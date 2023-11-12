場均得分破20卻乏人問津，Kelly Oubre Jr.能否在費城七六人找到生涯第二春？
我們想讓你知道的是
20.3分、5.2籃板、1.4抄截的成績，其中得分還是生涯場均新高，為何上季在黃蜂打出生涯年的Kelly Oubre Jr.，本季在七六人只能拿底薪呢？又是怎麼在紛紛擾擾的七六人成為先發的呢？
文：阿准
如果要說今年休賽季「薪情」最受影響的球員，Kelly Oubre Jr.絕對榜上有名。
上季待在黃蜂的他場均可以繳出20.3分、5.2籃板、1.4抄截的成績，但是本季在自由市場卻乏人問津，直到最後一刻才被費城七六人以一年的底薪簽下。
「對於能這麼快融入團隊，坦白說我沒那麼大的期望。」
「我非常渴望在這個聯盟證明自己。」
「這個夏天，我承受了很大得壓力。」
「但這也為我累積了許多前進的能量。」
目前，Oubre替七六人出戰了四場比賽，場均依然跟上季差不多，能攻下20分，並且幫助球隊在James Harden的交易流言吵得沸沸揚揚的情況下，仍能保持3勝1敗的戰績。
而談到夏季的簽約，Oubre也坦言這個休賽季對自己而言是相當掙扎的。其實，這也是他一路走來的寫照，即使數據亮眼，但工作機會卻一盼再盼，甚至岌岌可危。
一般來說，場均能有20分的火力輸出，理應是各隊瘋搶的先發得分手，為何Oubre的行情卻這麼差呢？
這點我認為可以從兩個面向來看：
進攻不穩
6呎7吋（約201公分左右）的Oubre是很標準的側翼身材，體能條件也屬於中上水平，入行八年的他也磨練出一定程度的進攻終結技巧，在戰術跑不出來的時候，他是個能姑且一試的爛帳手。而這樣的定位，也是Oubre在黃蜂時期擔任的角色。
只是，為什麼只能說姑且一試呢？那是因為雖然Oubre有著多樣化的進攻手段，卻沒有非常頂尖的終結技巧。
首先，他也可以投三分球，但生涯僅有一季的三分命中率超過35％，說明他在三分線的表現不夠穩定，這點也可以從他本賽季四場比賽中略見端倪。雖然本季四場比賽45.5％的三分命中率好像大有進步，但是攤開逐場紀錄就可以發現，Oubre在第二與第三場比賽，三分球命中是慘澹的6投0中與4投0中，之所以還有這麼高的命中率全是靠第一場與第四場的爆發拉起來的。
因此，我們可以大膽推斷，Oubre的三分有很高的機率會在接下來的比賽中下修。
再者，他可以持球切入，但是面對二線的防守者，他缺乏變向的腳步或是更刁鑽的運球，也沒有可以看見空擋隊友的視野，往往就是憑藉身材硬上，或是中距離投射，這反映在Oubre生涯除了在勇士的那一年，其餘由超過四成以上的出手選擇，是在被防守者對位到的情況下出手，也連帶影響到他的終結命中率。
球場判斷不足
既然接應持球不足，那跑無球空切呢？
確實，Oubre也有一些空切的意識，但是僅限於簡單的傳切、繞後門，當複雜的戰術變化時，他最常做的，還是在弱側的底角或45度等球，不穩的外線命中率也讓對手不需要特別重兵看防，因此Oubre的埋伏也無法起到拉開空間的作用。
那為什麼他會習慣等球呢？主要是因為他在進攻端無法看出防守者的動向，所以沒有辦法判斷自己在無球的時候該如何解放隊友的空擋，甚至是持球時，他也傾向靠單打終結掉進攻回合，即使設計切傳的戰術給他，他也很容易掉進對方佈置好的傳球陷阱中，這點從他生涯場均1次助攻，卻造成1.1次失誤就可以看出來。
空間感不足的問題也同樣反映在防守上，Oubre雖然能依靠體能單防進攻者，但他卻很難閱讀出進攻方的輪轉，所以很常看到他在擋拆後被擋掉，然後不知所措；或者雖然繞過擋拆，但卻造成對方大打小或是局部多打少的機會，這讓他始終很難參與到團隊的防守體系中。
從索求2000萬年薪到290萬底薪加盟
總結來說，Oubre的角色定位比較偏向亂刀流的替補得分手，與團隊作戰格格不入，但可以透過自己的體能與終結能力，在轉換進攻或者二波跟進中負責收尾。
然而，這種只注重個人得分，團隊進攻和防守參與度低的球風，在現代籃球的潮流中已經逐漸不適用。除非你的得分能力強到可以讓球隊圍著你轉，但Oubre的穩定度顯然還達不到這個程度，這使他的市場價值隨著年齡的增長逐年遞減。
從過去太陽曾用兩年3000萬的合約續留他，到他向勇士索求2000萬的年薪被拒，再到他與黃蜂簽下兩年2600萬的合約，最後只剩下七六人的老將底薪290萬，就可以看出，隨著年齡帶來的體能衰退，以及球技和發展性的局限，Oubre的價值自然會衰退。
「我並不是想要批評，但我生涯待過很多球隊，七六人是最好的一支。」
「球迷們總會希望自己的球隊贏球，但我來自一支沒有希望的球隊，好像整座城市都是如此。」
「但七六人的球迷不是如此，對此我充滿期待。」
Oubre在談到加盟時表達出自己的興奮，因為自從2017-18球季起，自己就再也沒有進入過季後賽，屢屢成為重建球隊過渡時期的球員讓其感到疲倦。
或許七六人球團原本對簽約Oubre的預期，其實只是想買個保險，畢竟球隊的側翼深度是當時球隊較為薄弱的一環，進攻上只有萬年選擇的Tobias Harris，而另一名先發P.J. Tucker則隨著年齡，在進攻端的影響不若以往，所以簽下Oubre來補強側翼的進攻端，就算最後實驗失敗，一年290萬的底薪也不虧。
但想不到，球團立刻碰到了James Harden的賣我風波，最終Harden連帶原本先發的Tucker一同被送往快艇，而Oubre開季時的發揮，也得到總教練Nick Nurse的信賴，被拔擢為先發。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。