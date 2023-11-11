Netflix韓劇《精神病房也會迎來清晨》：沒有人一出生就是病人，也沒有人到最後都還是病人

我們想讓你知道的是
從心理專業的角度來看《精神病房也會迎來清晨》，幾乎找不到瑕疵。主題上，除了談論從業人士的拉扯與辛酸之外，更談精神疾病患者重返社會的過程中，可能會遭遇到的內外挑戰，進而不會落於溫情主義，無疑是柔韌有力的優秀作品。
文：癮君子 Movie Addict
近期上架Netflix的漫改韓劇《精神病房也會迎來清晨》，由朴寶英領銜主演，聚焦精神疾病這項主題，細膩且治癒地講述了一段段康復的故事，甚至以宏觀的角度闡述：疾病帶來的衝擊，何以經常不僅止於情緒，更會威脅到一個人的生存。
當然，參照診斷手冊，精神疾病高達數百種，光靠一部影集本就不可能盡數介紹，卻也試圖從中挑出所謂「常見但又陌生」的指標疾病來敘事，諸如憂鬱症、思覺失調、社交恐懼、恐慌、創傷後壓力症候群等等，藉此讓我們重新理解疾病背後的真實與疼痛。
特別的是，製作團隊的田調十分完整，不會讓疾病的表現流於刻板印象，巧妙融入具象化的手法，精準展現疾病掀起的內在巨浪。好比透過溺水呼應恐慌發作時的窒息感，或以流沙吞噬的意象強調憂鬱症的寸步難行。
除了急性症狀之外，影集同樣沒有遺忘疾病其實都有它的歷程，例如思覺失調（舊稱為精神分裂）在康復的過程，會從明顯的正性症狀（幻覺、妄想），因著治療慢慢找回現實感，接著過渡到以負性、情緒症狀為主的階段，包含活動力降低、人際疏離、憂鬱等。
就此來說，可以發現《精神病房也會迎來清晨》不會為了張力，過當追求戲劇化的症狀表現，結果犧牲觀眾完整理解患者的機會。作品一方面勾勒疾病的力道，另一方面又讓我們知曉患病前後的辛苦。
畢竟，醫療診斷之外的人，也是需要貼近的對象，疾病作為人的部分，卻不能等於一個人。就算患病，亦不代表患者就是標籤的總和。
回到故事，本作也毫不避諱去呈現「患者的攻擊行為」。近幾年，為了消除汙名化，有些作品會選擇故意淡化暴力。然而，無論患病與否，暴力本就深植於人們的日常，閃閃躲躲，反而讓人霧裡看花，一再因為不理解而恐懼、排斥，最後適得其反。
單就劇情，對照不同的疾病，患者之所以產生外化行為（諸如敵意、抗拒、挑戰、情緒失控），往往都無關惡意。
有些人因為無助，所以慌亂。有些人則因為害怕，才會選擇抵抗，或者因為混亂，想要掙扎。由此可知，雖然當下要約束外在行為，以便保護患者跟醫護人員，但治療的焦點，依然是那一顆懸空的心。
所謂症狀，就像是受傷的靈魂在喃喃自語，渴望著被人聽懂。為此，猶如作品所言：我們必須學習聆聽的除了疾病，還有人，重點在於釐清行為脈絡，而不只是透過懲戒、監控來維安。
只不過，精神疾病的成因過於複雜，可能涉及非常個人的因素，也可能是各種社會問題交織而成的困境。所以，即便符合共同的診斷標準，依然不適合一概而論。
但可以確定的是，恰如劇情所闡明，疾病或許都指向了某種失去，例如自我、情感，甚或是珍視的他人，導致患者的人生彷彿被掏空一般，蒼涼又孤寂。
舉例來說，過於用力的母親，丟失了身為女人的自己，不再問自己喜歡什麼，因為家人，不知不覺活成了苦行僧；急著證明自己的頂大生，每天都在自我批判，導致內心傷痕累累，遺失那份篤定自我價值的信心；突然喪偶的丈夫，持續懊悔過去，自此無法再前進；專業的護理師，因為那一顆柔軟的心，瞬間變為失能的受困者。
於是，失去不僅有關於過去，更會波及到未來。一旦生病，就得花費一輩子的時間撕下偏見，還得不斷跟自己的反常、無能與羞恥纏鬥。
而這也解釋為何精神疾病的影響，經常會非常全面、生活化，由內至外，患者每天都要抵抗被疾病代言，可是又得坦承面對自己生病的事實，想必非常煎熬。
也因此，作品從原本的理解精神疾病，隨著劇情，逐漸走向如何跟精神疾病共處，並把討論的主題，一步步推往康復後的回歸社會。到頭來，治療的目標，不僅要減少症狀的干擾，更希望患者可以不只是一個患者。能夠工作，能夠戀愛，能夠養兒育女，能夠被人照顧，同時也能照顧別人，然後學會心疼自己。
是故，醫生會有強迫症，護理師也會罹患憂鬱症，痛苦總是殘酷，並且公平，隨時會降臨到任何人身上。
若光靠個人的努力、家屬的奉獻、醫護人員的付出，無法打造出一個「患病不等於毀滅」的世界。就像新冠肺炎屬於公衛議題，精神疾病亦然，唯有包容、理解與尊重，才有機會建構緩衝機制，穩穩地接住每一個失速下墜的靈魂。
綜上所述，作品曾於第一集提及的：「沒有人一出生就是病人，也沒有人到最後都還是病人。」，亦能以相較豐厚的層次來理解。
它指的不僅是生理上的康復，還有回到認知層面，一個人如何擺脫自我侷限、外在標籤，進一步打破負向的自我驗證預言。
再者，有些精神疾病確實會慢性化，甚至本來就是慢性病，太過強求完全消除，反倒會陷入死胡同。
另外，即使痊癒，同樣無法扭轉時空，改寫那些久遠的曾經。
來到最後，不管是患者、家屬或社會，共同的課題正是怎麼從原本的「受害者／潛在罪犯」的視框位移至「倖存者」這一個角度。練習同理、接納，也練習賦權，進而讓遭逢疾病重擊的人，得以繼續書寫、想像不一樣的清晨，而非孤獨地活在永夜。
結語
整體而言，從心理專業的角度來看《精神病房也會迎來清晨》，幾乎找不到瑕疵。
先以單元劇的方式，細細描繪精神疾病的輪廓，再慢慢收斂人物關係，藉此打造深刻的情感體驗，但又不忘保持幽默、療癒，搭配精妙的金句，點亮觀眾的心房。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。