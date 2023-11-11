「拜習會」後2個月就是台灣大選，官員透露拜登將關切北京干預台灣選舉

（中央社）白宮10日證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於本月15日在舊金山會晤。美國資深官員指出，拜登將利用機會向中國表達高度關切北京干預台灣選舉，也會表達對中國在台海軍事行動的擔憂。

白宮證實，拜登（Joe Biden）與習近平將在15日利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會機會於舊金山舉行雙邊會談。這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會談後，睽違一年後再次面對面會晤。美國資深官員表示，此次會談的目標在試圖採取行動，穩定美中關係，消除部分誤解，包括美中雙邊關係、開放溝通管道與持續負責任管理競爭的重要性等都將會是討論的議題。

另一位資深官員指出，拜登與習近平也將討論雙邊關係的戰略方向，以及保持包括軍事在內的開放溝通管道的重要性；俄烏戰爭與以巴衝突、氣候變遷與毒品氾濫等議題也都會討論。此外，兩人也會討論雙方有分歧的議題，包括人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等。

這名官員強調，美國對中政策未變，儘管期望美中關係穩定且開放溝通管道，但美國仍持續與中國競爭，並會採取行動確保國家安全，持續專注於建立夥伴關係與聯盟以及推動在美國投資。

值得注意的是，台灣即將在明年一月舉行總統大選，中國近來在台海周邊的軍事挑釁行動也持續增加。資深官員指出，美方會利用機會向中國重申美國一中政策，亦即維持台海現狀並確保和平穩定，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉都將引發美方極度強烈的關切，但也會重申美方不支持台灣獨立的長期政策。這名官員指出，美方在公開與私下場合都清楚表明，十分關切中國對台灣選舉的干預，也計劃在這次會談中再次傳達這項訊息。

另一位官員也指出，數十年來，中國對台灣選舉的干預令人印象深刻，美方不僅堅決反對這樣的行為，也對中國增加在台灣周圍的軍事行動感到擔憂。這樣的行動前所未見，危險且挑釁。這些行動破壞台海和平穩定，不只台海擔憂，也引發整個印太區域擔憂，拜登會在下週的舊金山會晤中再次提出這樣的觀點。

分析：習近平需藉拜習會展現美中回穩，壓力比拜登沉重

美國智庫外交關係協會多位專家展望「拜習會」時說，中國國家主席習近平面對經濟挑戰，有更大誘因讓美中關係回穩；美國總統拜登爭取連任，不易對中國示弱，和解的壓力較輕。

近年美中關係緊繃，今年歷經美軍擊落中國偵察氣球風波，拜登與習近平有望於下週在美國舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行雙邊會談，備受矚目。外交關係協會（CFR）9日舉辦視訊研討會，集結多位研究員評估「拜習會」前景。

主持研討會的CFR會長傅洛曼（Mike Froman）說，美中都希望元首會晤成功，無論雙方是否讓步，設法化解爭議、穩定雙邊關係，都符合中國利益。對拜登來說，讓步可被視為替改善美中關係著想，但美國兩大黨與民意都主張強硬面對中國，拜登沒有任何讓步的誘因。

CFR資深研究員張彥（Ian Johnson）說，去年中國因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城爆發罕見示威，放棄動態清零後大量民眾病故。今年政壇動盪，外交部長、國防部長、中共解放軍火箭軍司令員接連下台，加上經濟疲弱、青年失業率飆升，習近平需要藉「拜習會」對內傳達美中關係沒有失控，有機會重回正軌。

「這麼說或許大膽，但中國可能在讓峰會成功方面承受更大壓力，但不必然會讓步。拜登則主要想展現中國受到控制，明年不會出事，讓他能專注於選舉。」張彥表示。

張彥分析，外界普遍將中國經濟問題和美中關係欠佳掛鉤，習近平近年揚棄前幾任領導人奉行的改革開放政策，某種程度也和美中關係惡化有關。習近平需要展現美中關係「還行」，為重振經濟而重拾改革開放，這場「拜習會」因而對習近平更加重要。

For the first time in a year, US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping will meet face-to-face, where they are expected to cover global issues from the Israel-Hamas war to Russia's invasion of Ukraine https://t.co/gYKBH7nXEU pic.twitter.com/V5mnjlWjrt — Reuters (@Reuters) November 11, 2023

與去年11月印尼峇里島「拜習會」時期相比，美中經濟基本面走勢分歧，影響兩國元首再次會晤的「底氣」。CFR研究員劉宗媛說，一年前外界對中國疫後復甦期待甚深，擔心美國陷入經濟衰退。如今兩國經濟情勢翻轉。美國經濟表現超乎預期，第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4.9%；中國經濟未迅速復甦，反而陷入結構及周期性因素造成的困局。

她表示，疫後許多中國人民出走，習近平在穩定經濟與社會上面臨更大壓力。美國則邁入大選年，拜登不太能對中國示弱，擺出和解姿態的壓力較輕。

CFR轄下葛林柏格地緣經濟研究中心（Greenberg Center for Geoeconomic Studies）主任古德曼（Matthew Goodman）說，美方自認在經濟上掌握優勢，拜登將想盡辦法強調美國經濟狀態比中國更理想，試圖展現美國模式、體制、投資、政策產生比中國更好的結果，這將是未來一週APEC的隱約主題。

拜習會後2個月是台灣大選，中美警告雙方勿介入大選

舊金山「拜習會」另一背景是約2個月後就要投票的台灣總統大選。熟悉兩岸事務的張彥說，中國有點心急，很希望國民黨勝選，問題在於反對民進黨的選民分裂，民進黨可能繼續執政。北京除指望國民黨勝選外，基本上對台灣選舉無計可施。

他說，中方可能希望美方在「拜習會」承諾不支持民進黨，拜登政府則可能警告中國不要干預台灣大選。選戰期間中國做任何事都可能適得其反，傷害北京想助一臂之力的政黨，「明智」作法是袖手旁觀，選後再和勝選者打交道。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君