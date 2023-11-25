《漢方解憂》：下雨天少吃一點「甜食」，尤其是會在體內製造濕氣的乳製品
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來自香港中醫世家的日本知名中醫YouTuber長髮四眼仔親自傳授實用又實際的中醫養生知識，讓你以輕鬆趣味的方式，透過中醫讓自己「找回活力」！書中從作者自身經歷出發，分享了不同身心狀態對健康造成的影響，並對大眾愛好的飲食習慣提出中醫觀點，也針對現代身心疾病的普遍化分享了許多至理名言。
文：長髮四眼仔（許煒鏘）
「順應節氣生活」的建議——根據季節的變化，養生法也會改變
在一年當中有四季變換。有時冷、有時熱，有時下雨、有時乾燥……
面對氣候或天氣的變化，中醫認為養生的方式也要隨之改變。
因為，身體是宇宙和大自然的一部分，當季節變換，身體狀況也會跟著改變，所以養生法的重點也會隨著季節有所變化。
港台兩地都非常重視的「二十四節氣」
我會從這裡開始說明季節養生。
香港與台灣屬於一年四季都濕熱的氣候，四季不分明。基本上也沒有梅雨季的分別，因為一整年的濕度都像梅雨季一樣高。
另外，除了新曆和農曆之外，華人文化圈中，如香港與台灣，還會使用二十四節氣這個曆法。
且時至今日仍非常重視這個自古傳承的曆法。不僅有配合二十四節氣的傳統菜餚，也習慣食用符合節氣的食材，以藥膳知識的觀點來看，這是非常合理的。
且宇宙萬物其實都擁有相近的脈絡，若大家能在接下來的內容中與自家文化連結、發現其中的共通點，我將感到非常榮幸。
春天是「疏泄」與「排毒」的季節
春天包含了立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨六個節氣。
「立春」的那一天，是生肖替換的開始，通常也在「農曆新年」前後，香港過新年時有個習俗，就是要和家族親戚一起吃飯。
而春天是「發陳」的季節，發意指「疏泄」，陳意指「老舊」。
換句話說，就是把冬天這段期間累積在體內的老廢物質排出體外，進行排毒、循環的季節。
因此，建議多攝取溫性、具有疏泄作用的食材，例如雞肉、薑、大蒜、生白蘿蔔、洋蔥、芹菜、韭菜等。
食用這些具有疏泄作用的溫性食材，可以去除冬天的寒氣，排出體內的老廢物質。
春天還會遇到「清明節」這個掃墓祭祖的節日。清明是會開始大量降雨、濕氣逐漸升高的時期。
此時要特別留意祛濕，以及滋養脾胃和肝。
民間習俗清明節要吃蛋，除了象徵祖先庇佑後代子孫圓滿，也傳說在這個時候吃蛋，接下來的一整年都不會為頭痛所苦。
除此之外，這時節我們也經常食用薑、山藥、白蘿蔔、地瓜、芹菜、豆芽菜、竹筍等食材。
吃「紅色食物」可有效預防中暑
夏季包含立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑六個節氣。
在芒種前後，華人文化有一個重要的節日——「端午節」，依據傳統習俗，我們會在這天吃粽子。
粽子是用糯米做成的。糯米有溫暖身體、滋補腸胃的功效，能改善食慾不振和腹瀉，是非常推薦大家在夏天食用的食材之一。
但由於口味偏重，要小心別因為好吃而吃過量。
再者，夏天濕氣較重，是蚊蟲容易孳生的季節。因此華人還會將具有殺菌、抗菌作用的艾草加入料理或做成麻糬享用，如香港的清明仔即是台灣的草仔粿。
艾草還具有補陽氣的功效，很適合在常吃冷食冷飲的夏天攝取。
另外，夏天務必留意多吃紅色食材，以滋養心臟。例如番茄、紅棗、櫻桃、西瓜、紅豆等。
夏天容易使人情緒高亢、難以冷靜，所以養好心臟才能常保健康。
在乾燥的秋天，多補充有滋潤效果的「白色食物」
秋天包含立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降六個節氣。
在華人文化圈的秋天會遇到「中秋節」。依據傳統習俗，我們會在這個節日吃月餅。以前的月餅多由五穀雜糧、堅果等材料製成，擁有滋養腸胃、潤肺的功效。
在香港除了月餅之外，還會吃包花生餡和芝麻餡的麻糬。麻糬可以補氣，而花生和芝麻也是具有潤肺功效的食材。
為什麼要在秋天多吃具有滋潤效果的食物呢？因為秋天較為乾燥。
另外，也能多吃芋頭！吃芋頭可以補充在夏天消耗掉的精力和氣，還能潤肺！
白色的食物具有潤肺的功效。
所以非常推薦大家在秋天攝取白木耳、梨子、白芝麻、蜂蜜、豆腐、山藥等食材。
冬天建議食用補腎的「黑色食物」
冬天包含立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒六個節氣。
華人非常重視「冬至」，香港甚至有句話說：「做冬大過年。」（意指「冬至比新年更重要」）因此在這個時期，我們通常會補冬或是吃象徵團圓的湯圓。
此時我們常吃的食物有雞肉、蝦子以及黑芝麻湯圓。雞肉屬於溫性食物，又能補氣，很適合在冬天食用。蝦子有補腎、養陽氣的功效，也非常適合冬天！
在日照時間較短的冬天，體內陽氣潛伏，陰氣漸盛。更因為寒冷的關係，使得下半身容易受寒，保持健康的訣竅就是滋養代表著生命力的腎。
因此冬天最好多吃養腎的「黑色食物」。我們也是因為這樣才吃黑芝麻湯圓。
順帶一提，吃湯圓的時候一定要吃偶數！因為吃偶數代表「圓滿」的意思。單身的人請特別留意，傳說在冬至吃進偶數湯圓的話，就會找到理想的另一半喔！
其他冬季的推薦食材還有牛肉、羊肉、地瓜、花生、黑豆、桑葚、紫米、栗子、肉桂等。
下雨天少吃一點「甜食」
遇到下雨天，我一定會提醒大家「小心濕氣」。例如不要放任衣服處於淋濕的狀態，要立刻用乾毛巾擦乾；要是襪子濕了，也最好趕快到便利商店買乾的襪子換上……等等。
因為，中醫有一句話說：「濕為萬病之源。」
防範濕氣就是如此重要的一件事。因為中醫認為，濕氣會造成腸胃衰弱。
濕氣要是留在體內，會造成腸胃衰弱、氣血循環不順、身體的機能運作下降，導致食慾不振、消化不良、便祕、長痘痘、皮膚病、憂鬱……等各式各樣的不適症狀。
濕氣高的日子要減少「砂糖」的攝取
砂糖具有吸水的特性，而且吸收水分之後會變得有黏性。想像看看，那種黏呼呼的物質堆積在體內，是不是非常恐怖？
當體內充滿黏性物質，會阻礙血水循環和水的代謝，造成大麻煩！
下雨天的時候已經很容易受到外界濕氣影響了，因此在這種濕度高的日子，最好不要再吃含有大量砂糖的甜麵包、鮮奶油、冰淇淋等甜食。
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
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