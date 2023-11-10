【未來大人物】難民全球化世代已來臨，當世上那群逃避戰火的難民成為同胞，你選Yes or No？
我們想讓你知道的是
當難民全球化世代已來臨，你願讓難民成為國民一份子嗎？胡鈞媛是一位勇於冒險的年輕女子，她的旅程從環遊世界到關注難民議題，成為國際事務的倡導者，踏遍世界致力於為難民發聲。她在台創辦Refugee 101 Taiwan難民倡議組織，致力於推動台灣對難民問題的關懷。
文：陳淑玲
胡鈞媛，還是個小女孩10歲時夢想著揹畫架去環遊世界畫畫，在成長過程中，總是被冠上「勇敢」「瘋狂」的名詞。原本在就學期間只是想藉由各種補助機會出國，卻在踏遍世界各地60幾國後，將灼熱的視線定眼看向國際社會難民議題。
大學時期的胡鈞媛，不滿足於坐在教室裡聽講，她參與「世界公民島計畫」選擇走出台灣、踏上越南的土地，拍攝了一部名為《把愛找回來》的紀錄片。這趟旅程不僅是一場冒險，更是她對難民生活的深刻思考起點。
一張機票開啟的冒險人生
從越南要返國前胡鈞媛發現一張到柏林不到萬元的機票，喜歡冒險的她立刻按下預定鍵，沒想到這一衝突破了人生的既定路線。那張機票，彷彿是上天註定的邂逅，她毫不猶豫地踏上了世界之旅。
雖然朋友總說：「她其實就是戀愛腦啦！被愛沖昏頭。」但敢於冒險的胡鈞媛卻不只這樣想：「柏林之旅真的是人生的一個轉捩點，我在那邊認識來自敘利亞的男子，並且跟他相戀。透過跟他相處、實地見證了敘利亞內戰的殘酷現實，以及更深刻了解到難民離開自己國家之後的艱困處境。」
在那個充滿多元文化的城市，她結識了來自世界各地的難民。立足柏林的她血液裡那個想為世界弱勢發聲、想為難民做些什麼的火熊熊燃起…。胡鈞媛心中著眼在難民議題的警聲被敲響，難民議題不再只是看新聞上滾動的文字，是她親身感受到戰爭的痛苦、難民的無助。這是她人生中的一次重生，她站在國際事務的戰場上，她開始問自己：「我自己和我的國家可以為難民做些什麼嗎？」
她更深入最前線去探索世界真實的樣貌，還曾在巴勒斯坦街頭就直接遇到突發戰事現場：
以自身的力量致力於難民議題在台推動
胡鈞媛回到台灣後，成為國際青年大使，她的任務是做青年外交，這不僅給了她啟發，讓她想了解更多世界的真相。她走遍了越南、柏林、約旦、黎巴嫩，每一次的旅程都是一次對自己和世界的深度反思。
刻意不走常人的旅遊路線，反而故意深入戰區、敏感戰事地帶更是她熱愛觀察世界的旅遊方式。血液裡的冒險基因也讓家人擔心不已，但熟知女兒個性的媽媽即使擔心，卻也仍鼓勵她：「知道無法綁著她，但就是希望她能照顧好自己就好。」
不滿足於只是參與與探訪，胡鈞媛更在2018年進一步成為了聯合國教科文組織的青年研究員，成為少數能夠進入國際組織的台灣青年之一。這個機會不僅讓她走進國際組織的大門，更是她與國際事務深度結合的契機。她的聲音讓台灣在國際舞台上出現，也為台灣的青年打開了一扇通往國際事務的大門。
長年關注庇護政策與社會融入，胡鈞媛更到英國攻讀倫敦大學學院教育和國際發展碩士班，也在安曼人權研究中心與聯合國駐科索沃小組實習，疫情這兩年多，她更在英國倫敦未成年難民庇護所內，從事第一線難民安置工作。
「在難民安置所工作這兩年也更為了我人生的另類視野，看著大小孩因為各種國家議題流離到了英國，我們的工作是試著讓他們在成長的過程中，學習如何在異國生活、適應下去。生活中大小事、文化衝突、失去雙親、語言學習、甚至身份認同與心靈創傷……都是我們要試著與到這裡的孩子們溝通、陪伴的工作。」
當難民成為全世界課題
隨著全球化融合，烏俄戰爭、以巴衝突，無數無辜難民正被迫遠離自己的家鄉。難民問題已經不再是單一國家的挑戰，而是成為全世界共同面對的議題。難民的數量在近年來急速增加，戰爭、政治動盪、氣候變遷等因素，讓許多人流離失所，成為全球社會的共同關切。
根據聯合國難民署定義，難民是因為宗教、種族、政治、所屬社會群體而遭到母國迫害、必須離開母國取得第三國保護的人。
難民議題的接受度也因各國種族融合、政府政策而大大影響著人民的認同度。墨西哥的Manuel O.說：「在墨西哥城裡，近期出現很多來自海地大地震而來的難民。此外更有敘利亞、委內瑞拉等因為內戰原因而來的人。甚至也有來自古巴因政府太窮無法照顧而來到墨西哥的人民。政府從以前就開放難民來到墨西哥，我們的生活也因此變得很多元，我覺得難民只要有政府良善的制度與規範，其實是能增加國家多元文化感的。」
但來自日本的小林小姐則表示：「其實相對來說日本人民是對難民採取保守觀望的心態。儘管日本已經在1981年簽署了《聯合國難民公約》，但其實不管政府還是人民都對難民的身份認定、認同非常嚴格，在少數能獲得難民身份進入日本的難民，有時候即使想定居日本，也會受到居民的異樣眼光。」
而台灣，自內政部於2005年提出難民法草案後、於2016年在立法院一讀初審通過卻就此暫停，至今仍然擱置未完成立法程序的一項法案，對一般民眾來說，難民議題相對陌生。
經常帶著遊客至歐洲線的導遊高先生就明白的表示：「我在西班牙、英國遇過很多難民，他們迫不得已來到異國生活，普遍來說都存在著文化差異適應不良的狀態。雖然台灣強調多元與民主，但其實我自己並不贊成開放難民進入台灣。現實是台灣已經人口過剩、在國際地位上也尚不是那麼明朗，實在不適合再涉入牽扯複雜的國際難民議題。」
- 延伸閱讀
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台灣難民議題仍有漫長之路
在國際舞台上針對難民議題發聲之虞，在台灣，胡鈞媛創辦了「Refugee 101 Taiwan」難民倡議組織，致力於推動台灣對難民問題的關懷。她實際用行動去教育更多人理解《難民法》，同時積極與國際組織合作，尋找難民受台灣庇護的可能性。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。