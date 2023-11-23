《終結壓迫》：認為白人（作為多數群體）也是歧視和種族主義受害者，這套論點具有誤導性
我們想讓你知道的是
種族主義作為一個體系，只有在偏見通過政治、文化和經濟權力行使下而導致有效歧視發生時，才會產生作用。
文：艾蜜莉亞．羅伊格（Emilia Roig）
為什麼「逆向種族主義」並不存在？
認為白人（作為多數群體）也是歧視和種族主義受害者的這套論點具有誤導性，因為歧視一方面需要滿足四個維度，另一方面需要社會多數人行使權力。以巴黎郊區一所學校裡的一個白人孩子為例，他身邊都是阿拉伯和黑人孩子。假設這個孩子每天都被叫「Toubab」和「Gaouri」（都是用來形容白人的負面詞）而被排除在遊戲之外，以至於被霸凌。
在這種情況下，這個孩子需要被保護，學校管理層絕對應該採取行動打擊霸凌行為。事實上，這個孩子確實在個人層面上經歷了基於膚色的歧視，然而，在這種情況下，體制性、結構性和歷史性歧視並不存在。
學校作為一個機構（無論是教師或是學校管理層）不會因為他的膚色而歧視他，因為整個社會並不存在歧視或不利白人作為一個群體的結構性因素，況且白人在法國歷史上也沒有受到迫害或壓迫，反而擁有政治、經濟和文化權力。即使這個孩子的個人遭遇很糟糕，卻不能說這是所謂逆向種族主義的體現，因為這個孩子仍然站在權力的一邊（即便他可能沒有感覺到），而那些欺負他的人並沒有政治、經濟和文化的權力。種族主義作為一個體系，只有在偏見通過政治、文化和經濟權力行使下而導致有效歧視發生時，才會產生作用。
而在巴黎第十六區一所被白人兒童包圍的學校裡，黑人、阿拉伯人或羅姆人兒童的情況恰恰相反，個人層面的歧視將伴隨著制度性、結構性和歷史性的歧視。再者，無論是在學校裡還是在整個社會中，他們也將成為少數的一方，而不是站在權力的一邊。「逆向種族主義」忽略了潛在的權力動態和種族主義的制度層面。即使「逆向種族主義」本身不存在，對白人的個人偏見和歧視行為也確實會發生。然而，這不是更大的社會政治、歷史現象的一部分，而只是軼事。
與所有其他種族類別一樣，白人類別也是基於膚色的歷史、政治和社會建構而來，但不僅如此。例如，許多生活在德國的人就算膚色較淺，在政治意義上仍然不是白人；但他們在土耳其當地卻是白人，因為他們在文化和種族上屬於多數。身分是靈活的，並取決於整體情境的相對關係。
我在德國是黑人，在法國是梅蒂斯，在塞內加爾對許多人來說是白人。有的人全身黑，有的人全身白。聲稱白人有時是黑人（建立在「膚色不同」這個意義上）的這個言論，就像在莫三比克、印度或中國一樣，是非常有問題的，因為它掩蓋了這種經歷發生的整個背景。
我經常聽到別人說：「我非常了解移民在歐洲的經歷。作為白人，我在布吉納法索實習期間，我也是少數。」然而，雖然白人的數量在布吉納法索或南非比黑人少，但他們仍然擁有強大的政治和經濟權力，因此位居多數地位。布吉納法索的一名白人實習生可能是少數，但由於他的膚色和歐洲護照，他同樣擁有許多特權和權力。旅遊或外派不僅是暫時的、自願的，同時還不受經濟或政治困境的影響，而且還是基於並非世界上所有人都能平等獲得的一些特權的基礎上。
我在肯亞、坦尙尼亞、烏干達和柬埔寨工作時，因為我的法國護照和較淺的膚色，我獲得了許多特權。我在聯合國東非辦事處的老闆是一位加拿大白人女性，其他團隊成員來自坦尙尼亞，都是黑人。這位上司極其不尊重員工，會用居高臨下的語氣與他們說話，而且她一直試圖讓我站在她那邊。
一天，她把整個團隊叫到她的辦公室，讓除了我以外的所有人都排好隊，而我應該站在她旁邊。她開始發表長篇大論，講述他們是多麼不專業和無能，接著看向我說：「我們是不是必須讓白人（Mzungus，此為斯瓦希里語）來做你們的工作，因為你們這些人什麼都做不好？」她不只想藉由這種方式貶低團隊，還透過稱呼我為白人來利用我，儘管我很確定她在加拿大或德國不會叫我白人。
我在柬埔寨工作時也發生了非常相似的事件，狀況幾乎一模一樣。我的老闆是德國白人，而團隊的其他成員則是柬埔寨人。當我到達時，她非常熱烈地歡迎我，似乎特別高興地歡迎另一個來自歐洲的人加入團隊。
我很早就意識到我受到優待。我很快就被委以重任，承擔的職責甚至比在該計畫中工作時間更長、會說高棉語，並且比我更了解政治、社會和文化背景的同事們還多。我的同事安妮曾在法國和英國留學，精通法語、德語和英語，並有多年的發展合作專業經驗，但由於她是柬埔寨公民，收入遠低於她的資歷所應得的水準。
在大多數的發展組織中，都有根據國籍制定薪資的兩級薪酬體系，因此，外派人士的收入比當地人高得多。其中一個原因是，外派人士離開北方世界（Globaler Norden）前的生活水準更好，因此有權因為外派到發展中國家工作而獲得一些補償。
然而，這種理由並不符合現實情況，因為外派人士在許多國家的生活並不意味著生活方式的降級，反而恰恰相反，外派人士配有女傭、保母、司機和園丁是很常見的。有次，我的同事安妮要求加薪，但是被拒絕了，理由是：「你應該要覺得自己很幸運，以一個柬埔寨人來說你賺的太多了。」作為一個幾乎沒有任何專業經驗的年輕歐洲人，我對高棉語一竅不通，也對政治和文化背景一無所知，收入卻幾乎和他們一樣多。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。