《行走在戰爭與和平的邊緣》：駐伊朗大使館外的「反美骷髏女神」，已成為德黑蘭必到的旅遊打卡點
我們想讓你知道的是
擔任駐中東記者的五年時光裡，我走過久經戰火無情蹂躪的國家，訪問被死亡陰影糾纏籠罩的無辜人民。曾被伊斯蘭國綁架的亞茲迪少女，在講述自身遭遇時仍心有餘悸；住在危樓裡的黎巴嫩老太太，緩緩道出記憶深處的戰爭經歷；而那名被炮彈擊中的敘利亞女孩，儘管可能再也無法用自己的雙腳行走，卻仍笑得堅強燦爛，更勝驕陽。
文：楊明交
與美國的愛恨情仇
公園旁的老者
我二〇一四年第一次去伊朗的時候，某天早上，在散步時經過一座公園，公園門口是一些雕塑，雕的是幾何形狀的拼接，正當我欣賞這些雕塑時，突然聽到有人用英語說了句：「你好。」
我轉過頭，看到兩位老者，一位頭戴老式毛呢鴨舌帽，脖子上繫著一條灰色的喀什米爾羊毛圍巾，穿著灰色的風衣。他大約八十歲，拄著拐杖，顫顫巍巍的。另一位看上去六十歲左右，穿著墨綠色的西服，腳上蹬著一雙擦得閃亮的黑皮鞋。開口說話的是那位八十多歲的老者。
「你好。」我趕緊回答道。
「你來自那裡？日本還是中國？」
「我來自中國。」我回答道。
「中國，一個歷史悠久的國度。」那老者慢悠悠地說道。
「是的，就和伊朗一樣。」我說。老人掏出風衣胸前口袋裡的懷錶，低下頭，摘下眼鏡，把眼睛貼近到懷錶前，仔細看了看時間。再把懷錶放回口袋裡，接著問道：「你是做什麼的？」
「我是一名記者，常駐杜拜，此次是來伊朗出差。」
「記者，」老人點點頭，若有所思，一頓一頓地說道：「我們國家理應在國際事務中發揮更大的作用，現在的國際秩序由美國主導，但那個國家才二百多年歷史，太年輕了。」
我心中暗暗吃驚，原本以為老者只是想簡單地和我這個外國人寒暄幾句，沒想到一位八十多歲的伊朗老人，竟能用流利的英語表達這些見解。後來我才知道，在伊朗，老年人的英語說得普遍比年輕人好很多，因為老年人小時候正逢巴勒維王朝時期，那時伊朗與美國和西方關係密切，英語學習受到上自國家下自家庭的普遍重視。而革命後伊朗與西方關係惡化，英語教育不再受到高度重視，年輕人英語普遍較差。在德黑蘭搭車，一般年紀大的司機都能說一口比較流利的英語，而年輕的則不行。
「是的，你說的沒錯。」我接過老人的話。
「治理國家、處理國際事務都需要經驗，美國就像一個小孩，什麼都不懂。」老人這時把剛才摘下來拿在手上的老花眼鏡重新戴上：「你看現在的中東，敘利亞爆發內戰、葉門（Yemen）也在打仗，伊斯蘭國崛起，美國還堅持制裁伊朗，到處不得安寧，這都是美國缺乏經驗和智慧造成的。」
老人思維敏捷，氣質、談吐不俗，讓人肅然起敬。
「所以我們要加快發展，壯大自己的實力。」我說道。
老人點頭，看了看表。攙扶他的人轉頭，和他說了幾句波斯語。
「我該走了，出來了半個多小時，該回家歇一歇了。」
「嗯，我很高興與您聊天。」我說。
「歡迎你到伊朗來。」說完，老人轉過身往回走，攙扶他的人，我想也許是他兒子吧，對著我點點頭，跟著老人一起向北走去。
反美的骷髏女神
從塔基里什地鐵站出來，穿過人潮洶湧的塔基里什巴剎，向左一拐，就看到一座宏偉的建築，綠松石藍的穹頂和兩座高聳的宣禮塔莊嚴肅穆。入口處有一位中年女性，拿著一疊白布站在大門口，發給每一個進院的女性。接過白布的女人立即將這白色長袍裹在身上。在伊朗，女性著裝的要求是必須戴頭巾，上衣下擺最好蓋住臀部，其他無要求。
一些中老年女性會穿黑色長袍，那長袍與沙烏地阿拉伯等波斯灣阿拉伯國家的有所不同，阿拉伯國家的長袍阿巴亞（Abaya）是一件寬鬆的衣服，是穿在身上的，頭上再戴一塊頭巾，而伊朗的女性長袍則是一塊大布，披在已有外套的外面，女人走路時用手從內部捏住下巴部位的布邊，防止長袍滑落。伊朗大街上女性穿的長袍基本都是黑色。因此，當我見到進入建築物大院的女性都被要求披上白色長袍時，覺得此建築一定不尋常，就邁開腳步，隨著魚貫而入的男女老少進去一探究竟。
我原本以為這是一座清真寺，因為它和伊朗別的清真寺看起來沒什麼兩樣，但門口的工作人員一看我是外國人，熱情地說了一句：「歡迎來到伊瑪目札代赫・薩利赫（Imamzadeh Saleh）紀念堂」，我才意識到這不是一座清真寺。所謂「伊瑪目札代赫」指的是什葉派伊瑪目的子孫後代。下了臺階，只見紀念堂長方形的正門上方是精美的伊斯蘭書法，繁複的綠松石藍波斯花紋完整對稱地分散在大門兩側，半圓形的拱頂位於正門中央，上掛一盞巨大的水晶吊燈。正門掛著藍色門簾，裹著白色長袍的女人和穿著西裝的男人在門口低聲交談，不一會兒，門簾打開，遠遠地就看到室內黑暗之中有一道道綠色的光，那是什葉派穆斯林悼念已故聖人的專用燈色。
男女老少從裡面湧出，在門口處尋找自己的鞋。外面的女人用手理了理長袍，男人開始低下身體，準備解開鞋帶。剛才還有說有笑的男男女女表情嚴肅起來，準備進門參觀這位什葉派第七伊瑪目穆薩・伊本・賈法爾・阿勒卡齊姆（Musa AlKazim，七四五_七九九年）的兒子薩利赫的棺槨與遺物。我沒有進入大殿，在庭院中走了走，就打算離開。剛要邁出大門時，突然發現門口掛著一塊電子螢幕，上面赫然用英語寫著：ªDown with USAÝ（打倒美國），過了一會兒，螢幕上的文字又滾動成：ªDown with IsraelÝ（打倒以色列）。我站在那裡，想看看還有什麼其他內容，發現顯示幕上始終是這兩句，反覆循環。
我想起了前兩天在德黑蘭某地鐵站出口處看到的幾幅宣傳畫，一幅背景是黃色，上面畫著一面美國國旗，國旗上是六個手拉手、穿著裙子的女性形象，只不過這六個女性像剪紙一樣，身體被剪下來，倒立在國旗下方，國旗上留下了鏤空的六個人形輪廓。畫下方用波斯語和英語寫著ªUS Women RightÝ（美國女性權利），顯然是在諷刺美國女性只是名義上的美國公民，實際上她們仍處在美國社會的底層。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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