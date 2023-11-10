2021年癌症排名冠亞軍互換：大腸癌名醫看這數據直呼恐怖，肺癌名醫擔心化妝品藏致癌物

衛生福利部國民健康署今（11月10日）公布2021年癌症登記報告，已蟬聯15年癌症新發生人數第一名的大腸癌，2021年掉到第二名（1萬6238人），比前一年還略為減少近6百人。但令人憂心的是，大腸癌新發個案高達26.5%已經末期（第4期），專家直呼，「沒看過這麼恐怖的數字，麻煩大了。」

大腸癌權威、台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，大腸癌公費篩檢行之有年，發生人數忽然下降，許多人可能會高興，以為癌症變少了，但在他看來，這完全不值得高興，反而應被嚴肅視為警訊，這顯示更多人錯失及早發現、及早治療的良機。

邱瀚模表示，診斷出大腸癌的人變少，主因是COVID-19疫情期間，民眾不願意做大腸鏡這類侵入性檢查，大腸癌公費篩檢成效受到重創，2021、2022年的篩檢量至今還沒恢復到疫情前（2019年）的水準。不只公費篩檢，連自費健檢做大腸鏡的人數都減少。台大醫院健檢資料顯示，2020、2021年僅4889人、4014人做大腸鏡，2022年才回升到5497人。

《關鍵評論網》取得國健署2021年大腸癌登記期別資訊，也應證了邱瀚模的擔憂。2021年大腸癌新發生人數雖變少，但第0期僅6.7%，第1期16.6%，第2期20.4%，第3期29.8%， 第4期26.5％，等於有將近6成大腸癌都是到晚期或末期才發現，每4人就有1人發現時已是末期。

「以前第4期比例都大約只有20、21%，沒看過這麼恐怖的數字，麻煩大了。」邱瀚模說，現在高達26%等於是增加了5%，每4個人就有1個是末期，5年存活率只有15、16%，等於有6分之5的人都會在5年內死亡。他聽到不少外科醫師反映，來開刀的大腸癌晚期病人變多，可以想見未來幾年大腸癌死亡人數勢必向上反彈。

邱瀚模感嘆，COVID-19疫情這3年，全世界彷彿只剩下新冠肺炎這個疾病，忘了慢性病和癌症才是已開發國家最大的死因，這些疾病沒有因為疫情而消失，只是用其他方式存在。等到疫情結束，人們重新意識到這些疾病的威脅，已經錯失了防範的最佳時機，這些慢性病和癌症造成的死亡數，恐怕會比新冠肺炎還要多。

肺癌權威：肺癌人數還會上升好幾年，擔心化妝品藏致癌隱憂

以600多人「險勝」大腸癌，登上2021年癌症登記冠軍寶座的是肺癌，新發生個案數1萬6880人，當中有35.4％是第0期或第1期，5年存活率超過9成。

肺癌發生人數已連續5年上升，2021年比2017年（1.4萬人）增加了18%，但低劑量電腦斷層（LDCT）這項早期診斷的利器，是2022年7月才開始有公費篩檢。專家分析，肺癌人數上升、更多早期發現，要歸功於民眾自費做LDCT，以新光醫院健檢資料為例，LDCT檢查量已從2020年的5075例，增加到2022年的8972例。

新光醫院健康檢查中心主任朱光恩分析，肺癌是無聲的殺手，如果沒有積極診斷，通常治療都太晚了。LDCT是早期診斷肺癌的利器，平均每做100例LDCT，就能找到一個肺癌，換算新光醫院2022到2023年就可能找出近200名存活率極高的早期肺癌，可見「LDCT在台灣真的能救很多人。」

肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興表示，公費篩檢上路之後，可預期肺癌新發人數「還會繼續上升好幾年」，積極找出早期癌，肺癌死亡人數也會慢慢降。面對肺癌這個新國病，仍不可鬆懈，因為科學家還沒找到不吸菸女性肺癌增加的原因，必須努力找出元兇，才能達成降低肺癌發生率的終極目標。

「我們懷疑，是化妝保養品。」陳晉興表示，粉底等多項美妝品，都需要添加滑石粉，滑石粉的原料就是「石綿」這種一級致癌物。就算官方規定產品不得檢出石綿，不代表能完全去除掉，而石棉正是確定會導致肺癌的物質，這也是醫療院所現在幾乎全面改用無粉手套的原因。

陳晉興說，真正醫療等級、完全去除掉有害物質的滑石粉，價格非常昂貴，3公克就要價1萬5千元，「化妝品怎麼負擔得起？」他提醒，很多物質會致癌，但都要等到很久以後，累積足夠科學證據才會知道，美國嬌生爽身粉的鉅額賠償訴訟，就是一例。

面對醫界對於石綿的憂心，食藥署表示，滑石粉用途廣泛，台灣與美國、歐盟、日本、中國一樣，並未禁止用於化妝品。食藥署強調，我國已將石綿列為化妝品禁用成分，若檢出可依法重罰最高500萬元罰鍰。

食藥署及地方衛生局每年都會抽驗市售化妝品，以確保國人安全，明（2024）年7月起會逐步到化妝品製造場所進行現場檢查，目標在2026年7月起，要求所有製造場所全面符合「化妝品GMP」的要求。

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核稿編輯：楊士範