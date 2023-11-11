中職台灣大賽第5戰：桃猿11-0完封味全龍最快今封王，龍隊背水一戰徐若熙先發

（中央社）中華職棒總冠軍賽昨（10）日第5戰，樂天桃猿隊全壘打開張，朱育賢雙響砲、廖健富也開轟，終場以11比0擊敗味全龍，率先取得3勝（2敗）聽牌，最快今天就能拋下封王彩帶，挑戰隊史第8冠。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）賽前樂天桃猿與味全龍隊各奪2勝，昨日第5戰在龍隊主場天母棒球場舉行，擁入滿場1萬名觀眾，龍隊派出洋投布里悍投1休4再先發，但表現不如預期。

桃猿隊總冠軍賽前4戰打完都沒有全壘打，2局上1人出局後朱育賢敲出陽春砲、幫助球隊取得領先，3局上桃猿隊再靠著安打、滾地球、林立安打、陳俊秀觸身球保送，梁家榮適時安打，一棒送回2分。

桃猿隊4局上再起攻勢，1人出局後林承飛敲出二壘打，成晉安打推進，再靠著犧牲觸擊跑回團隊第4分，陳晨威安打送回第5分，也把龍隊先發投手布里悍打退場，龍隊中繼投手羅華韋接手登板沒能止血，林立再補上安打添分，桃猿單局攻下3分、取得6比0領先。

味全龍隊5局上換上左投張景淯登板，為張景淯總冠軍賽初亮相，1人出局後被廖健富敲出陽春砲，但及時回穩、沒有擴大失分危機。桃猿7局上再起攻勢，朱育賢敲個人單場第2轟，2分砲幫球隊拉開領先差距，單場至少2轟為總冠軍賽史上第16次、第15人；桃猿隊攻勢延續再靠林承飛二壘打、接連暴投跑回第10分，8局上梁家榮適時安打送回第11分。

威能帝13K平中職最多紀錄，獲單場MVP

桃猿隊先發投手威能帝昨日狀態佳，開賽首局連3打席飆出三振，破聯盟總冠軍賽首局記錄，原紀錄為1996年達瑞（味全龍）、1998年勇壯（興農牛）4打席3次奪三振。

威能帝昨日總計用125球先發投8局，僅被敲出6支安打，飆出13次三振、無失分，平聯盟總冠軍賽單場最多K紀錄，前5局就飆出10次三振已刷新總冠軍賽單場最速10K紀錄，率隊搶勝獲選單場最有價值球員（MVP）。

Photo Credit: 中央社 中華職棒總冠軍賽「台灣大賽」第5戰10日在天母棒球場登場，樂天桃猿隊先發投手威能帝（右）主投8局飆13K平單場三振紀錄，率隊以11比0擊敗味全龍。

布里悍動作不穩情緒受影響，龍隊台灣大賽G5吞敗沒退路

中職總冠軍賽第5戰味全龍隊投手群壓不住樂天桃猿隊打線，終場以0比11吞敗，今天比賽沒有退路，總教練葉君璋坦言，先發投手布里悍動作不穩定，情緒也有受到影響。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊先發投手布里悍昨日開賽狀況就很多，僅投3.2局被敲7支安打，包括1發全壘打，失掉6分都是責失分，球隊以0比11吞敗，布里悍承擔敗投。

被問起布里悍狀況不佳是否與投1休4再先發有關，龍隊總教練葉君璋表示，看得出來布里悍投球動作沒有之前穩定，情緒上也沒有上一場先發這麼好，影響蠻大的。至於桃猿隊先發投手威能帝壓制龍隊打線，讓龍隊打者揮空率高，總計8局飆出13次三振；葉君璋也點出，龍隊打者攻擊上比較積極、有點缺乏耐心，會再提醒他們保持信心。

龍隊昨日吞敗、目前戰績2勝3敗居於劣勢，今天比賽沒有退路，派出本土投手徐若熙先發，被問起洋投伍鐸有沒有上場的可能性，葉君璋表示，正常情況下投手應該充足，除非又打延長賽這種特殊狀況，不然投手群的安排上「不會有太大的問題」。

台灣大賽G6龍隊背水一戰由徐若熙先發，桃猿黃子鵬搶勝拚封王

龍隊明天第6戰沒有退路，派出新生代本土王牌投手徐若熙先發，徐若熙總冠軍賽首戰先發，總計用74球投4局，被敲出4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。徐若熙表示，因為太在意用球數，所以反而綁手綁腳沒辦法發揮最好表現，11日再扛先發，希望可以放膽做，想辦法幫助球隊搶下勝利。

桃猿隊本土投手黃子鵬總冠軍賽第2戰投出代表作，總計用93球投8局，被敲出5支安打，投出6次三振、無失分，無關勝敗，讓總教練曾豪駒直言黃子鵬就是球隊王牌，期待11日關鍵比賽，再展現王牌架式幫助球隊搶勝封王。

桃猿隊在Lamigo時期2017年至2019年間完成3連霸後，球隊轉手由樂天集團經營，去年打入總冠軍賽但被中信兄弟隊4戰橫掃，距離隊史第8座總冠軍、樂天接手後首冠僅差一步，今天比賽全力搶勝。

Photo Credit: 中央社 中華職棒總冠軍賽10日進行第5戰，樂天桃猿隊終場以11比0擊敗味全龍，率先取得3勝聽牌，賽後隊員在場中擊掌慶祝。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君