《行走在戰爭與和平的邊緣》：駐伊朗大使館外的「反美骷髏女神」，已成為德黑蘭必到的旅遊打卡點

文：楊明交

與美國的愛恨情仇

公園旁的老者

我二〇一四年第一次去伊朗的時候，某天早上，在散步時經過一座公園，公園門口是一些雕塑，雕的是幾何形狀的拼接，正當我欣賞這些雕塑時，突然聽到有人用英語說了句：「你好。」

我轉過頭，看到兩位老者，一位頭戴老式毛呢鴨舌帽，脖子上繫著一條灰色的喀什米爾羊毛圍巾，穿著灰色的風衣。他大約八十歲，拄著拐杖，顫顫巍巍的。另一位看上去六十歲左右，穿著墨綠色的西服，腳上蹬著一雙擦得閃亮的黑皮鞋。開口說話的是那位八十多歲的老者。

「你好。」我趕緊回答道。

「你來自那裡？日本還是中國？」

「我來自中國。」我回答道。

「中國，一個歷史悠久的國度。」那老者慢悠悠地說道。

「是的，就和伊朗一樣。」我說。老人掏出風衣胸前口袋裡的懷錶，低下頭，摘下眼鏡，把眼睛貼近到懷錶前，仔細看了看時間。再把懷錶放回口袋裡，接著問道：「你是做什麼的？」

「我是一名記者，常駐杜拜，此次是來伊朗出差。」

「記者，」老人點點頭，若有所思，一頓一頓地說道：「我們國家理應在國際事務中發揮更大的作用，現在的國際秩序由美國主導，但那個國家才二百多年歷史，太年輕了。」

我心中暗暗吃驚，原本以為老者只是想簡單地和我這個外國人寒暄幾句，沒想到一位八十多歲的伊朗老人，竟能用流利的英語表達這些見解。後來我才知道，在伊朗，老年人的英語說得普遍比年輕人好很多，因為老年人小時候正逢巴勒維王朝時期，那時伊朗與美國和西方關係密切，英語學習受到上自國家下自家庭的普遍重視。而革命後伊朗與西方關係惡化，英語教育不再受到高度重視，年輕人英語普遍較差。在德黑蘭搭車，一般年紀大的司機都能說一口比較流利的英語，而年輕的則不行。

「是的，你說的沒錯。」我接過老人的話。

「治理國家、處理國際事務都需要經驗，美國就像一個小孩，什麼都不懂。」老人這時把剛才摘下來拿在手上的老花眼鏡重新戴上：「你看現在的中東，敘利亞爆發內戰、葉門（Yemen）也在打仗，伊斯蘭國崛起，美國還堅持制裁伊朗，到處不得安寧，這都是美國缺乏經驗和智慧造成的。」

老人思維敏捷，氣質、談吐不俗，讓人肅然起敬。

「所以我們要加快發展，壯大自己的實力。」我說道。

老人點頭，看了看表。攙扶他的人轉頭，和他說了幾句波斯語。

「我該走了，出來了半個多小時，該回家歇一歇了。」

「嗯，我很高興與您聊天。」我說。

「歡迎你到伊朗來。」說完，老人轉過身往回走，攙扶他的人，我想也許是他兒子吧，對著我點點頭，跟著老人一起向北走去。

反美的骷髏女神

從塔基里什地鐵站出來，穿過人潮洶湧的塔基里什巴剎，向左一拐，就看到一座宏偉的建築，綠松石藍的穹頂和兩座高聳的宣禮塔莊嚴肅穆。入口處有一位中年女性，拿著一疊白布站在大門口，發給每一個進院的女性。接過白布的女人立即將這白色長袍裹在身上。在伊朗，女性著裝的要求是必須戴頭巾，上衣下擺最好蓋住臀部，其他無要求。

一些中老年女性會穿黑色長袍，那長袍與沙烏地阿拉伯等波斯灣阿拉伯國家的有所不同，阿拉伯國家的長袍阿巴亞（Abaya）是一件寬鬆的衣服，是穿在身上的，頭上再戴一塊頭巾，而伊朗的女性長袍則是一塊大布，披在已有外套的外面，女人走路時用手從內部捏住下巴部位的布邊，防止長袍滑落。伊朗大街上女性穿的長袍基本都是黑色。因此，當我見到進入建築物大院的女性都被要求披上白色長袍時，覺得此建築一定不尋常，就邁開腳步，隨著魚貫而入的男女老少進去一探究竟。

我原本以為這是一座清真寺，因為它和伊朗別的清真寺看起來沒什麼兩樣，但門口的工作人員一看我是外國人，熱情地說了一句：「歡迎來到伊瑪目札代赫・薩利赫（Imamzadeh Saleh）紀念堂」，我才意識到這不是一座清真寺。所謂「伊瑪目札代赫」指的是什葉派伊瑪目的子孫後代。下了臺階，只見紀念堂長方形的正門上方是精美的伊斯蘭書法，繁複的綠松石藍波斯花紋完整對稱地分散在大門兩側，半圓形的拱頂位於正門中央，上掛一盞巨大的水晶吊燈。正門掛著藍色門簾，裹著白色長袍的女人和穿著西裝的男人在門口低聲交談，不一會兒，門簾打開，遠遠地就看到室內黑暗之中有一道道綠色的光，那是什葉派穆斯林悼念已故聖人的專用燈色。

男女老少從裡面湧出，在門口處尋找自己的鞋。外面的女人用手理了理長袍，男人開始低下身體，準備解開鞋帶。剛才還有說有笑的男男女女表情嚴肅起來，準備進門參觀這位什葉派第七伊瑪目穆薩・伊本・賈法爾・阿勒卡齊姆（Musa Al­Kazim，七四五_七九九年）的兒子薩利赫的棺槨與遺物。我沒有進入大殿，在庭院中走了走，就打算離開。剛要邁出大門時，突然發現門口掛著一塊電子螢幕，上面赫然用英語寫著：ªDown with USAÝ（打倒美國），過了一會兒，螢幕上的文字又滾動成：ªDown with IsraelÝ（打倒以色列）。我站在那裡，想看看還有什麼其他內容，發現顯示幕上始終是這兩句，反覆循環。

我想起了前兩天在德黑蘭某地鐵站出口處看到的幾幅宣傳畫，一幅背景是黃色，上面畫著一面美國國旗，國旗上是六個手拉手、穿著裙子的女性形象，只不過這六個女性像剪紙一樣，身體被剪下來，倒立在國旗下方，國旗上留下了鏤空的六個人形輪廓。畫下方用波斯語和英語寫著ªUS Women RightÝ（美國女性權利），顯然是在諷刺美國女性只是名義上的美國公民，實際上她們仍處在美國社會的底層。