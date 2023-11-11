Coldplay高雄開唱8萬粉絲朝聖，印尼卻有反同團體抵制威脅「燒掉舞台」
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保守團體說，這不僅是關於LGBT問題，因巴勒斯坦現在的情勢，Coldplay的演唱會必須取消。示威民眾還對購買Coldplay演唱會門票的人表示遺憾，認為由於以哈戰爭還未結束，這些門票的費用可以捐給巴勒斯坦。
（中央社）英國搖滾天團Coldplay預計15日在印尼雅加達開唱，10日有反LGBT團體在雅加達多處發起抗議活動。他們認為，Coldplay支持LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群），要求當局取消演唱會。
印尼反LGBT組織Granati LGBT發言人諾福（Novel Bamukmin）表示，10日的抗議行動在雅加達多個區域舉行，地點包括國家警察總部、英國大使館及數個政府部門。他說：「這只是第一次的行動，若相關單位無意取消Coldplay演唱會，抗議行動將會升級。」
根據印尼TV ONE電視台報導，10日參與示威的人潮不到百人，但一度造成市區交通阻塞。反LGBT組織在英國駐印尼大使館前表示，「不要讓活動（演唱會）繼續，穆斯林憤怒了，人民憤怒了，群眾會帶著汽油，我們會燒掉Coldplay的舞台」。
印尼「點滴網」（Detik）報導指出，還有群眾說，這不僅是關於LGBT問題，因巴勒斯坦現在的情勢，Coldplay的演唱會必須取消。示威民眾說：「我們不反對演唱會，但這不是一場普通的演唱會，因為裡面有關於LGBT的宣傳；就算這是場普通的演唱會，現在巴勒斯坦有很多人正被屠殺，他們（歌迷）應該哀悼，為什麼要去娛樂呢？」
示威民眾還對購買Coldplay演唱會門票的人表示遺憾，認為由於以哈戰爭還未結束，這些門票的費用可以捐給巴勒斯坦。
今年5月，Coldplay宣布將在雅加達開唱時，就有印尼伊斯蘭組織表示，因Coldplay支持無神論和LGBT，違背印尼的價值觀，將阻止他們在印尼演出。
不過Coldplay在2011年曾於臉書上分享「為巴勒斯坦人爭自由」（Freedom for Palestine）的音樂影片，這首歌呼籲推倒約旦河西岸的圍牆，雖然Coldplay未參與音樂製作，但因為分享影片獲得大批迴響，當時引發以色列與猶太團體的關注。
Coldplay高雄開唱8萬粉絲朝聖，市府籲多搭乘捷運跟接駁車
英國搖滾天團Coldplay今（11）、明（12）兩日將於高雄世運主場館開唱，主辦單位預估每日場內外人數將超過8萬人，高雄市交通局提醒，今日上午8時至隔天凌晨0時實施交通管制，也建議民眾改道，目前已規劃捷運及台鐵加密班次、免費接駁車服務。
交通局提醒，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，可利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線R17世運站出站，步行可抵達演唱會場。
此外，主辦單位也特別安排免費接駁專車，下午3時至晚間7時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、晚間9時至10時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。
散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運公司已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3到4分鐘。
台鐵部分，為服務外地歌迷，將分別加開11日、12日晚間10時30分至隔天凌晨1時的北上列車。台灣高鐵則將於12日加開晚間10時30分加班車、提供台中以北民眾交通服務。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。