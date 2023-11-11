劉櫂豪宣布退黨參選立委，民進黨台東立委分裂成「四搶一」局面
我們想讓你知道的是
台東立委選舉，民進黨初選由前立委、前台東市長賴坤成勝出，失利的現任立委劉櫂豪質疑國民黨暗助賴坤成，初選不公，在人潮密集處掛上立委期間的政績，昨晚更正式宣布會以無黨籍登記參選立法委員。已獲民進黨提名的賴坤成表示，劉櫂豪宣布參選，他一點也不意外。
（中央社）民進黨內立委初選失利的現任立委劉櫂豪，10日宣布已辦妥退黨，會以無黨籍登記參選台東立委，讓鄉親聲音能夠真實的被呈現。劉櫂豪在臉書宣布退黨、參選一事，民進黨發言人張志豪表示，劉櫂豪是優秀的黨內同志，尊重他本人的決定，未來如登記參選，將依照黨內違紀參選規定處理。
台東立委選戰，民進黨經初選後由前立委賴坤成擊敗劉櫂豪，獲提名參選。但劉櫂豪9月時就掛上大型政績看板，包括爭取花東鐵路雙軌化等並寫上「優質連任」，參選態勢明顯。劉櫂豪10日在臉書撰文表示，他會盡全力為台東保住正面良善進步的這一席，會以無黨籍登記參選立委，讓台東超越政黨，為台東選最好的人。
劉櫂豪說，最近包含中央黨部與各單位所作的民調，及媒體對台東選情的評論所引起的議論，凸顯與初選民調有極大的不同，說明在藍大於綠的台東，互比式民調容易受外力灌票而與真實民意脫節。他不願意見到台東真正的民意被扭曲，因此決定以無黨籍參選，讓鄉親的聲音能真實的被呈現。
劉櫂豪說，10多年來，他努力在中央打拚，也始終秉持正面良善的態度從事政治活動，但近年來黨內有股針對黨內同志摧毀式扭曲與攻擊的歪風，這已非他個人忍耐與否的問題，為了讓台東有更正向良善的政治環境，為了讓更多年輕人願意投入公共事務，他會正面面對一切挑戰，也相信大多數台東人站在正面良善的這一方。
劉櫂豪提到，「親愛的黨內朋友，讓我們互道平安」，大家各自在不同的道路上繼續為台灣努力前進，為了避免困擾，他已辦妥退黨，成為無黨籍繼續前進，台灣優先、台東優先更是他堅守的原則。
劉櫂豪退黨參選賴坤成「不意外」，台東立委4搶1局面
台東立委選舉民進黨初選失利的現任立委劉櫂豪，今晚宣布退黨將以無黨籍參選；獲提名的賴坤成表示「不意外」。台東將呈現分裂的民進黨和分裂的國民黨4搶1局面。
台東立委選舉，民進黨初選由前立委、前台東市長賴坤成勝出，失利的現任立委劉櫂豪質疑國民黨暗助賴坤成，初選不公，並持續朝向參選步伐前進，在人潮密集處掛上立委期間的政績，劉櫂豪昨晚正式透過新聞稿宣布會以無黨籍登記參選立法委員。
已獲民進黨提名的賴坤成接獲記者電話詢問時表示，劉櫂豪宣布參選，他一點也不意外。
民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，他已經將訊息通知中央黨部，中央黨部表示已接獲劉櫂豪的退黨通知，民進黨就是提名賴坤成，劉櫂豪是以無黨籍身分參選，所以民進黨沒有分裂的問題。
台東立委選戰目前呈現4搶1局面，分別為民進黨提名的賴坤成和退黨的劉櫂豪，及國民黨提名的黃建賓和未獲提名的國民黨籍前台東縣政府建設處長許瑞貴，共同角逐立委寶座。
新聞來源
延伸閱讀
- 民進黨黨內初選：台東賴坤成爆冷擊敗劉櫂豪，嘉義王美惠順利出線爭取連任
- 民進黨多名現任立委初選遭挑戰，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重
- 民進黨立委初選：劉世芳健康因素退選向鄉親致歉，嘉義海線協調由蔡易餘拚連任
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：
“2024立委選舉”的相關議題
- 2023-11-11 劉櫂豪宣布退黨參選立委，民進黨台東立委分裂成「四搶一」局面
- 2023-11-06 中選會定11/20開始總統立委登記，藍綠不分區名單11月中出爐，各估12席為安全名單
- 2023-11-01 「陸配」固然享有憲法賦予的參政權，但民眾黨提名有國安疑慮的人選不用解釋嗎？
Tags：
【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3Mp48HO
- Spotify ｜https://spoti.fi/47fgVEC
- KKBOX｜https://bit.ly/3sewUnI
- Google Podcast ｜https://bit.ly/3tPFBVU
- Omny ｜https://bit.ly/45TU8gK
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。