美軍參謀首長聯席會議主席：習近平並不想武力奪台，會以其他方法達成目的
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美軍參謀首長聯席會議主席布朗表示，他不認為中國有意侵略台灣，因為侵略部隊攻台需要從海灘登陸的困難，但美國及其盟友必須留意習近平為加強對台施壓所採取的其他行動，從軍事、外交、經濟等各方面著手。
（中央社）英國《金融時報》報導，美軍參謀首長聯席會議主席布朗對中國有意侵略台灣一事存疑。投資人和亞太地區其他國家都因戰爭風險而感到不安，布朗這番話緩和了相關說法。
《金融時報》（Financial Times）報導，布朗（Charles Brown）在東京告訴記者：「我確實認為（中國國家主席）習近平不是真想動武奪取台灣…他會試圖用其他方法達到目的。」
布朗指出侵略部隊攻台需要從海灘登陸的困難，還說美國及其盟友必須留意習近平為加強對台施壓所採取的其他行動，「無論是在軍事上、外交上、經濟上」。
美中正試圖恢復對話，以控管雙邊日益緊張的關係。美國總統拜登和習近平下週將在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上見面，這將是兩人第2次以美中領袖身分會晤。
過去頻預測中共侵台時程，美軍方今年轉向不認為中國「即將侵台」
拜登政府的軍事和安全官員曾相繼就台灣相關的潛在衝突提出警告，與布朗上述言論形成對比。
前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾於2021年說，中國可能在2027年之前對台採取軍事行動。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）去年也說，台灣在2030年之前面臨中國「迫切」的威脅。
美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）今年1月表示，美中可能會於2025年開戰；他這番話令盟國擔心美軍發言不夠嚴謹。
2021年就職的現任美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）同年曾說，中國侵略的威脅「比多數人所想的還迫切」。但今年稍早，他反駁了其他曾預估中國侵略時程的軍方人士；他4月告訴美國國會：「我想大家都在猜。」
在米尼漢發言後，美國國防部要高層軍官別再公開談論中國可能侵略的日期。拜登政府的高階官員今年也開始強調，他們不認為中國即將侵台。
美參謀長聯席會議主席：盼恢復與中國軍事對話
去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國隨即切斷與美國的軍事聯繫。雖然美中外交政策和經濟事務官員陸續舉行了會談，軍事領袖之間的通訊卻仍未恢復。
布朗說：「我認為是有機會…總統（拜登）下週會見習近平時，我們會看到跡象顯示（恢復軍事聯繫管道）是有利的。」
布朗還說，他上月初就任參謀首長聯席會議主席時，曾寫信給中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立，除了自我介紹之外，也提到「願意開啟溝通管道」。
美軍參謀長聯席會議主席是美國法定最高級別的軍職，為美國總統、國防部部長、國家安全委員會和國土安全委員會的首席軍事顧問，相當於各國的三軍參謀長。參謀長聯席會議主席沒有軍事作戰指揮權，而是協助總統和國防部長軍事作戰。
在成為美軍參謀長聯席會議主席之前，布朗曾任美國空軍參謀長，是第一位在美軍擔任參謀長的非裔美國人。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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