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2023/11/10,
健康

肺癌擠下大腸癌登上罹癌人數之冠、胰臟癌首次擠進前十，醫生：50歲以上得糖尿病需提防胰臟癌

肺癌擠下大腸癌登上罹癌人數之冠、胰臟癌首次擠進前十，醫生：50歲以上得糖尿病需提防胰臟癌
衛福部國健署今（10）日公布110年癌症登記統計，肺癌首度躍升第1，但整體新癌發生人數較109年減少217人｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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國健署今（10）日公布最新癌症登記報告，過去15年蟬聯癌症榜首的大腸癌，這次退居第二，由肺癌登上「癌症冠軍」。此外，早期症狀不易察覺，被稱為「癌王」的胰臟癌，今年則首次擠進前十大好發癌症名單。

肺癌擊敗15年榜首大腸癌，登上癌症之王

（中央社）國健署今（10）日公布最新癌症登記報告，民國110年平均每4分19秒有1人罹癌，與109年相同。肺癌首度躍升第1，蟬聯15年榜首的大腸癌退居第2；整體新癌發生人數較109年減少217人。

衛生福利部國民健康署公布民國110年癌症登記報告，新癌發生人數為12萬1762人，較109年減少217人；110年全癌症發生年齡中位數為64歲，與109年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了女性乳癌及肝癌延後1歲，其餘與109年相同。

綜觀十大癌症發生人數（男女合計），這次由肺癌首度拿下第1位，確診人數多達1萬6880人，蟬聯15年的大腸癌被擠下退居第2，接著依序為女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、胰臟癌。

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國健署今（10）日公布110年國人癌症統計，男性以罹患大腸癌最多，女性則是乳房癌｜Photo Credit: 國健署

國健署癌症防治組長林莉茹簡報指出，與109年相比，除了肺癌與大腸癌序位互換、胰臟癌從109年的第12名前進2個名次，其餘排序與109年相同。

110年男性新發癌症人數為6萬3723人，110年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口330.8人，較109年減少5.4人。

男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與109年序位相同。

女性新發癌症人數為5萬8039人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口288.4人，較109年減少4.4人；十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、非何杰金氏淋巴瘤。

林莉茹說明，女性標準化發生率順位與109年相比較，原為第9位的皮膚癌與原為第8位的胃癌序位互換，非何杰金氏淋巴瘤前移至第10位，其餘序位與109年相同。

胰臟癌首度進前10，醫師：50歲以上罹患糖尿病需提高警覺

國健署今天公布最新癌症報告，因惡性度高、有「癌中之王」稱號的胰臟癌首度進入前十大。醫師提醒，血糖變高、體重減輕是胰臟癌早期徵兆，尤其50歲後罹患糖尿病者，務必提高警覺。

胰臟癌因早期症狀不明顯，且缺乏有效的篩檢方式，診斷時往往多為晚期，甚至已轉移，近年來國內外許多名人，如「時尚老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、體育主播傅達仁、資深藝人巴戈等都因胰臟癌去世。

衛生福利部國民健康署今天公布民國110年癌症登記報告，這次不但肺癌首度登上榜首，擠下蟬聯首位15年的大腸癌，胰臟癌也從109年的第12位前進2個名次，首列國人十大癌症。

根據統計，110年胰臟癌確診人數3190人，較前一年增加178人，發生率為每10萬人口7.4人，發生年齡中位數為68歲，和前一年持平。

台大醫院一般外科主任、台灣胰臟醫學會理事田郁文下午接受媒體電訪表示，美國資料顯示，胰臟癌整體存活率約10%，若早期發現，7到8成可開刀。

等到出現如黃疸、嚴重腹痛等症狀才確診者，田郁文說，往往半數已是末期，有3成患者局部晚期，因腫瘤已侵犯到附近的大血管，無法手術切除，只剩2成可開刀，台灣的狀況跟美國差不多。

他指出，胰臟癌的症狀多數是血糖變高，尤其50歲之後才得糖尿病者，就有可能是胰臟癌造成，再來就是體重減輕，接下來會出現黃疸、腹痛，甚至背痛，很多人都是直到此時才確診。

田郁文說，50歲以上民眾如果診斷出糖尿病，且體重變輕，建議儘快就醫檢查，不過，近年來胰臟癌發生人數增加，出現年輕化趨勢，仍須注意。

儘管胰臟癌無法有良好的預防方式，但田郁文表示，鎖定高危險群做詳細檢查也能早期揪出，高危險群包括遺傳性基因突變者、遺傳性胰臟發炎者，尤其胰臟癌患者的一等親應每年固定接受檢查，檢查方式包括電腦斷層、核磁共振、內視鏡和超音波等。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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