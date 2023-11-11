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2023/11/11,
政治

劉櫂豪宣布退黨參選立委，民進黨台東立委分裂成「四搶一」局面

劉櫂豪宣布退黨參選立委，民進黨台東立委分裂成「四搶一」局面
民進黨立委劉櫂豪宣布退黨參選到底。Photo Credit: 中央社

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台東立委選舉，民進黨初選由前立委、前台東市長賴坤成勝出，失利的現任立委劉櫂豪質疑國民黨暗助賴坤成，初選不公，在人潮密集處掛上立委期間的政績，昨晚更正式宣布會以無黨籍登記參選立法委員。已獲民進黨提名的賴坤成表示，劉櫂豪宣布參選，他一點也不意外。

（中央社）民進黨內立委初選失利的現任立委劉櫂豪，10日宣布已辦妥退黨，會以無黨籍登記參選台東立委，讓鄉親聲音能夠真實的被呈現。劉櫂豪在臉書宣布退黨、參選一事，民進黨發言人張志豪表示，劉櫂豪是優秀的黨內同志，尊重他本人的決定，未來如登記參選，將依照黨內違紀參選規定處理。

台東立委選戰，民進黨經初選後由前立委賴坤成擊敗劉櫂豪，獲提名參選。但劉櫂豪9月時就掛上大型政績看板，包括爭取花東鐵路雙軌化等並寫上「優質連任」，參選態勢明顯。劉櫂豪10日在臉書撰文表示，他會盡全力為台東保住正面良善進步的這一席，會以無黨籍登記參選立委，讓台東超越政黨，為台東選最好的人。

劉櫂豪說，最近包含中央黨部與各單位所作的民調，及媒體對台東選情的評論所引起的議論，凸顯與初選民調有極大的不同，說明在藍大於綠的台東，互比式民調容易受外力灌票而與真實民意脫節。他不願意見到台東真正的民意被扭曲，因此決定以無黨籍參選，讓鄉親的聲音能真實的被呈現。

劉櫂豪說，10多年來，他努力在中央打拚，也始終秉持正面良善的態度從事政治活動，但近年來黨內有股針對黨內同志摧毀式扭曲與攻擊的歪風，這已非他個人忍耐與否的問題，為了讓台東有更正向良善的政治環境，為了讓更多年輕人願意投入公共事務，他會正面面對一切挑戰，也相信大多數台東人站在正面良善的這一方。

劉櫂豪提到，「親愛的黨內朋友，讓我們互道平安」，大家各自在不同的道路上繼續為台灣努力前進，為了避免困擾，他已辦妥退黨，成為無黨籍繼續前進，台灣優先、台東優先更是他堅守的原則。

劉櫂豪退黨參選賴坤成「不意外」，台東立委4搶1局面

台東立委選舉民進黨初選失利的現任立委劉櫂豪，今晚宣布退黨將以無黨籍參選；獲提名的賴坤成表示「不意外」。台東將呈現分裂的民進黨和分裂的國民黨4搶1局面。

台東立委選舉，民進黨初選由前立委、前台東市長賴坤成勝出，失利的現任立委劉櫂豪質疑國民黨暗助賴坤成，初選不公，並持續朝向參選步伐前進，在人潮密集處掛上立委期間的政績，劉櫂豪昨晚正式透過新聞稿宣布會以無黨籍登記參選立法委員。

已獲民進黨提名的賴坤成接獲記者電話詢問時表示，劉櫂豪宣布參選，他一點也不意外。

台東立委選舉 賴坤成籲劉櫂豪願賭服輸
Photo Credit: 中央社
台東立委選舉民進黨初選採取全民調，前立委賴坤成（圖）擊敗現任立委劉櫂豪。賴坤成於今年6月呼籲初選落敗的劉櫂豪遵守遊戲規則，願賭服輸。

民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，他已經將訊息通知中央黨部，中央黨部表示已接獲劉櫂豪的退黨通知，民進黨就是提名賴坤成，劉櫂豪是以無黨籍身分參選，所以民進黨沒有分裂的問題。

台東立委選戰目前呈現4搶1局面，分別為民進黨提名的賴坤成和退黨的劉櫂豪，及國民黨提名的黃建賓和未獲提名的國民黨籍前台東縣政府建設處長許瑞貴，共同角逐立委寶座。

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責任編輯：黃筱歡
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