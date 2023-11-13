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TNL+ 2023/11/13,
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代理孕母合法化爭議：有人自願「用懷孕自主來交換經濟自主」，不可以嗎？

代理孕母合法化爭議：有人自願「用懷孕自主來交換經濟自主」，不可以嗎？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

我總覺得，相同的事情也有截然不同的看法。那些打著女性主義旗幟的人聲稱代理孕母是將子宮物化，但自願選擇成為代理孕母，也應該被視為女性主體性的實現。作為一個完整的人格，每個人都有權選擇和決定自己的身體和生殖權益，難道不包括決定自己是否願意擔任代理孕母？

代理孕母是為了實現生育自主權還是生育權利？

衛生福利部將於近期提出《人工生殖法》修正草案，計畫取消現行法令中僅限已婚異性夫妻進行人工生殖的限制，開放給單身女性、同性伴侶和代理孕母等群體適用。

由於我國現行《人工生殖法》允許人工授精和試管嬰兒技術的使用，卻將其使用對象限制在不孕症、重大遺傳性疾病或其他醫學正當理由的異性婚姻夫妻，法律並未允許代理孕母制度納入規範範圍。

目前「代理孕母」缺乏明確的法律定位，使得一些無法自然懷孕的國人只能選擇到國外尋求代理孕母的協助，此規定對於有生育需求的人們而言，是非常困擾的。無法在國內尋求到合法的管道，只得涉入高風險的非法交易或是出國尋求服務，也造成更多的社會問題。

衛福部長薛瑞元表示，在同性婚姻中，女同性伴侶可以利用人工生殖技術來生育，但男同性伴侶則需要其他女性的子宮和卵子，因此這個議題不能被忽略。

法律承認同性婚姻而不同意代理孕母的考量有以下：

  • 同性婚姻被視為個人的私生活選擇，而代理孕母涉及孕母及孩子的權益。
  • 同性婚姻屬於婚姻家庭的範疇，代理孕母觸及到較為複雜的社會倫理層面。
  • 同性婚姻合法化是平等和不歧視的體現。
  • 代理孕母可能導致商業剝削和利用。
  • 代理孕母則可能衝擊現有的親子關係模式。

一般提到代理孕母議題，總會討論自主權、商品化、傳統性別角色和經濟不平等的爭議，商業化代理孕母可能違反女性對自身生殖過程的自主權，將女性物化為生育工具，加強傳統性別角色，並擴大貧富差距。

我總覺得，相同的事情也有截然不同的看法。那些打著女性主義旗幟的人聲稱代理孕母是將子宮物化，但自願選擇成為代理孕母，也應該被視為女性主體性的實現。作為一個完整的人格，每個人都有權選擇和決定自己的身體和生殖權益，難道不包括決定自己是否願意擔任代理孕母？

如果沒有金錢交易，還會有人願意當代理孕母嗎？

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