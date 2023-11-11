大馬政治新星被判7年監禁，曾是有史以來最年輕內閣成員的賽沙迪怎會走到這地步？
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現年31歲的賽沙迪曾是馬來西亞受矚目的政治新人，2018年不僅當選國會議員，還被委任擔當青年及體育部長。2016年，開始有網友批評賽沙迪是狂熱的夜店愛好者，今年，賽沙迪和98歲的前首相馬哈迪因對種族議題看法迥異，因而讓曾是親密師徒的兩人關係出現裂痕。
身為馬來西亞政治新星的賽沙迪（Syed Saddiq Abdul Rahman），本週四因挪用政黨資金而被判處7年監禁和兩次鞭刑，併罰款1000萬令吉（約新台幣6896萬2170元），成為首位因腐敗因素而面臨鞭刑的政治人物。
賽沙迪在法院宣判後表示，他將辭去在馬來西亞聯合民主聯盟（Malaysian United Democratic Alliance，MUDA）主席職務，不過上訴期間仍會繼續擔任國會議員
馬來西亞有史以來最年輕的內閣成員
現年31歲的賽沙迪曾是馬來西亞受矚目的政治新人，2016年馬哈迪組成馬來西亞土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia）時，賽沙迪當時被任命為該黨青年領袖，2018年他在第14屆全國大選當選柔佛州麻坡區國會議員，選後又被委任擔當希盟政府第18任的青年及體育部長，成為馬來西亞有史以來最年輕的內閣成員。
初生之犢的他，曾在亞洲英國議會辯論錦標賽中連續三年贏得亞洲最佳辯士，在馬來西亞國會辯論時也是鏗鏘有力，而善用社群媒體的技能，也讓他拉進與年輕人的距離。
2016年，開始有網友批評賽沙迪是「kakiclubbing」，指出他是狂熱的夜店愛好者，2023年7月，賽沙迪和98歲的前首相馬哈迪因對種族議題看法迥異，因而讓曾是親密師徒的兩人關係出現裂痕。
被控挪用公款
這次賽沙迪被判刑，源自被指控挪用他所屬的前政黨馬來西亞土著團結黨的青年組織100萬令吉（約新台幣689萬6219元）。賽沙迪已在2020年離開該黨，並成立政黨「MUDA」。此外賽沙迪又被控從另一政黨的附屬帳戶挪用12萬令吉（約新台幣82萬7553元）來資助其競選活動。
馬來西亞高等法院法官裁決時表示，被告賽沙迪總共面臨四項指控，但未能對這些指控提出合理質疑，因此「法院裁定被告犯有所有指控」。法院還對賽沙迪處以1000萬令吉罰款，並允許他在上訴期間暫緩判刑。
雖然賽沙迪表示仍會繼續擔任國會議員，但因國會議員的罰款門檻為2000令吉或6個月以上監禁，因此他可能將面臨失去擔任國會議員的資格。
在法院宣判後，賽沙迪在父母和MUDA黨代表陪同下，穿著黑色西裝現身。賽沙迪否認了針對法院的所有指控，並在整個審判過程中堅稱對他的指控是出於政治動機，其辯護律師Gobind Singh Deo也表示：「我們對所提供的證據未能引起懷疑感到遺憾。」
延伸閱讀
參考資料
- Former Malaysia Youth Minister Syed Saddiq Sentenced to Jail, Caning for Graft Charges（時代雜誌）
- Malaysian lawmaker found guilty of corruption by high court - Bernama（Reuters）
- Malaysian ex-minister Syed Saddiq gets 7 years in jail, whipping for embezzlement（南華早報）
- Rising star to disgraced politician: 6 things to know about Malaysian MP Syed Saddiq（海峽時報）
- Ex-Malaysia minister Syed Saddiq resigns as Muda leader after graft verdict but vows to clear name（海峽時報）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。