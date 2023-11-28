葉明桂《學品牌》：抖音的文化撬動點，如何讓用戶消除長時間使用產生的內疚感？
我們想讓你知道的是
抖音在品牌上遇到最大的課題是，長期刷抖音會產生一種淡淡的內疚感。抖音有6億用戶，平均每日在抖音花費90分鐘，愛用者平均每日耗在抖音5-6小時。原來用來打發時間的抖音，因為內容有趣新奇，常使人流連忘返，耽誤了原來的生活計畫，少了睡眠、少了運動、少了讀書學習，少了打掃衛生……。虛擬的手機世界侵蝕了真實的世界，一個有嗅覺、有溫度也有殘酷的真實生活！
文：葉明桂
品牌梳理三部曲（下）：結晶品牌大理想
當我們定義了品牌是什麼，從品牌DNA找到品牌真我，接著便要根據這個定義，去探索可以用來撬動品牌真我的人性洞察或社會糾結，這個人性洞察或社會糾結屬於品牌層次的洞察，我們藉此進一步發展一個能激發討論，引人省思的品牌主張（與其說是個主張，不如說是一個生活提案）。
如何找到可以撬動品牌的文化張力呢？
好的問題才能找到好的答案，我通常會以下面四個問題來找到文化張力的線索。
一、從人類學的角度，尋找生意上的課題是什麼？
我特別要強調，品牌是在解決生意課題的層次，必須是從人類學的角度來演繹，而不是一般的銷售問題，或是品牌老化，品牌沒有高級感溢價不足……，這些角度在我看來都是偽命題。
以閃送為例，它的生意課題是「點對點專人直送」的同城快遞，從人類學的角度來看，就是要克服人性中對陌生人的不信任。
閃送的使用場景總是在一個關鍵時刻，要把一個重要的東西，交給一個完全不認識的陌生人。例如，我在機場才發現護照沒帶，我若回家去取，來回車程漫長，飛機早就起飛，不可能趕上。這時我用閃送APP在住家附近找了一個閃送員，飛奔到我家拿了護照送到機場給我。閃送快遞的東西都是重要文件，如身分證、房產證、合約，或是貴重的商品，如鑽石、珠寶等，而這些東西都要交一個陌生人。
大家普遍對陌生人不信任，我在公車站看見一個老婦人跌倒了，想要出手攙扶她，身旁的人卻拉住我，要我小心是個騙局。從人類學的角度，這種「對陌生人的不信任」就是閃送品牌在生意上最大的課題。
另一個例子「簡一大理石磁磚」。從人類學的角度，它的生意課題是「假貨永遠沒有真貨好」的「成見與偏見」。簡一大理石磁磚的假想敵是天然大理石，而人類的認知是天然的一定比人工的更好。簡一大理石磁磚在人們心目中就是個假貨，假貨不好，真貨才好，正是簡一品牌從人類學角度所遇到的生意課題。
二、所在行業的制高點是什麼？
什麼是制高點？這是一個很抽象但卻很明確的心理狀態，是人們對這個品牌所在商品類別中，潛意識上的情感寄託。這很難解釋，必須靠「悟」出來，但卻很能引發消費者共鳴。
飲料類別中的可口可樂，效能是清涼解渴，它的制高點是歡樂（Happiness）。手機的話，過去主要用處在連繫，打電話、寫簡訊，所以過去手機的制高點是連結（Connecting）；現代的手機，不只連結人與人，人們用手機支付，下單股票，搜索資訊，健康碼通行等，出門若忘了帶手機就混身不對勁，魂不守舍，好像身體的一部分沒帶出來，所以現代手機的制高點是「存在感」。
超市的制高點是安全感，試想如果世界大戰爆發，你會希望你家地下室是什麼？絕對不是一間LV或香奈兒精品店，反而希望是一個大超市，生存就會沒有問題，這就是一種安全感。安全感正是超市在人類潛意識裡的制高點。
三、要撬動人性的哪個點，才會有利於生意？
美容保養商品要撬動的是愛情，只有對愛情有憧憬的人才會對美容有所需求，那些認為男人不可靠女人當自強的女人，沒有真正想要美容的動機。許多女性號稱美容是為自己，美容讓自己感覺良好，在潛意識中仍對愛情有所憧憬。即使是一定年紀的婦女，若她仍想享受別人對其外表的關注眼光，都會是美容商品的愛用者。所以我們要利用愛情的力量，傳播愛情的故事。至於彩妝商品，則是撬動女人喜歡「偽裝」的天性。
四、目前社會上，什麼價值觀有利於生意？
我在「舍得白酒」的品牌梳理過程中，學習到人們壓力越大的時候，越有利於白酒的生意。當人們心裡要的越多，一間房子不夠，要兩棟房子；一輛汽車不足要兩輛汽車；一個名牌包不夠要兩個包……。人類的欲望越高、要的越多，壓力就越大，壓力大就要喝白酒，舍得的品牌主張就是要解放人們的壓力，當你「會捨才會得—舍得」壓力就消失了。
「滙源果汁」的生意來源是開拓早餐市場。如果人們像喝牛奶一樣，每天早上喝一杯純果汁，它的市場可以立即成長3倍，而且只有對生活品質和健康有要求的人才願意改變習慣，在早餐喝純果汁，所以人們對生活越有要求，越有利純果汁的銷售。
根據以上問題的探討，我們可以總結出幾個文化張力的假設。文化張力就是人性的洞察與社會價值的糾結，我們要找到一組一組具有爭議的議題，品牌主張要建立在這些具有爭議的議題上，才會有被討論的價值，才能自然而然成為人們關注的生活議題。一個品牌主張在推出時若能引發人們討論，或是啟發內心反省，就是一個非常有影響力的品牌主張。
案例：克麗緹娜的文化撬動點
針對美容的制高點愛情，我們追問愛情可不可靠？有人說愛情只是人類某種荷爾蒙持續兩年的作用，激情過後若是愛情沒了昇華成親情，彼此的關係就會逐漸淡化，所以愛情不可靠。也有人說只要遇到真愛，就可以維持一生一世，只要在真愛的人旁邊，無論貧窮富貴，都會覺得幸福。所以愛情值不值得相信？有著「對與對」的選擇。
克麗緹娜，美容SPA的連鎖品牌運用人們對愛情的糾結，提出了一個品牌主張：即使愛情不可靠，女人也要勇敢愛！轟轟烈烈地愛過一場，有助於成就一個完整的豐富人生。
案例：抖音的文化撬動點
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
我們想讓你知道的是
近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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