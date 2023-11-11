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TNL+ 2023/11/11,
科學

太陽黑子活動迎來10年極大期，今年冬天極光20年來最壯觀，甚至南歐也可見

太陽黑子活動迎來10年極大期，今年冬天極光20年來最壯觀，甚至南歐也可見
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

太陽日冕噴發造成的日冕物質拋射（coronal mass ejection, CME），將由質子與電子組成的電漿送至地球大氣層表面，造成了我們所見到的極光。而極光之所以會在上個週末出現在緯度相對較低的歐洲國家， 是由於太陽表面發生了大規模的日冕物質拋射，使原先直徑只有3000公里的環狀地帶擴張，將極光帶到了極圈之外的希臘與義大利。

文：賴明君

除了以極光旅遊著名的挪威北部、瑞典與冰島以外，11月5日至6日，歐洲許多國家都發現了極光的身影。除了英國、愛爾蘭、荷蘭、德國、捷克與義大利外，連保加利亞、羅馬尼亞、斯洛維尼亞等國，甚至是位於南歐的希臘都能見到美麗的極光。

為什麼緯度低的地方也看得到極光？

在北半球，極光通常只會出現在北極圈（北緯66.5度）以內，因此旅人們常會前往挪威與瑞典的北部追極光。《euronews》引述英國氣象局（The UK’s Met Office）的說明指出，極光通常出現在以磁極（地球南北極附近）為中心、直徑3000公里的環狀地帶。

太陽日冕噴發造成的日冕物質拋射（coronal mass ejection, CME），將由質子與電子組成的電漿送至地球大氣層表面，造成了我們所見到的極光。而極光之所以會在上個週末出現在緯度相對較低的歐洲國家， 是由於太陽表面發生了大規模的日冕物質拋射，使原先直徑只有3000公里的環狀地帶擴張，將極光帶到了極圈之外的希臘與義大利。

太陽極大期

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，今（2023）年冬天將會是觀賞極光的大好時機，科學家們預測將能夠觀測到20年來最精彩的極光大爆發，因為太陽將會在明（2024）年1月至10月進入相隔10年的週期活動巔峰——太陽極大期（solar maximum）。而這次的極大期將會比過去預估的來得更早、強度更強、延續得更久。

太陽表面黑子的活躍週期為11年，2019年時美國國家海洋暨大氣總署原先預計下一個太陽極大期會落在2025年，不過這次太陽黑子的活躍高峰比預期的來得早。太陽黑子的活躍將帶來更為大量的日冕物質拋射，代表著極光將會更加活躍。

《衛報》報導指出，上一次的太陽極大期發生在2014年的4月，但是是過去一個世紀以來，強度最弱的極大期，也因此這次的極大期備受天文愛好者的期待。挪威北極圈大學（Arctic University of Norway）的學者古爾布蘭森（Njål Gulbrandsen）表示，由於上一次的太陽極大期並不活躍，因此這次的極大期可能會是近20年來規模最大、最活躍的。

如何觀測極光？

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