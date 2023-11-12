場均得分破20卻乏人問津，Kelly Oubre Jr.能否在費城七六人找到生涯第二春？

文：阿准

如果要說今年休賽季「薪情」最受影響的球員，Kelly Oubre Jr.絕對榜上有名。

上季待在黃蜂的他場均可以繳出20.3分、5.2籃板、1.4抄截的成績，但是本季在自由市場卻乏人問津，直到最後一刻才被費城七六人以一年的底薪簽下。

「對於能這麼快融入團隊，坦白說我沒那麼大的期望。」

「我非常渴望在這個聯盟證明自己。」

「這個夏天，我承受了很大得壓力。」

「但這也為我累積了許多前進的能量。」

目前，Oubre替七六人出戰了四場比賽，場均依然跟上季差不多，能攻下20分，並且幫助球隊在James Harden的交易流言吵得沸沸揚揚的情況下，仍能保持3勝1敗的戰績。

而談到夏季的簽約，Oubre也坦言這個休賽季對自己而言是相當掙扎的。其實，這也是他一路走來的寫照，即使數據亮眼，但工作機會卻一盼再盼，甚至岌岌可危。

一般來說，場均能有20分的火力輸出，理應是各隊瘋搶的先發得分手，為何Oubre的行情卻這麼差呢？

這點我認為可以從兩個面向來看：

進攻不穩

6呎7吋（約201公分左右）的Oubre是很標準的側翼身材，體能條件也屬於中上水平，入行八年的他也磨練出一定程度的進攻終結技巧，在戰術跑不出來的時候，他是個能姑且一試的爛帳手。而這樣的定位，也是Oubre在黃蜂時期擔任的角色。

只是，為什麼只能說姑且一試呢？那是因為雖然Oubre有著多樣化的進攻手段，卻沒有非常頂尖的終結技巧。

首先，他也可以投三分球，但生涯僅有一季的三分命中率超過35％，說明他在三分線的表現不夠穩定，這點也可以從他本賽季四場比賽中略見端倪。雖然本季四場比賽45.5％的三分命中率好像大有進步，但是攤開逐場紀錄就可以發現，Oubre在第二與第三場比賽，三分球命中是慘澹的6投0中與4投0中，之所以還有這麼高的命中率全是靠第一場與第四場的爆發拉起來的。

因此，我們可以大膽推斷，Oubre的三分有很高的機率會在接下來的比賽中下修。

再者，他可以持球切入，但是面對二線的防守者，他缺乏變向的腳步或是更刁鑽的運球，也沒有可以看見空擋隊友的視野，往往就是憑藉身材硬上，或是中距離投射，這反映在Oubre生涯除了在勇士的那一年，其餘由超過四成以上的出手選擇，是在被防守者對位到的情況下出手，也連帶影響到他的終結命中率。

球場判斷不足

既然接應持球不足，那跑無球空切呢？

確實，Oubre也有一些空切的意識，但是僅限於簡單的傳切、繞後門，當複雜的戰術變化時，他最常做的，還是在弱側的底角或45度等球，不穩的外線命中率也讓對手不需要特別重兵看防，因此Oubre的埋伏也無法起到拉開空間的作用。

那為什麼他會習慣等球呢？主要是因為他在進攻端無法看出防守者的動向，所以沒有辦法判斷自己在無球的時候該如何解放隊友的空擋，甚至是持球時，他也傾向靠單打終結掉進攻回合，即使設計切傳的戰術給他，他也很容易掉進對方佈置好的傳球陷阱中，這點從他生涯場均1次助攻，卻造成1.1次失誤就可以看出來。

空間感不足的問題也同樣反映在防守上，Oubre雖然能依靠體能單防進攻者，但他卻很難閱讀出進攻方的輪轉，所以很常看到他在擋拆後被擋掉，然後不知所措；或者雖然繞過擋拆，但卻造成對方大打小或是局部多打少的機會，這讓他始終很難參與到團隊的防守體系中。

Photo Credit: GettyImages

從索求2000萬年薪到290萬底薪加盟

總結來說，Oubre的角色定位比較偏向亂刀流的替補得分手，與團隊作戰格格不入，但可以透過自己的體能與終結能力，在轉換進攻或者二波跟進中負責收尾。

然而，這種只注重個人得分，團隊進攻和防守參與度低的球風，在現代籃球的潮流中已經逐漸不適用。除非你的得分能力強到可以讓球隊圍著你轉，但Oubre的穩定度顯然還達不到這個程度，這使他的市場價值隨著年齡的增長逐年遞減。

從過去太陽曾用兩年3000萬的合約續留他，到他向勇士索求2000萬的年薪被拒，再到他與黃蜂簽下兩年2600萬的合約，最後只剩下七六人的老將底薪290萬，就可以看出，隨著年齡帶來的體能衰退，以及球技和發展性的局限，Oubre的價值自然會衰退。

「我並不是想要批評，但我生涯待過很多球隊，七六人是最好的一支。」

「球迷們總會希望自己的球隊贏球，但我來自一支沒有希望的球隊，好像整座城市都是如此。」

「但七六人的球迷不是如此，對此我充滿期待。」

Oubre在談到加盟時表達出自己的興奮，因為自從2017-18球季起，自己就再也沒有進入過季後賽，屢屢成為重建球隊過渡時期的球員讓其感到疲倦。

或許七六人球團原本對簽約Oubre的預期，其實只是想買個保險，畢竟球隊的側翼深度是當時球隊較為薄弱的一環，進攻上只有萬年選擇的Tobias Harris，而另一名先發P.J. Tucker則隨著年齡，在進攻端的影響不若以往，所以簽下Oubre來補強側翼的進攻端，就算最後實驗失敗，一年290萬的底薪也不虧。

但想不到，球團立刻碰到了James Harden的賣我風波，最終Harden連帶原本先發的Tucker一同被送往快艇，而Oubre開季時的發揮，也得到總教練Nick Nurse的信賴，被拔擢為先發。