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2023/11/11,
政治

台印洽簽移工合作備忘錄，最快年底引進10萬印度勞工，《彭博》稱此舉恐激怒中國

台印洽簽移工合作備忘錄，最快年底引進10萬印度勞工，《彭博》稱此舉恐激怒中國
外交部長吳釗燮（右2）、印度台北協會會長葉達夫（中）11月共同出席台灣主辦的排燈節活動。Photo Credit: 中央社

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印度與台灣正深化雙邊經貿關係，雙方最快在12月前簽署相關就業協議，印度將派遣10萬名移工到台灣，主要是填補台灣工廠、農牧業與醫護工作。不過這項就業協議恐怕會激怒中國。

面對高齡化社會，台灣勞工供不應求，傳出最快下月將引進10萬名印度移工到台工作，不過《彭博社》報導指出，台印這項協議恐將激怒中國。

《彭博社》（Bloomberg）10日報導指出，印度與台灣正深化雙邊經貿關係，雙方最快在12月前簽署相關就業協議，印度將派遣10萬名移工到台灣，主要是填補台灣工廠、農牧業與醫院工作。報導稱，雖然與台灣簽署協議不代表印度背棄中國一再強調的「一中政策」，但印度當局積極與台灣建立非官方關係，這項就業協議恐怕會激怒中國，加劇兩岸地緣局勢緊張。

報導指出，中國過去20年來，都是印度最大的進口國。不過自從2020年印中爆發40年來最嚴重的邊境衝突後，雙方都在喜馬拉雅地區派遣了數千名兵力與坦克，外交談判進展甚微，兩國關係持續緊張。中國今年8月發布一份新版地圖，將印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）及中印邊界西段「阿克賽欽地區」（Aksai Chin）都納入中國領土範圍，也引發印度強烈抗議。

台印關係近年則不斷升溫。3名剛卸任的印度軍事首長今年不顧北京反對，來台參加安全會議。台灣和印度也於2018年簽署了投資促進協議，台灣更於今年7月宣布在印度孟買增設台北經濟文化辦事處，是繼台灣駐印度代表處及駐清奈辦事處後，第3個駐印度辦事處。

印度政府目前已與日本、法國和英國等13個國家簽署了類似協議，也正與荷蘭、希臘、丹麥和瑞士等國進行討論。和其他國家不同的地方是，台灣承諾向印度移工提供與當地人同等的保險和工資，即營造類、製造類、機構看護類及海洋漁撈類等移工薪資不得低於台灣勞動基準法所定的基本工資。

台印規劃年底前簽署「移工合作備忘錄」

（中央社）台灣與印度正在洽簽移工合作備忘錄（MOU），據了解，備忘錄現已大致完成內部作業，雙方規劃在年底前簽署。另一方面，印度外交部發言人巴格奇今天也表示希望儘快簽署，讓雙方相關人士能獲益。

台灣產業面臨缺工問題，今年9月《印度斯坦時報》（Hindustan Times）披露，印度正與台灣洽簽移工合作備忘錄。巴格奇（Arindam Bagchi）本月9日在例行記者會上表示，希望移工合作備忘錄能夠早日完成簽署，讓相關人士可以從這個夥伴關係中獲益。

行政院長陳建仁9月12日會見印度台北協會新任會長葉達夫（Manharsinh L. Yadav）時曾提到，印度和台灣正協商包含移民政策、中藥等備忘錄，兩國朝向非常好的方向進展。

《印度斯坦時報》則於9月26日引述消息人士跟進報導，台灣希望透過引進印度勞工來解決缺工問題，特別是在製造、營建、家事工作與農漁業等領域。

根據可靠消息，台灣與印度早於2020年就已開始洽談移工合作事宜，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度停頓，備忘錄現已大致完成內部作業，雙方規劃在年底前簽署。

勞動部資料顯示，台灣截至今年9月有將近75萬名移工，其中以印尼的26萬7194人為最多，其次為越南的26萬1301人，菲律賓則以15萬2026人位居台灣第3大移工來源國。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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