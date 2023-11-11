Coldplay高雄開唱8萬粉絲朝聖，印尼卻有反同團體抵制威脅「燒掉舞台」

（中央社）英國搖滾天團Coldplay預計15日在印尼雅加達開唱，10日有反LGBT團體在雅加達多處發起抗議活動。他們認為，Coldplay支持LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群），要求當局取消演唱會。

印尼反LGBT組織Granati LGBT發言人諾福（Novel Bamukmin）表示，10日的抗議行動在雅加達多個區域舉行，地點包括國家警察總部、英國大使館及數個政府部門。他說：「這只是第一次的行動，若相關單位無意取消Coldplay演唱會，抗議行動將會升級。」

根據印尼TV ONE電視台報導，10日參與示威的人潮不到百人，但一度造成市區交通阻塞。反LGBT組織在英國駐印尼大使館前表示，「不要讓活動（演唱會）繼續，穆斯林憤怒了，人民憤怒了，群眾會帶著汽油，我們會燒掉Coldplay的舞台」。

Dozens of conservative Muslims marched in Indonesia’s capital on Friday, calling for the cancellation of Coldplay’s concert due to the British band’s support for the LGBTQ+ community. pic.twitter.com/xzQHC0BuyH — NoComment (@nocomment) November 10, 2023

印尼「點滴網」（Detik）報導指出，還有群眾說，這不僅是關於LGBT問題，因巴勒斯坦現在的情勢，Coldplay的演唱會必須取消。示威民眾說：「我們不反對演唱會，但這不是一場普通的演唱會，因為裡面有關於LGBT的宣傳；就算這是場普通的演唱會，現在巴勒斯坦有很多人正被屠殺，他們（歌迷）應該哀悼，為什麼要去娛樂呢？」

示威民眾還對購買Coldplay演唱會門票的人表示遺憾，認為由於以哈戰爭還未結束，這些門票的費用可以捐給巴勒斯坦。

今年5月，Coldplay宣布將在雅加達開唱時，就有印尼伊斯蘭組織表示，因Coldplay支持無神論和LGBT，違背印尼的價值觀，將阻止他們在印尼演出。

不過Coldplay在2011年曾於臉書上分享「為巴勒斯坦人爭自由」（Freedom for Palestine）的音樂影片，這首歌呼籲推倒約旦河西岸的圍牆，雖然Coldplay未參與音樂製作，但因為分享影片獲得大批迴響，當時引發以色列與猶太團體的關注。

Coldplay高雄開唱8萬粉絲朝聖，市府籲多搭乘捷運跟接駁車

英國搖滾天團Coldplay今（11）、明（12）兩日將於高雄世運主場館開唱，主辦單位預估每日場內外人數將超過8萬人，高雄市交通局提醒，今日上午8時至隔天凌晨0時實施交通管制，也建議民眾改道，目前已規劃捷運及台鐵加密班次、免費接駁車服務。

交通局提醒，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，可利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線R17世運站出站，步行可抵達演唱會場。

此外，主辦單位也特別安排免費接駁專車，下午3時至晚間7時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、晚間9時至10時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

Photo Credit: 高雄市政府交通局

散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運公司已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3到4分鐘。

台鐵部分，為服務外地歌迷，將分別加開11日、12日晚間10時30分至隔天凌晨1時的北上列車。台灣高鐵則將於12日加開晚間10時30分加班車、提供台中以北民眾交通服務。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君