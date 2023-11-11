藍白合現轉機？柯文哲呼籲「按照馬英九提的全民調」，朱立倫稱尚有3問題待解決

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（11）日在嘉義市接受聯訪表示，前總統馬英九提出全民調方案，用意在2024總統大選中找出競選最強及勝選的組合，雙方幕僚應會開始作業。

柯文哲上午參拜嘉義城隍廟，隨後前往嘉義市知名的東市場掃街拜票，民眾爭相拍照、握手。對於藍白合陷入僵局，面對馬英九、前高雄市長韓國瑜等人都支持以全民調定勝負，柯文哲指出，可以理解馬英九對台灣的關心，馬英九的邏輯也是如何在2024總統大選中找出競選最強的組合，馬英九是希望透過這種機制找出勝選的組合，因此，雙方的幕僚會開始作業。

不過，國民黨仍強調「德國模式」是最好的制度，就是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2，另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。對此，柯文哲表示，德國模式以前國民黨就提過多次，但在近20年來台灣政壇中，從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。

對於日前競總成立時，柯文哲疑似被拍到有罵髒話的片段，柯文哲說，有看過這段影片，這不是自己的用語習慣，當時應該是說「阿慘囉，哭夭」，這樣比較像自己的講法。

藍白合穩了？朱立倫：同意全民調，仍有3點要討論

前總統馬英九呼籲進行「柯侯配」或「侯柯配」與民進黨「賴蕭配」作對比的全民調後，不少藍營地方首長紛紛響應，包括苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安都支持。不過國民黨主席朱立倫今日表示，國民黨跟民眾黨的協商還在持續進行，雖然共同想法是以全民調的方式進行，但尚有3個問題待討論，包含對比、互比、佔比的問題。

朱立倫表示，「請大家給我們一點時間」，希望這次雙方能推出最強組合，創造台灣民主第三波的新政治，透過政黨合作成為聯合政府。

馬英九挺藍白合採全民調，游盈隆：正藍軍終於接受柯文哲

藍白合出現轉機，台灣民意基金會董事長游盈隆今日於臉書表示，此事深層的意涵是「正藍軍」終於接受柯文哲代表藍白陣營參選總統，目的是終結民進黨執政，追求第四次政黨輪替。

游盈隆指出，柯陣營11月8日公布3家民調公司最新民調結果，這3份民調皆顯示柯民意支持度明顯領先侯，可能催化正藍軍表態支持柯文哲。游盈隆說，有重量級綠營大老詢問這三份民調的可信度如何？他認為「從抽樣方法和所公布內容看，應很接近真實民意狀態」。

不過游盈隆仍認為，藍白合採全民調希望渺茫，因為經黨內法定程序產生的總統參選人侯友宜恐礙難從命，國民黨除非召開全國黨代表大會，撤銷他的提名，否則，中常會沒有權力推翻全代會的決議。第二，10天內完成整合更不可能，他認為未來還是會回歸「3+1」的局面。

「全民調」或「德國模式」？國民黨內意見仍分歧

（中央社）馬英九建議以「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比民調，以全民調方式，誰能勝出就支持誰，不僅韓國瑜支持，包括台中、高雄等地的藍營立委參選人也表態支持，對黨中央、國民黨總統參選人侯友宜團隊造成些許壓力。

據了解，站在侯辦角度，藍白合的政黨協商，已全權交由國民黨主席朱立倫主責，因此面對黨內出現支持以全民調分勝負的聲浪，目前仍是由朱立倫負責處理。

國民黨表示，樂見民眾黨主席柯文哲以及馬英九、韓國瑜支持全民調，國民黨提出的方案就包含全民調，若柯文哲願意接受國民黨版本的全民調，國民黨仍舊秉持誠心、耐心、同理心，繼續進行政黨協商。不過，黨內人士指出，國民黨的德國模式雖有包含全民調，但也多了政黨互比民調，與民眾黨、馬英九的主張略有不同；若黨中央持續以有政黨互比的德國模式交涉，恐無法完全回應馬英九以及黨內部分支持全民調的呼籲。

黨內人士說，畢竟目前大家所想的全民調，就是以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，已不再討論是否進行政黨支持度的互比民調。

至於黨中央該如何因應全民調聲浪，黨內人士說，國民立委參選人中，目前僅有高雄、台中等地的年輕參選人表達支持，多數立委參選人按兵不動，因此尚未對黨中央形成太大壓力。

藍營輔選人士表示，從智庫副執行長凌濤下午召開記者會，強調德國模式包含全民調，暫時可觀察出，朱立倫目前尚未受到黨內部分人士的壓力影響，但也可能是透過此舉測試風向，未來是否會有所調整，值得觀察。

藍營地方人士認為，馬英九呼籲全民調，韓國瑜跟進支持，黨內基本上不可能會有人持反對意見，因為會變成破壞藍白合的罪人；後續觀察重點是藍白討論全民調的細節，例如有幾家民調公司、手機市話占比等問題。

國民黨主席朱立倫日前針對藍白合提出日本模式與德國模式2方案，其中德國模式是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，比例占1/2，另外1/2則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君