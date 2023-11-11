開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/11,
政治

藍白合現轉機？柯文哲呼籲「按照馬英九提的全民調」，朱立倫稱尚有3問題待解決

藍白合現轉機？柯文哲呼籲「按照馬英九提的全民調」，朱立倫稱尚有3問題待解決
台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（11）日赴嘉義城隍廟參香祈福。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

藍白合出現轉機，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，此事深層的意涵是「正藍軍」終於接受柯文哲代表藍白陣營參選總統，目的是終結民進黨執政，追求第四次政黨輪替。游盈隆指出，柯陣營11月8日公布3家民調公司最新民調結果，這3份民調皆顯示柯民意支持度明顯領先侯，可能催化正藍軍表態支持柯文哲。

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（11）日在嘉義市接受聯訪表示，前總統馬英九提出全民調方案，用意在2024總統大選中找出競選最強及勝選的組合，雙方幕僚應會開始作業。

柯文哲上午參拜嘉義城隍廟，隨後前往嘉義市知名的東市場掃街拜票，民眾爭相拍照、握手。對於藍白合陷入僵局，面對馬英九、前高雄市長韓國瑜等人都支持以全民調定勝負，柯文哲指出，可以理解馬英九對台灣的關心，馬英九的邏輯也是如何在2024總統大選中找出競選最強的組合，馬英九是希望透過這種機制找出勝選的組合，因此，雙方的幕僚會開始作業。

不過，國民黨仍強調「德國模式」是最好的制度，就是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2，另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。對此，柯文哲表示，德國模式以前國民黨就提過多次，但在近20年來台灣政壇中，從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。

對於日前競總成立時，柯文哲疑似被拍到有罵髒話的片段，柯文哲說，有看過這段影片，這不是自己的用語習慣，當時應該是說「阿慘囉，哭夭」，這樣比較像自己的講法。

藍白合穩了？朱立倫：同意全民調，仍有3點要討論

前總統馬英九呼籲進行「柯侯配」或「侯柯配」與民進黨「賴蕭配」作對比的全民調後，不少藍營地方首長紛紛響應，包括苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安都支持。不過國民黨主席朱立倫今日表示，國民黨跟民眾黨的協商還在持續進行，雖然共同想法是以全民調的方式進行，但尚有3個問題待討論，包含對比、互比、佔比的問題。

朱立倫表示，「請大家給我們一點時間」，希望這次雙方能推出最強組合，創造台灣民主第三波的新政治，透過政黨合作成為聯合政府。

馬英九挺藍白合採全民調，游盈隆：正藍軍終於接受柯文哲

藍白合出現轉機，台灣民意基金會董事長游盈隆今日於臉書表示，此事深層的意涵是「正藍軍」終於接受柯文哲代表藍白陣營參選總統，目的是終結民進黨執政，追求第四次政黨輪替。

游盈隆指出，柯陣營11月8日公布3家民調公司最新民調結果，這3份民調皆顯示柯民意支持度明顯領先侯，可能催化正藍軍表態支持柯文哲。游盈隆說，有重量級綠營大老詢問這三份民調的可信度如何？他認為「從抽樣方法和所公布內容看，應很接近真實民意狀態」。

不過游盈隆仍認為，藍白合採全民調希望渺茫，因為經黨內法定程序產生的總統參選人侯友宜恐礙難從命，國民黨除非召開全國黨代表大會，撤銷他的提名，否則，中常會沒有權力推翻全代會的決議。第二，10天內完成整合更不可能，他認為未來還是會回歸「3+1」的局面。

「全民調」或「德國模式」？國民黨內意見仍分歧

（中央社）馬英九建議以「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰，不僅韓國瑜支持，包括台中、高雄等地的藍營立委參選人也表態支持，對黨中央、國民黨總統參選人侯友宜團隊造成些許壓力。

據了解，站在侯辦角度，藍白合的政黨協商，已全權交由國民黨主席朱立倫主責，因此面對黨內出現支持以全民調分勝負的聲浪，目前仍是由朱立倫負責處理。

國民黨表示，樂見民眾黨主席柯文哲以及馬英九、韓國瑜支持全民調，國民黨提出的方案就包含全民調，若柯文哲願意接受國民黨版本的全民調，國民黨仍舊秉持誠心、耐心、同理心，繼續進行政黨協商。不過，黨內人士指出，國民黨的德國模式雖有包含全民調，但也多了政黨互比民調，與民眾黨、馬英九的主張略有不同；若黨中央持續以有政黨互比的德國模式交涉，恐無法完全回應馬英九以及黨內部分支持全民調的呼籲。

黨內人士說，畢竟目前大家所想的全民調，就是以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，已不再討論是否進行政黨支持度的互比民調。

至於黨中央該如何因應全民調聲浪，黨內人士說，國民立委參選人中，目前僅有高雄、台中等地的年輕參選人表達支持，多數立委參選人按兵不動，因此尚未對黨中央形成太大壓力。

藍營輔選人士表示，從智庫副執行長凌濤下午召開記者會，強調德國模式包含全民調，暫時可觀察出，朱立倫目前尚未受到黨內部分人士的壓力影響，但也可能是透過此舉測試風向，未來是否會有所調整，值得觀察。

藍營地方人士認為，馬英九呼籲全民調，韓國瑜跟進支持，黨內基本上不可能會有人持反對意見，因為會變成破壞藍白合的罪人；後續觀察重點是藍白討論全民調的細節，例如有幾家民調公司、手機市話占比等問題。

國民黨主席朱立倫日前針對藍白合提出日本模式與德國模式2方案，其中德國模式是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2，另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。