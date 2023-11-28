《歡喜來煮食》：肥美烏魚子價若黃金，烏魚膘價廉美味，烏魚可謂一身是寶
我們想讓你知道的是
每年自秋徂冬屬烏魚季節，東北風吹起，魚業養殖業者望著水池裡的烏魚，期待著好年冬。烏魚收成時還真是一翻兩瞪眼，魚刀甫刺進烏魚肚，立馬見真章，黃色的肥美烏魚子價若黃金，白色的烏魚膘其價如土，猶似新竹茶葉歷經的茶金茶土茶狗屎。
文：吳鳴
烏魚季，各種吃
冬天是烏魚的季節，烏魚子、烏魚殼、烏魚胗、烏魚膘，很少有魚種可食用的部分這麼多，可謂一身是寶。
收到友人寄來兩片烏魚子，這麼名貴的食材，心裡覺著真是過意不去。印象裡我好像只買過一次烏魚子，其餘皆友人所贈，想係友人知我乞食講堂，收入寒傖，故爾寄些好物祭我五臟廟。一片上千元的烏魚子，加上各種考究再往上加，還真有點捨不得下手。
還曆以後，時覺歲月于邁，吃飽睡好是人生第一要義，買點兒高價食材，罪惡感似乎亦不若昔往那般強烈。雖然如此，烏魚子仍屬高貴食材，一時捨不得吃，等過年再用高粱酒火烤加菜。
一般吃烏魚子大都用烤，無論用烤箱或明火，我喜歡將烏魚子浸泡金門高粱，再在盤底倒些酒，以紙為媒點火，用料理夾夾著烏魚子四面翻烤。有人不喜歡金門高粱的味道，用威士忌亦可。我沒試過白蘭地，以酒精純度而言，想來亦當可行。用炭火或烤箱，感覺總少那麼一點味道。配食烏魚子可用白蘿蔔切片，蘋果、水梨亦佳，如人飲水，各出機杼。
一位家裡從事魚業養殖的友人，有一回跟我說道：烏魚子是賣給你們的，我們吃烏魚殼和烏魚膘就好。未知是否實情，心裡總有幾分說不出來的苦澀。我出身農家，很能體會耕種人家的勞苦，魚業養殖起早趕晚，想亦是備極辛勞。
友人說烏石港的烏魚殼味道最佳，我沒這麼考究，買到哪裡的都行。烏魚殼是特別的稱謂，一般我們說魚食很少會加個殼字，烏魚因為是取下烏魚子或烏魚膘剩下來的魚身，於是有了特別的烏魚殼之名。試究其實，養殖烏魚目的就是為了烏魚子，蓋烏魚子一片上千元，一兩斤重的烏魚殼一尾一、兩百元，其差距不可以道里計。
每年自秋徂冬屬烏魚季節，東北風吹起，魚業養殖業者望著水池裡的烏魚，期待著好年冬。烏魚收成時還真是一翻兩瞪眼，魚刀甫刺進烏魚肚，立馬見真章，黃色的肥美烏魚子價若黃金，白色的烏魚膘其價如土，猶似新竹茶葉歷經的茶金茶土茶狗屎。日本稱魚膘為白子，河豚白子為老饕爭食之上品；台灣的烏魚白子價格低廉，是懂食者的好物。
每次上木新傳統市場採買，總忍不住踅到市場大門左側外邊巷子的魚攤，看看有什麼便宜好料可撿。魚攤原主人是個阿伯，但自我上市場以來，阿伯都坐在旁邊的靠背椅上吆喝，沒見過他老人家動手。真正當家的是兩個女兒，均已是阿姨輩，稱斤論兩殺魚，都是兩個阿姨料理；自二○二○年以後魚攤開啟網購，阿姨的女兒也加入行列，祖孫三代顧一魚攤，生意極為紅火。
