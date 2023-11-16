本土陰道故事舞台劇《拾蒂》：將傷痛剪碎拼貼出新生之花，走上舞台的是我、也是你
我們想讓你知道的是
不只是取材於服務對象的真實經驗，本土舞台劇《拾蒂》的另一大特色，在於演員多以素人為主，甚至可能是曾受到歧視或暴力的「倖存者」，卻以親身演出，重現創傷經歷與煎熬心境，讓觀眾看見暴力是如何劇烈劃傷生命，以及在傷痕的縫隙中所透出的療癒與盼望。
文：勵馨基金會公民對話處媒體組
1997年鄧如雯殺夫案、2004年「玫瑰少年」葉永鋕事件……這些流動於台灣社會記憶中的重大性別事件，你還記得嗎？這些事件震驚台灣社會，也陸續推動、催生了《家庭暴力防治法》、《性別平等教育法》，然而，不只是重大新聞，更多與性和性別相關的傷痛仍存在於社會中，許多人負著傷、含著淚，卻難以透露隻字片語。
勵馨基金會在服務中，看見一個個被壓傷的故事，以及當事人的煎熬，也讓我們理解到，倡導性別公義已是不容耽擱的使命。2015年，勵馨匯集了服務對象的經驗與台灣重大性別事件，台灣本土的陰道故事《拾蒂》舞台劇就此誕生。
2023年，勵馨成立35週年之際，《拾蒂》也將在11月下旬迎來最後一次的正式演出，盼能在這最後一次的旅途中，再次呈現真實的台灣性別故事，與每一位觀眾共同凝視那片傷、那道光。
將傷痛剪碎拼貼出新生之花
由美國女權鬥士、終止性別暴力運動「V-Day」的創始人伊芙・恩斯勒（ Eve Ensler ）所創作的劇本「陰道獨白」，暢訴女性受到性暴力、性剝削、性別不平等的種種經驗，引起國際關注。2005年，勵馨獲得「V-Day」總部授權，將「陰道獨白」引進台灣，並連續演出十年，在台灣性別推廣的路途留下指標性的軌跡。
在演出「陰道獨白」的十年中，勵馨收到許多觀眾回饋，其中不乏「為何不演出台灣自己的陰道故事」的提問，讓勵馨省思，將服務經驗轉化、以另一種形式倡議性別平等、同時為暴力受害者發聲的可能性。2015年，勵馨彙整了多年的服務能量，發展台灣本土的陰道獨白《拾蒂》。
將此劇本取名為「拾蒂」，勵馨希望傳遞三個意涵：
- 拾起許多被人忽略、受壓迫的、受傷的女子生命故事。
- 重新檢視許多根深蒂固對女性的傳統觀點或迷思。
- 蒂，象徵女王，讓女性成為主體。
以這三個意涵為前提，《拾蒂》首部曲不僅納入服務對象的生命經驗，也重現彭婉如事件、鄧如雯殺夫案、「玫瑰少年」葉永鋕等具有指標性的重大性別事件：一位傑出的女性，因性暴力而離開人世；承受巨大暴力多年而失去理智之後，吐出的那句「我終於可以睡覺了。」；以及一個溫柔的孩子，因數不盡的戲謔與欺侮而提早下車，促成了一部法律、留下了一個哀痛的母親。
這些事件雖為台灣社會帶來震撼與省思，卻終究被漸漸淡忘，因此勵馨也將之納入《拾蒂》劇本中，藉由演出，與觀眾一同憶起，這些重大新聞，反映出更多仍在受苦、強忍傷痛的身影。
2015年演出後，便引起廣大迴響，許多民眾表示深受觸動，驚覺「原來性別暴力離我們這麼近！」《拾蒂》首部曲的成功，顯示了以戲劇倡導性別議題的多樣化，透過真實經驗的敘說與生動的演出，更能讓民眾感受性別暴力被害人飽受壓迫、卻難以言說的沉痛，以及台灣社會在性別平等議題上，尚可努力的空間。
隨著時代演變，更多與性別相關的事件、觀感、分析也逐漸浮現，在隨著時代腳步翻新服務的同時，勵馨也持續彙整服務中的看見，並透過整合與優化，擴充《拾蒂》劇本，收入更多元、也更深入的性別故事。
2015至2018年，勵馨持續推出《拾蒂》首部曲、二部曲、三部曲，以及適逢勵馨三十週年時的集大成之作。展演了雛妓、吧girl、性侵與性剝削、家庭暴力、約會強暴、未成年懷孕、目睹暴力，以及同志與跨性別等現象或議題，透過不同時期的事件，多面向展現台灣性別意識的演進脈絡。
2023年，《拾蒂》加入探討數位性別暴力的劇本「這是我的#hashtag」；在網路發達的現代社會，幾乎所有的資訊都能飛速傳遞，性別暴力也藉此特性，迅速蔓延在網路世界中，受害的人不計其數。在「這是我的#hashtag」的段落中，可看見數位性別暴力受害者的焦灼痛苦、躲在鍵盤背後的貪婪與惡意、以及身邊重要他人的惶惑與不捨。
在那道光下，我們一起說你的故事
《拾蒂》中的許多情境，都是取材自服務對象的真實心聲，由曾獲Openbook好書獎、台灣文學獎金典獎入圍的創作者郝妮爾彙整，重新編寫，寫實或非寫實的場景、喜悲交錯的台詞，投射出社會思維的偏視、禁錮，以及當事人求助無門的心碎與倉皇。
「你為什麼還沒放下？」
「這裡沒有出口、沒有光。」
「為什麼非得等到她動手，社會的目光才終於落在她身上？」
「他硬把鏡頭伸過來，而我為此道歉。」
——《拾蒂》劇本節錄
身為《拾蒂》的編劇，郝妮爾必須閱讀大量的田野調查與採訪資料，透過與服務對象面對面，聽他們訴說自己的生命經驗，帶給郝妮爾極大的撼動；那些情景，乍聽之下很像電視裡看到的新聞或劇情，然而，對服務對象而言，卻是再真實不過、甚至想忘也忘不了的生命刻劃，在對談中，她一次次感受著當事人的創痛，體會到生命中真有不可承受之重。感同身受之下，郝妮爾寫出了觸動人心的情節與台詞，完成了能量豐沛的《拾蒂》劇本。
談到自己印象深刻的部分，郝妮爾舉出了「躲貓貓」，這是一個談論家內性侵的段落：當身邊人遭受性侵，而加害人也與自己關係很緊密時，人們可能會因過於震驚、難以接受，因此第一時間反而是質疑被害者。「你是不是穿太少？」、「你有沒有說謊？」又或是在事後，常會要求被害者躲起來、忘掉、放下，但這些都是壓迫，為被害者帶來二次傷害。因此郝妮爾用遊戲「躲貓貓」為背景，隱喻性侵被害人反覆因身邊人的反應受創，卻又無處可躲、孤立無援的傷痛。
擁有出色的劇本後，《拾蒂》最終能呈現在觀眾面前，導演是功不可沒的靈魂人物。從勵馨引進「陰道獨白」就參與演出、執導的喬色分，不僅是勵馨所扶植的劇團「光腳的愛麗絲」指導顧問，細膩的她也應用創傷議題，引導演員們共同創作，讓台灣本土的陰道故事逐漸凝聚、成形，轉化為富含藝術性的戲劇作品。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。