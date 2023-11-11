各黨醞釀不分區立委名單：民眾黨傳推陳昭姿黃國昌，國民黨柯志恩謝龍介可望入列

（中央社）台灣民眾黨2024不分區立委預計下週出爐，除了先前媒體揭露的前立委黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、競選總幹事黃珊珊等人呼聲高，是否有鴻海創辦人郭台銘推薦人選也備受關注。

第11屆立法委員選舉候選人預計於本月20日開始登記，不過民眾黨至今尚未公布2024不分區立委正式名單。民眾黨人士透露，選舉決策委員會下週開會討論最終名單，並擬於15日送交中央委員會通過，屆時就會對外正式公布。

原本立委任期是4年1任，不過民眾黨內討論不分區任期擬改為2年；黨內預估明年大選不分區可達8席以上，若適用「2年條款」，預計前16名都可能擔任或遞補立委。

據了解，陳昭姿、黃國昌可望列在民眾黨不分區名單第1、2名；至於其餘可能列在安全名單的人選，還有包含民眾黨台北市黨部主委林國成、戰國策傳播集團董事長吳春城、媒體人張啟楷、政大公行系教授江明修、東吳大學政治系教授劉書彬、台灣新移民協會理事長麥玉珍，以及黃珊珊等人。至於引起外界議論的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯是否會納入安全名單，還有待觀察。

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黃珊珊日前曾被問及是否加入不分區，她表示，原則上除非她有特殊功能，放在第11、12、13名催票，否則應該不會放在不分區名單，還是給更具代表性的人參加。

此外，柯文哲近日頻與郭台銘會面並爭取支持，且因藍白政黨協商僵持許久，外界也關注是否柯文哲與郭台銘可望整合，而其中一個方式是郭台銘循4年前模式推薦不分區立委。柯文哲與郭台銘兩人8日晚間會面後，就傳出郭台銘將推薦人選放入民眾黨不分區，並以連署據點做為交換條件；柯辦9日回應，沒有所謂交換，但若郭台銘有不錯的人才可以推薦，並且為國家做事，民眾黨也樂見郭台銘推薦人選。

國民黨15日公布不分區名單，柯志恩、謝龍介可望入列

國民黨不分區名單預計15日出爐，據了解，鎖定的人選包括體育界、財經界、新創界、醫界以及新住民等年輕、形象佳者，至於在政治組部分的人選，則傳出國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前立委張嘉郡，機會濃厚。

外界關注藍綠不分區名單人選，國民黨預計15日將提名名單及排名順序提報中常會，18日由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權，安全名單估12席，朝政治組、專業組各半的方向提名。

國民黨主席朱立倫8日在中常會上表示，在不分區立委的提名上，絕對沒有任何政治壓力，絕對不可能有任何一塊錢的利益勾結，每一席都是最重要的關鍵，希望能出現一個代表國民黨政黨實力，有加分正面力量的名單，希望展現在民眾面前，幫立委、總統參選人加分。

據了解，國民黨的不分區名單中，在專業組部分，將鎖定體育界、財經界、新創界、醫界以及新住民等年輕、形象佳者，黨內人士分析，黨主席朱立倫這次提名也會依照2016年的作法，在專業組部分提出吸睛、亮眼的人選，爭取中間選民支持。

至於在政治組部分，則是傳出柯志恩、謝龍介、張嘉郡機會濃厚，3人也預計在成為不分區立委身分後，持續經營高雄、台南、雲林等地，在2026年代表國民黨，挑戰高雄、台南、雲林等地方首長選舉；同時，國民黨不分區名單往往都會有一名軍系立委，據了解，包括前空軍副司令張延廷、國民黨黃復興黨部主委季麟連，也都是黨內點名的對象。

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此外，傳出黨內力拱前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜納入不分區名單，但據了解，雖然有部分黨內人士力薦王金平、韓國瑜等人，但2人都未向黨中央表達意願，也因此，進入不分區名單的機率並不高。

由於國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」，改成「同意制」，因此18日須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。

民進黨13日討論不分區名單，周慶明呼聲高、陳時中恐成遺珠

民進黨不分區立委提名委員會擬13日開會，不分區名單可望最後拍板，送民進黨15日中執會討論通過。靖娟基金會執行長林月琴、醫師公會全聯合會理事長周慶明是熱門人選，政治組安全名單包括立法院長游錫堃、立委洪申翰、莊瑞雄等人。

中選會定20日開始總統、立委登記，民進黨預計15日召開中執會並通過不分區名單，不分區立委提名委員會正密集討論不分區人選，秉持跨黨派、跨世代、跨領域的審議原則討論名單，預計13日開會討論，名單可望最後拍板。

黨內預估，10至12席是安全名單。黨政人士透露，不分區安全名單，兼顧性別比例男女各半約5-6席，男性部分，包括立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘、立委沈發惠、莊瑞雄；專業團體代表男性部分，立委洪申翰曾任綠色公民行動聯盟副秘書長，本屆表現獲肯定可望連任，醫界代表中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明呼聲高，但此一安排也使原本的熱門人選、前衛福部長陳時中恐成遺珠。

女性安全名單部分，黨政人士表示，包括現任立委、新住民代表羅美玲、立委范雲具教育等專業背景、長期關心兒童權益的靖娟基金會執行長林月琴；此外，中華民國護理師公會護士公會推薦屏東縣衛生局長張秀君、立委林楚茵獲得立委同僚蔡其昌、林靜儀等人推薦，被視為國會即戰力，連任呼聲高。

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政治組部分，原傳出立委劉世芳可望代表新系出任不分區立委，不過，劉世芳被問到相關安排時表示，「不必考慮我，讓年輕世代接棒」；因此，隸屬新系的現任不分區立委沈發惠續任機率大增。至於原先傳出新竹市議員李妍慧可望代表湧言會擠進不分區名單，黨政人士表示，提名小組討論名單不會以派系思考，再者，柯建銘若列不分區安全名單，同樣出身新竹市的李妍慧機率大降。