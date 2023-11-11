Netflix韓劇《精神病房也會迎來清晨》：沒有人一出生就是病人，也沒有人到最後都還是病人

文：癮君子 Movie Addict

近期上架Netflix的漫改韓劇《精神病房也會迎來清晨》，由朴寶英領銜主演，聚焦精神疾病這項主題，細膩且治癒地講述了一段段康復的故事，甚至以宏觀的角度闡述：疾病帶來的衝擊，何以經常不僅止於情緒，更會威脅到一個人的生存。

當然，參照診斷手冊，精神疾病高達數百種，光靠一部影集本就不可能盡數介紹，卻也試圖從中挑出所謂「常見但又陌生」的指標疾病來敘事，諸如憂鬱症、思覺失調、社交恐懼、恐慌、創傷後壓力症候群等等，藉此讓我們重新理解疾病背後的真實與疼痛。

特別的是，製作團隊的田調十分完整，不會讓疾病的表現流於刻板印象，巧妙融入具象化的手法，精準展現疾病掀起的內在巨浪。好比透過溺水呼應恐慌發作時的窒息感，或以流沙吞噬的意象強調憂鬱症的寸步難行。

除了急性症狀之外，影集同樣沒有遺忘疾病其實都有它的歷程，例如思覺失調（舊稱為精神分裂）在康復的過程，會從明顯的正性症狀（幻覺、妄想），因著治療慢慢找回現實感，接著過渡到以負性、情緒症狀為主的階段，包含活動力降低、人際疏離、憂鬱等。

就此來說，可以發現《精神病房也會迎來清晨》不會為了張力，過當追求戲劇化的症狀表現，結果犧牲觀眾完整理解患者的機會。作品一方面勾勒疾病的力道，另一方面又讓我們知曉患病前後的辛苦。

畢竟，醫療診斷之外的人，也是需要貼近的對象，疾病作為人的部分，卻不能等於一個人。就算患病，亦不代表患者就是標籤的總和。

回到故事，本作也毫不避諱去呈現「患者的攻擊行為」。近幾年，為了消除汙名化，有些作品會選擇故意淡化暴力。然而，無論患病與否，暴力本就深植於人們的日常，閃閃躲躲，反而讓人霧裡看花，一再因為不理解而恐懼、排斥，最後適得其反。

單就劇情，對照不同的疾病，患者之所以產生外化行為（諸如敵意、抗拒、挑戰、情緒失控），往往都無關惡意。

有些人因為無助，所以慌亂。有些人則因為害怕，才會選擇抵抗，或者因為混亂，想要掙扎。由此可知，雖然當下要約束外在行為，以便保護患者跟醫護人員，但治療的焦點，依然是那一顆懸空的心。

所謂症狀，就像是受傷的靈魂在喃喃自語，渴望著被人聽懂。為此，猶如作品所言：我們必須學習聆聽的除了疾病，還有人，重點在於釐清行為脈絡，而不只是透過懲戒、監控來維安。

只不過，精神疾病的成因過於複雜，可能涉及非常個人的因素，也可能是各種社會問題交織而成的困境。所以，即便符合共同的診斷標準，依然不適合一概而論。

但可以確定的是，恰如劇情所闡明，疾病或許都指向了某種失去，例如自我、情感，甚或是珍視的他人，導致患者的人生彷彿被掏空一般，蒼涼又孤寂。

舉例來說，過於用力的母親，丟失了身為女人的自己，不再問自己喜歡什麼，因為家人，不知不覺活成了苦行僧；急著證明自己的頂大生，每天都在自我批判，導致內心傷痕累累，遺失那份篤定自我價值的信心；突然喪偶的丈夫，持續懊悔過去，自此無法再前進；專業的護理師，因為那一顆柔軟的心，瞬間變為失能的受困者。

於是，失去不僅有關於過去，更會波及到未來。一旦生病，就得花費一輩子的時間撕下偏見，還得不斷跟自己的反常、無能與羞恥纏鬥。

而這也解釋為何精神疾病的影響，經常會非常全面、生活化，由內至外，患者每天都要抵抗被疾病代言，可是又得坦承面對自己生病的事實，想必非常煎熬。

也因此，作品從原本的理解精神疾病，隨著劇情，逐漸走向如何跟精神疾病共處，並把討論的主題，一步步推往康復後的回歸社會。到頭來，治療的目標，不僅要減少症狀的干擾，更希望患者可以不只是一個患者。能夠工作，能夠戀愛，能夠養兒育女，能夠被人照顧，同時也能照顧別人，然後學會心疼自己。

是故，醫生會有強迫症，護理師也會罹患憂鬱症，痛苦總是殘酷，並且公平，隨時會降臨到任何人身上。

若光靠個人的努力、家屬的奉獻、醫護人員的付出，無法打造出一個「患病不等於毀滅」的世界。就像新冠肺炎屬於公衛議題，精神疾病亦然，唯有包容、理解與尊重，才有機會建構緩衝機制，穩穩地接住每一個失速下墜的靈魂。

綜上所述，作品曾於第一集提及的：「沒有人一出生就是病人，也沒有人到最後都還是病人。」，亦能以相較豐厚的層次來理解。

它指的不僅是生理上的康復，還有回到認知層面，一個人如何擺脫自我侷限、外在標籤，進一步打破負向的自我驗證預言。

再者，有些精神疾病確實會慢性化，甚至本來就是慢性病，太過強求完全消除，反倒會陷入死胡同。

另外，即使痊癒，同樣無法扭轉時空，改寫那些久遠的曾經。

來到最後，不管是患者、家屬或社會，共同的課題正是怎麼從原本的「受害者／潛在罪犯」的視框位移至「倖存者」這一個角度。練習同理、接納，也練習賦權，進而讓遭逢疾病重擊的人，得以繼續書寫、想像不一樣的清晨，而非孤獨地活在永夜。

結語

整體而言，從心理專業的角度來看《精神病房也會迎來清晨》，幾乎找不到瑕疵。

先以單元劇的方式，細細描繪精神疾病的輪廓，再慢慢收斂人物關係，藉此打造深刻的情感體驗，但又不忘保持幽默、療癒，搭配精妙的金句，點亮觀眾的心房。