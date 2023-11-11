大馬政治新星被判7年監禁，曾是有史以來最年輕內閣成員的賽沙迪怎會走到這地步？

身為馬來西亞政治新星的賽沙迪（Syed Saddiq Abdul Rahman），本週四 因挪用政黨資金而被判處7年監禁和兩次鞭刑，併罰款1000萬令吉（約新台幣 6896萬2170元 ），成為首位因腐敗因素而面臨鞭刑的政治人物。

賽沙迪在法院 宣判後表示，他將辭去在馬來西亞聯合民主聯盟（Malaysian United Democratic Alliance，MUDA）主席職務，不過上訴期間仍會繼續擔任國會議員

馬來西亞有史以來最年輕的內閣成員

現年31歲的 賽沙迪曾 是馬來西亞受矚目的政治新人，2016年馬哈迪組成馬來西亞土著團結黨（ Parti Pribumi Bersatu Malaysia ）時， 賽沙迪 當時被任命為該黨青年領袖，2018年他在 第14屆全國大選當選柔佛州麻坡區國會議員，選後又被委任擔當 希盟政府第18任的青年及體育部長，成為馬來西亞有史以來最年輕的內閣成員。

初生之犢的他，曾在亞洲英國議會辯論錦標賽中連續三年贏得亞洲最佳辯士，在馬來西亞國會辯論時也是鏗鏘有力，而善用社群媒體的技能，也讓他拉進與年輕人的距離。

2016年，開始有網友批評 賽沙迪 是「kakiclubbing」，指出他是狂熱的夜店愛好者，2023年7月，賽沙迪和98歲的前首相馬哈迪因對種族議題看法迥異，因而讓曾是親密師徒的兩人關係出現裂痕。

被控挪用公款

這次賽沙迪被判刑，源自被指控挪用他所屬的前政黨馬來西亞土著團結黨的青年組織100萬令吉（約新台幣 689萬6219元 ）。賽沙迪已在2020年離開該黨，並成立政黨「MUDA」。此外賽沙迪又被控從另一政黨的附屬帳戶挪用12萬令吉（約新台幣 82萬7553元 ）來資助其競選活動。

馬來西亞高等法院法官裁決時表示，被告賽沙迪總共面臨四項指控，但未能對這些指控提出合理質疑，因此「法院裁定被告犯有所有指控」。 法院還對賽沙迪處以1000萬令吉罰款，並允許他在上訴期間暫緩判刑。

雖然賽沙迪表示仍會繼續擔任國會議員，但因國會議員的罰款門檻為2000令吉或6個月以上監禁，因此他可能將面臨失去擔任國會議員的資格。

在法院宣判後，賽沙迪在父母和MUDA黨代表陪同下，穿著黑色西裝現身。賽沙迪 否認了針對法院的所有指控，並在整個審判過程中堅稱對他的指控是出於政治動機，其 辯護律師Gobind Singh Deo也表示：「我們對所提供的證據未能引起懷疑感到遺憾。」

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參考資料

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