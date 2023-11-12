美國電動車銷量不如預期、大廠決定收手，到底哪裡出了問題？
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美國民眾與電動車的距離仍有一段，其中最主要的原因，則是「能不能負擔得起」的問題。因為即便電動車價格往下，美國政府也提供相關購車補助，電動車相較於一般常見的汽柴油車價格仍較高。
文：Taylor Mei
不少車廠近幾年紛紛推出油電混合或純電動車，盼減輕開車對氣候變遷及全球暖化的衝擊，而美國身為世界碳排大國，前陣子聯邦政府通過的《降低通膨法案》（IRA），就有計畫為部分購買全新電動車的車主提供最高7500美金（約24萬新台幣）的補助。不過，美國消費者雖有購入電動車，相關車種銷售量亦有成長，但整體購買的速度卻不如先前專家預期。
美國民眾購買電動車速度不如預期
據《BBC Worklife》報導，先前許多分析師指出，使用電動車將會是未來交通運輸的主流，相信美國民眾應該會迅速開始轉向使用電動車。2017年約售出有6.5萬台電動車，時隔5年至2022年，電動車售出的數量則大幅提升，一年就賣了80萬台。
資料分析機構Motor Intelligence統計指出，電動車銷售量在2023年前半成長了51％，呈上升趨勢。只是若將今年的成長幅度與去年同期的71％相比，卻差了20個百分點。而電動車龍頭特斯拉（Tesla）雖占整體電動車市場的一半，但近期卻示警本季營收是這2年以來獲利最差的一季，連帶讓股價跟著跳水，損失達1380億美金（約4.4兆新台幣）。
市場前景不看好，美國汽車製造大廠決定收手
眼見電動車銷售量趨緩，也讓汽車製造業者決定調整商業策略。如美國知名汽車製造商通用汽車（General Motors）在2年前宣布，將在2035年前淘汰內燃機，現在則將遠離計畫2024年中生產40萬輛電動汽車的目標。同時，通用汽車也取消了與本田汽車共同打造平價電動車的規劃。而福特汽車則表示，高層將推延數十億美金的電動汽車投資，表示他們尚不須以產能來完成需求。
消費者行為及滿意度調查公司君迪（J.D. Power）副總經理柯瑞爾（Elizabeth Krear）指出：「我們調查了2000名有意購車的民眾，想要了解他們對於購買電動車的意願。調查結果顯示，至少每3人中，就會有1人想買的下一台車就是電動車。」並不是美國民眾不想買電動車。
民眾購買電動車速度慢的主要原因
不過，美國民眾與電動車的距離仍有一段，其中最主要的原因，則是「能不能負擔得起」的問題。因為即便電動車價格往下，美國政府也提供相關購車補助，電動車相較於一般常見的汽柴油車價格仍較高。
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