市場內另有幾個魚攤，市場外巷弄亦有數家魚攤，但價格差太多，我幾乎都向這家買。比較麻煩的是一斤以下的魚貨常論堆賣，買一次要吃幾個禮拜，家裡如果沒有冷凍櫃還真是消化不了。一般冰箱只有一個冷凍室，三、四條魚，一隻雞，兩斤肉就爆倉了。我常覺得冰箱設計很有問題，冷藏室空間是冷凍室的三、四倍大，非常不實用。
這天踅到魚攤，見有烏魚膘和烏魚殼，不免食指大動，一尾接近兩斤的烏魚殼索價一百八十元，一包烏魚膘三副（一副是兩條，即公烏魚之一對魚膘）賣一百元，可以煮三次。於是買了一尾烏魚和一包烏魚膘，烏魚殼頭尾煮湯，中段輪切，切了七塊。轉屋後烏魚膘分裝，兩條一副，剛好一次的量，置冷凍櫃備用。
黃春明小說《看海的日子》裡的年輕漁人阿榕，生吞了魚膘去找漁寮妓女白梅，也不知道吞的魚膘對不對。可惜我沒勇氣生吞魚膘，還是老老實實煮熟再吃。
烏魚膘用清水沖洗乾淨備用，用鐵鍋燒水，水滾，投入烏魚鰾，汆燙兩分鐘，置盤中備用。我打算先做蒜燒烏魚膘，有些食材適合青蔥，有些適合青蒜，烏魚殼和烏魚膘兩者都對味。蒜燒魚是南部常見的作法，即將紅燒魚或蔥燒魚的蔥換成蒜苖。
蒜白不易熟，蒜青不耐煮，滾刀切蒜白時先用刀身平拍，將蒜白拍軟，薑切片，大紅椒斜切。起油鍋，轉中火，薑片、大紅椒爆香，加水，加冰糖，投入汆燙過的烏魚膘，加深淺二色醬油，加米酒頭，轉大火燉煮三分鐘，下蒜青，熗烏醋，起鍋。
蒜燒烏魚膘口感接近豬腦，軟綿綿的，有人喜愛，有人不敢吃，嗜痂者或海畔逐臭之夫，殊難言矣！麻油烏魚膘食感靠近麻油雞佛，兩者據說都很補，真假無驗，不必盡信。
紅燒或蔥燒烏魚膘作法與蒜燒手路相類，將蒜苗換成青蔥即可，紅燒時青蔥放少些，蔥燒則多放些，燉煮時間需稍長。蔥綠、蔥白味道有別，蔥綠不耐煮，後下，蔥白與薑片、大紅椒一起爆香。
燒酒烏魚膘前置作業與蒜燒相同，配料改成麻油。起油鍋，轉中火，加一點兒麻油，薑片、大紅椒爆香，加適量米酒頭，加冰糖，投入汆燙好的烏魚膘，如果不想酒味太濃，可以酌量加水。燉煮約三分鐘，再加一次少量麻油，因麻油不耐煮故也。熗米酒頭，起鍋。蒜青可下可不下，起鍋後再鋪上，吃生的。
後來我又買到一次烏魚膘，這次老闆大放送，一大包賣兩百塊台幣，回家打開整理時發現有九副，愛怎麼吃就怎麼吃，可以吃到過年，年夜飯甚至可以用來加菜。
烏魚殼可以香煎、紅燒、蔥燒、蒜燒，以及做麻油烏魚。除了前置作業有別，後製作與烏魚膘相類，神明變化，存乎一心。
因為買到的烏魚殼頗為壯碩，輪切七塊，煎的時候魚肉朝鍋，不必擔心破皮的問題，當牛排煎就好。香煎烏魚是常見魚鱔，我依例退冰後，以廚房厚餐巾紙吸乾魚身水分，用小油漆刷塗上薄薄一層全蛋液。起油鍋，油略多，油溫約至一百五十度，下魚，晃動鍋子，讓魚在鍋底滑動，游來游去，煎十秒鐘；小拋鍋翻面。轉中小火，蓋上鍋蓋，煎四到五分鐘，蓋因輪切肉較厚，煎魚需時稍長。小拋鍋換面，同樣煎四、五分鐘，起鍋。盤中先擠半顆檸檬汁，待煎好的烏魚置盤中，再擠剩下的半顆到魚身，這樣兩面都會有檸檬汁。小碟中置胡椒鹽，吃的時候自己沾。
Tags：
指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。