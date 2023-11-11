中職台灣大賽第5戰：桃猿11-0完封味全龍最快今封王，龍隊背水一戰徐若熙先發
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中職總冠軍賽第5戰昨（10）日味全龍以0比11吞敗，今天比賽沒有退路，總教練葉君璋坦言，先發投手布里悍動作不穩定，情緒也有受到影響，今天比賽沒有退路，將派出本土投手徐若熙先發。
（中央社）中華職棒總冠軍賽昨（10）日第5戰，樂天桃猿隊全壘打開張，朱育賢雙響砲、廖健富也開轟，終場以11比0擊敗味全龍，率先取得3勝（2敗）聽牌，最快今天就能拋下封王彩帶，挑戰隊史第8冠。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）賽前樂天桃猿與味全龍隊各奪2勝，昨日第5戰在龍隊主場天母棒球場舉行，擁入滿場1萬名觀眾，龍隊派出洋投布里悍投1休4再先發，但表現不如預期。
桃猿隊總冠軍賽前4戰打完都沒有全壘打，2局上1人出局後朱育賢敲出陽春砲、幫助球隊取得領先，3局上桃猿隊再靠著安打、滾地球、林立安打、陳俊秀觸身球保送，梁家榮適時安打，一棒送回2分。
桃猿隊4局上再起攻勢，1人出局後林承飛敲出二壘打，成晉安打推進，再靠著犧牲觸擊跑回團隊第4分，陳晨威安打送回第5分，也把龍隊先發投手布里悍打退場，龍隊中繼投手羅華韋接手登板沒能止血，林立再補上安打添分，桃猿單局攻下3分、取得6比0領先。
味全龍隊5局上換上左投張景淯登板，為張景淯總冠軍賽初亮相，1人出局後被廖健富敲出陽春砲，但及時回穩、沒有擴大失分危機。桃猿7局上再起攻勢，朱育賢敲個人單場第2轟，2分砲幫球隊拉開領先差距，單場至少2轟為總冠軍賽史上第16次、第15人；桃猿隊攻勢延續再靠林承飛二壘打、接連暴投跑回第10分，8局上梁家榮適時安打送回第11分。
威能帝13K平中職最多紀錄，獲單場MVP
桃猿隊先發投手威能帝昨日狀態佳，開賽首局連3打席飆出三振，破聯盟總冠軍賽首局記錄，原紀錄為1996年達瑞（味全龍）、1998年勇壯（興農牛）4打席3次奪三振。
威能帝昨日總計用125球先發投8局，僅被敲出6支安打，飆出13次三振、無失分，平聯盟總冠軍賽單場最多K紀錄，前5局就飆出10次三振已刷新總冠軍賽單場最速10K紀錄，率隊搶勝獲選單場最有價值球員（MVP）。
布里悍動作不穩情緒受影響，龍隊台灣大賽G5吞敗沒退路
中職總冠軍賽第5戰味全龍隊投手群壓不住樂天桃猿隊打線，終場以0比11吞敗，今天比賽沒有退路，總教練葉君璋坦言，先發投手布里悍動作不穩定，情緒也有受到影響。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊先發投手布里悍昨日開賽狀況就很多，僅投3.2局被敲7支安打，包括1發全壘打，失掉6分都是責失分，球隊以0比11吞敗，布里悍承擔敗投。
被問起布里悍狀況不佳是否與投1休4再先發有關，龍隊總教練葉君璋表示，看得出來布里悍投球動作沒有之前穩定，情緒上也沒有上一場先發這麼好，影響蠻大的。至於桃猿隊先發投手威能帝壓制龍隊打線，讓龍隊打者揮空率高，總計8局飆出13次三振；葉君璋也點出，龍隊打者攻擊上比較積極、有點缺乏耐心，會再提醒他們保持信心。
龍隊昨日吞敗、目前戰績2勝3敗居於劣勢，今天比賽沒有退路，派出本土投手徐若熙先發，被問起洋投伍鐸有沒有上場的可能性，葉君璋表示，正常情況下投手應該充足，除非又打延長賽這種特殊狀況，不然投手群的安排上「不會有太大的問題」。
台灣大賽G6龍隊背水一戰由徐若熙先發，桃猿黃子鵬搶勝拚封王
龍隊明天第6戰沒有退路，派出新生代本土王牌投手徐若熙先發，徐若熙總冠軍賽首戰先發，總計用74球投4局，被敲出4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。徐若熙表示，因為太在意用球數，所以反而綁手綁腳沒辦法發揮最好表現，11日再扛先發，希望可以放膽做，想辦法幫助球隊搶下勝利。
桃猿隊本土投手黃子鵬總冠軍賽第2戰投出代表作，總計用93球投8局，被敲出5支安打，投出6次三振、無失分，無關勝敗，讓總教練曾豪駒直言黃子鵬就是球隊王牌，期待11日關鍵比賽，再展現王牌架式幫助球隊搶勝封王。
桃猿隊在Lamigo時期2017年至2019年間完成3連霸後，球隊轉手由樂天集團經營，去年打入總冠軍賽但被中信兄弟隊4戰橫掃，距離隊史第8座總冠軍、樂天接手後首冠僅差一步，今天比賽全力搶勝。
新聞來源
- 台灣大賽朱育賢雙響砲助桃猿聽牌 威能帝平中職最多K紀錄獲MVP（中央社）
- 台灣大賽G6龍隊背水一戰由徐若熙先發 桃猿黃子鵬搶勝拚封王（中央社）
- 布里悍動作不穩情緒受影響 龍隊台灣大賽G5吞敗沒退路（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
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