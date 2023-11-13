談古說今：為什麼舊時在馬來西亞，華人會自稱「唐人」？

文：孫和聲

今天，馬來西亞的華族皆流行把自己稱為華人，也把其跨方言群的共同語稱為華語。

為何稱為華人華語？它開始與何時？有些人認為華人、華語這些名詞與概念開始於1950年代，也就是馬來西亞與新加坡要邁向獨立之時，為了有意要區別本土華人、華語與中國漢人、漢語，而刻意創造出來的新名詞與新概念，但這種說法並不正確。

首先，華人、華語、華裔、華族、這些名詞與概念並非今人所創造的，而是古已有之，且在千多、兩千多年前便已有人使用。當然，由於時代的變遷，其含義並不盡相同。

早在三千多年前，古代中國人便已有華夷之辨的概念。這個用語與概念延續到清朝末年才改為華洋之辨，也就是大約在1860年代開始用洋取代夷，如「華洋雜處」。雖然用語有別，基本概念還是一樣的，也就是它是用來區別中國人與非中國人的觀念。

在中文（早在漢朝便已有人使用這個名詞），華與花相通，繁體字的華像一朵盛開的花，是象形字，含有高貴之意；這華字常與夏字組合起來使用稱為華夏。三千多年前，生存與發展在中原（華北如河南）一帶的中國古人便自稱是華夏族，以區別於周邊的少數民族，它帶有一定的文化優越感的含義。

可見，自古以來華字這概念與名詞便已存在。據此，而派生出華人、華文、華字、華語、華裔等名詞。

可是到了漢朝，中國人又習慣用國號稱自己為漢人，而其語文便是漢語。今天，中國人也習慣把普通話稱為漢語，把主體民族稱為漢人或漢族。之所以，是因為漢朝是個盛世。此外，古人又習慣把在中國境外的中國人稱為漢人、北人、中華人、民人、內地民人、唐人或華人等。

其中，華人與唐人是官方與民間常用的名詞；因為，唐朝（618-907）也是盛世。通常，漢朝與唐朝並稱為漢唐盛世。唐朝是個對外貿易發達的朝代，期間有許多外國人到中國經商與長期居留，其聚族而居的居留點稱為番坊，有番長處理其番務，情況類似葡萄牙人在麻六甲設立的甲必丹制度。

當時，留居在中國的外國人被稱為「住唐」，他們大多數是回教徒與猶太教徒；而長期居留在中國境外的中國人則稱為「住番」，這些人，通常被稱為唐人，也據此派生出唐山、唐貨、唐人書、唐人街等用語。

Photo Credit: 關鍵評論網/杜晉軒 馬來西亞官方語言為馬來語，但華裔族群有完整的中文教育體系，很多華人也以中文資訊為主要信息來源。 圖為馬來西亞芙蓉市的中華中學。

「華人」一詞在南洋的盛行

今天，許多海外華人特別是方言使用者，依然習慣用唐人來形容自己；也據此派生出舊唐、新唐、唐人冊、唐人仔、半唐番、唐人話、唐人學校、讀唐人書等用語。

就華人、華語而言，這些名詞與概念而言，最遲在五或六世紀，便有文人使用，主要是用以區別漢人與非漢人，至於華裔這用語出現得更早。（見徐威雄《馬新華語的歷史考查》一文 ）

順便一提，在515年，位於今吉打洲的狼牙修王國（Langka Suka，其意為歡喜之地）曾派使節到梁朝。當時狼牙修是個佛教國，而梁武帝是位虔誠的佛教徒。據此而論，馬來西亞的早期史應該從狼牙修而不是從麻六甲說起。

其實，早在4世紀時中國高僧法顯便曾到過吉打。而7世紀時另一位高僧，義淨也曾到過吉打。宋朝（960-1270）和元朝（1279-1368），中國與南洋的貿易更為繁榮，因此也有更多的人員來往。當時，中國官方與民間也常使用唐人與華人，這兩個名詞來形容長期居留海外的中國人。明朝（1368-1644）與清朝（1644-1912）也沿用這些名詞與概念，如鄭和的隨從便使用這些名詞。

在現代，華人、華語這些名詞與概念，重新出現在19世紀後期。比方說，在19世紀末與20世紀初，新馬兩地出版的報紙和書刊便常出現華人、華語、華言、華字、華書、華紳、華店、華男、華婦、華童、華工、華商等名詞。（邱克威著《馬來西亞華語論集》一書 ，2018）

可見，華人、華語這些名詞，是古為今用而不是現代創造。只是一直到1910年代，馬來西亞華社基本上還是個方言群社會，而民眾也多使用籍貫來彼此稱呼，如福建人、廣東人、客家人等；即便在1900年代興起了興建新式學校，也多數是用方言來教學。一直到1920年代，華語才成為普遍的教學語言。之所以有這改變，原因在於1906年中國便有人提出普通話的概念與主張；1912年，也有人組織國語讀音統一會。1917年，還出現了國語運動；外加1919年的五四新聞化運動與白話文運動等，才促成了以華語教學的潮流。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 圖為馬來亞僑校教材中，出現呼籲在殖民地的馬來亞華人尊敬中華民國與英國國旗的內容。

在1920至1940年代，馬來西亞華社一般上把華語稱為國語，一直到1950年代中國宣佈放棄雙重國籍政策，以及馬來亞要走向獨立，主流華族才放棄僑民意識。整體而言，1950年代之前的華族，多數把自己視為華僑。

華僑這個名詞與概念，最早出現在1883年，是華民與僑民的組合。此外，在1950年代，也開始有人使用華人這個名詞。根據徐威雄博士的說法，華族有兩個含義，一個是指華夏族，另一個含義是指顯赫之族。平安時期的日本，也把貴族稱為華族。近二十年來，學術界流行使用族群ethnic group這名詞與概念，而把華人稱為華族ethnic Chinese，把馬來人稱為馬來族ethnic Malays，伊班人稱為伊班族ethnic Ibans等。

此外，越南北部有一個講漢語的民族，自稱為華族。就華語這名詞而言，除了是指漢語之外，也另有一個含義即，良言美語。結而言之，華人、華語、華裔、華族都是古已有之，而不是今人創造的名詞與概念。實則，早在1883與1901朝鮮與日本也有人使用這些名詞。