肺癌擠下大腸癌登上罹癌人數之冠、胰臟癌首次擠進前十，醫生：50歲以上得糖尿病需提防胰臟癌
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國健署今（10）日公布最新癌症登記報告，過去15年蟬聯癌症榜首的大腸癌，這次退居第二，由肺癌登上「癌症冠軍」。此外，早期症狀不易察覺，被稱為「癌王」的胰臟癌，今年則首次擠進前十大好發癌症名單。
肺癌擊敗15年榜首大腸癌，登上癌症之王
（中央社）國健署今（10）日公布最新癌症登記報告，民國110年平均每4分19秒有1人罹癌，與109年相同。肺癌首度躍升第1，蟬聯15年榜首的大腸癌退居第2；整體新癌發生人數較109年減少217人。
衛生福利部國民健康署公布民國110年癌症登記報告，新癌發生人數為12萬1762人，較109年減少217人；110年全癌症發生年齡中位數為64歲，與109年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了女性乳癌及肝癌延後1歲，其餘與109年相同。
綜觀十大癌症發生人數（男女合計），這次由肺癌首度拿下第1位，確診人數多達1萬6880人，蟬聯15年的大腸癌被擠下退居第2，接著依序為女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌。
國健署癌症防治組長林莉茹簡報指出，與109年相比，除了肺癌與大腸癌序位互換、胰臟癌從109年的第12名前進2個名次，其餘排序與109年相同。
110年男性新發癌症人數為6萬3723人，110年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口330.8人，較109年減少5.4人。
男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與109年序位相同。
女性新發癌症人數為5萬8039人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口288.4人，較109年減少4.4人；十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、非何杰金氏淋巴瘤。
林莉茹說明，女性標準化發生率順位與109年相比較，原為第9位的皮膚癌與原為第8位的胃癌序位互換，非何杰金氏淋巴瘤前移至第10位，其餘序位與109年相同。
胰臟癌首度進前10，醫師：50歲以上罹患糖尿病需提高警覺
國健署今天公布最新癌症報告，因惡性度高、有「癌中之王」稱號的胰臟癌首度進入前十大。醫師提醒，血糖變高、體重減輕是胰臟癌早期徵兆，尤其50歲後罹患糖尿病者，務必提高警覺。
胰臟癌因早期症狀不明顯，且缺乏有效的篩檢方式，診斷時往往多為晚期，甚至已轉移，近年來國內外許多名人，如「時尚老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、體育主播傅達仁、資深藝人巴戈等都因胰臟癌去世。
衛生福利部國民健康署今天公布民國110年癌症登記報告，這次不但肺癌首度登上榜首，擠下蟬聯首位15年的大腸癌，胰臟癌也從109年的第12位前進2個名次，首列國人十大癌症。
根據統計，110年胰臟癌確診人數3190人，較前一年增加178人，發生率為每10萬人口7.4人，發生年齡中位數為68歲，和前一年持平。
台大醫院一般外科主任、台灣胰臟醫學會理事田郁文下午接受媒體電訪表示，美國資料顯示，胰臟癌整體存活率約10%，若早期發現，7到8成可開刀。
等到出現如黃疸、嚴重腹痛等症狀才確診者，田郁文說，往往半數已是末期，有3成患者局部晚期，因腫瘤已侵犯到附近的大血管，無法手術切除，只剩2成可開刀，台灣的狀況跟美國差不多。
他指出，胰臟癌的症狀多數是血糖變高，尤其50歲之後才得糖尿病者，就有可能是胰臟癌造成，再來就是體重減輕，接下來會出現黃疸、腹痛，甚至背痛，很多人都是直到此時才確診。
田郁文說，50歲以上民眾如果診斷出糖尿病，且體重變輕，建議儘快就醫檢查，不過，近年來胰臟癌發生人數增加，出現年輕化趨勢，仍須注意。
儘管胰臟癌無法有良好的預防方式，但田郁文表示，鎖定高危險群做詳細檢查也能早期揪出，高危險群包括遺傳性基因突變者、遺傳性胰臟發炎者，尤其胰臟癌患者的一等親應每年固定接受檢查，檢查方式包括電腦斷層、核磁共振、內視鏡和超音波等。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。