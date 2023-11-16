本土陰道故事舞台劇《拾蒂》：將傷痛剪碎拼貼出新生之花，走上舞台的是我、也是你

文：勵馨基金會公民對話處媒體組



1997年鄧如雯殺夫案、2004年「玫瑰少年」葉永鋕事件……這些流動於台灣社會記憶中的重大性別事件，你還記得嗎？這些事件震驚台灣社會，也陸續推動、催生了《家庭暴力防治法》、《性別平等教育法》，然而，不只是重大新聞，更多與性和性別相關的傷痛仍存在於社會中，許多人負著傷、含著淚，卻難以透露隻字片語。

勵馨基金會在服務中，看見一個個被壓傷的故事，以及當事人的煎熬，也讓我們理解到，倡導性別公義已是不容耽擱的使命。2015年，勵馨匯集了服務對象的經驗與台灣重大性別事件，台灣本土的陰道故事《拾蒂》舞台劇就此誕生。

2023年，勵馨成立35週年之際，《拾蒂》也將在11月下旬迎來最後一次的正式演出，盼能在這最後一次的旅途中，再次呈現真實的台灣性別故事，與每一位觀眾共同凝視那片傷、那道光。

將傷痛剪碎拼貼出新生之花

由美國女權鬥士、終止性別暴力運動「V-Day」的創始人伊芙・恩斯勒（ Eve Ensler ）所創作的劇本「陰道獨白」，暢訴女性受到性暴力、性剝削、性別不平等的種種經驗，引起國際關注。2005年，勵馨獲得「V-Day」總部授權，將「陰道獨白」引進台灣，並連續演出十年，在台灣性別推廣的路途留下指標性的軌跡。

在演出「陰道獨白」的十年中，勵馨收到許多觀眾回饋，其中不乏「為何不演出台灣自己的陰道故事」的提問，讓勵馨省思，將服務經驗轉化、以另一種形式倡議性別平等、同時為暴力受害者發聲的可能性。2015年，勵馨彙整了多年的服務能量，發展台灣本土的陰道獨白《拾蒂》。

將此劇本取名為「拾蒂」，勵馨希望傳遞三個意涵：

拾起許多被人忽略、受壓迫的、受傷的女子生命故事。

重新檢視許多根深蒂固對女性的傳統觀點或迷思。

蒂，象徵女王，讓女性成為主體。

以這三個意涵為前提，《拾蒂》首部曲不僅納入服務對象的生命經驗，也重現彭婉如事件、鄧如雯殺夫案、「玫瑰少年」葉永鋕等具有指標性的重大性別事件：一位傑出的女性，因性暴力而離開人世；承受巨大暴力多年而失去理智之後，吐出的那句「我終於可以睡覺了。」；以及一個溫柔的孩子，因數不盡的戲謔與欺侮而提早下車，促成了一部法律、留下了一個哀痛的母親。

這些事件雖為台灣社會帶來震撼與省思，卻終究被漸漸淡忘，因此勵馨也將之納入《拾蒂》劇本中，藉由演出，與觀眾一同憶起，這些重大新聞，反映出更多仍在受苦、強忍傷痛的身影。

2015年演出後，便引起廣大迴響，許多民眾表示深受觸動，驚覺「原來性別暴力離我們這麼近！」《拾蒂》首部曲的成功，顯示了以戲劇倡導性別議題的多樣化，透過真實經驗的敘說與生動的演出，更能讓民眾感受性別暴力被害人飽受壓迫、卻難以言說的沉痛，以及台灣社會在性別平等議題上，尚可努力的空間。

隨著時代演變，更多與性別相關的事件、觀感、分析也逐漸浮現，在隨著時代腳步翻新服務的同時，勵馨也持續彙整服務中的看見，並透過整合與優化，擴充《拾蒂》劇本，收入更多元、也更深入的性別故事。

2015至2018年，勵馨持續推出《拾蒂》首部曲、二部曲、三部曲，以及適逢勵馨三十週年時的集大成之作。展演了雛妓、吧girl、性侵與性剝削、家庭暴力、約會強暴、未成年懷孕、目睹暴力，以及同志與跨性別等現象或議題，透過不同時期的事件，多面向展現台灣性別意識的演進脈絡。

2023年，《拾蒂》加入探討數位性別暴力的劇本「這是我的#hashtag」；在網路發達的現代社會，幾乎所有的資訊都能飛速傳遞，性別暴力也藉此特性，迅速蔓延在網路世界中，受害的人不計其數。在「這是我的#hashtag」的段落中，可看見數位性別暴力受害者的焦灼痛苦、躲在鍵盤背後的貪婪與惡意、以及身邊重要他人的惶惑與不捨。

在那道光下，我們一起說你的故事

《拾蒂》中的許多情境，都是取材自服務對象的真實心聲，由曾獲Openbook好書獎、台灣文學獎金典獎入圍的創作者郝妮爾彙整，重新編寫，寫實或非寫實的場景、喜悲交錯的台詞，投射出社會思維的偏視、禁錮，以及當事人求助無門的心碎與倉皇。

「你為什麼還沒放下？」

「這裡沒有出口、沒有光。」

「為什麼非得等到她動手，社會的目光才終於落在她身上？」

「他硬把鏡頭伸過來，而我為此道歉。」

——《拾蒂》劇本節錄

身為《拾蒂》的編劇，郝妮爾必須閱讀大量的田野調查與採訪資料，透過與服務對象面對面，聽他們訴說自己的生命經驗，帶給郝妮爾極大的撼動；那些情景，乍聽之下很像電視裡看到的新聞或劇情，然而，對服務對象而言，卻是再真實不過、甚至想忘也忘不了的生命刻劃，在對談中，她一次次感受著當事人的創痛，體會到生命中真有不可承受之重。感同身受之下，郝妮爾寫出了觸動人心的情節與台詞，完成了能量豐沛的《拾蒂》劇本。

談到自己印象深刻的部分，郝妮爾舉出了「躲貓貓」，這是一個談論家內性侵的段落：當身邊人遭受性侵，而加害人也與自己關係很緊密時，人們可能會因過於震驚、難以接受，因此第一時間反而是質疑被害者。「你是不是穿太少？」、「你有沒有說謊？」又或是在事後，常會要求被害者躲起來、忘掉、放下，但這些都是壓迫，為被害者帶來二次傷害。因此郝妮爾用遊戲「躲貓貓」為背景，隱喻性侵被害人反覆因身邊人的反應受創，卻又無處可躲、孤立無援的傷痛。

Photo Credit: 勵馨基金會提供 《拾蒂》編劇、作家郝妮爾。

擁有出色的劇本後，《拾蒂》最終能呈現在觀眾面前，導演是功不可沒的靈魂人物。從勵馨引進「陰道獨白」就參與演出、執導的喬色分，不僅是勵馨所扶植的劇團「光腳的愛麗絲」指導顧問，細膩的她也應用創傷議題，引導演員們共同創作，讓台灣本土的陰道故事逐漸凝聚、成形，轉化為富含藝術性的戲劇作品。