我全身全心投入這段感情，於是很快就結婚了。

如果你身上某個部分總是斷裂的，如果這副皮囊令你痛苦不堪——愛會是一種無法抗拒的逃避。愛讓人感覺超然，這種感覺是如此無法言說，以致哲學家、科學家和作家無法針對「它究竟是什麼」達成共識——如果它真的是什麼東西的話。我常常在想，我真的嘗過深愛的滋味嗎？我覺得我好像經歷過，但假如你不曾體會，那它會是真實的嗎？當你麻痺自己、對真相麻木不仁的時候？