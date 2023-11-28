葉明桂《學品牌》：抖音的文化撬動點，如何讓用戶消除長時間使用產生的內疚感？

文：葉明桂

品牌梳理三部曲（下）：結晶品牌大理想

當我們定義了品牌是什麼，從品牌DNA找到品牌真我，接著便要根據這個定義，去探索可以用來撬動品牌真我的人性洞察或社會糾結，這個人性洞察或社會糾結屬於品牌層次的洞察，我們藉此進一步發展一個能激發討論，引人省思的品牌主張（與其說是個主張，不如說是一個生活提案）。

如何找到可以撬動品牌的文化張力呢？

好的問題才能找到好的答案，我通常會以下面四個問題來找到文化張力的線索。

一、從人類學的角度，尋找生意上的課題是什麼？

我特別要強調，品牌是在解決生意課題的層次，必須是從人類學的角度來演繹，而不是一般的銷售問題，或是品牌老化，品牌沒有高級感溢價不足……，這些角度在我看來都是偽命題。

以閃送為例，它的生意課題是「點對點專人直送」的同城快遞，從人類學的角度來看，就是要克服人性中對陌生人的不信任。

閃送的使用場景總是在一個關鍵時刻，要把一個重要的東西，交給一個完全不認識的陌生人。例如，我在機場才發現護照沒帶，我若回家去取，來回車程漫長，飛機早就起飛，不可能趕上。這時我用閃送APP在住家附近找了一個閃送員，飛奔到我家拿了護照送到機場給我。閃送快遞的東西都是重要文件，如身分證、房產證、合約，或是貴重的商品，如鑽石、珠寶等，而這些東西都要交一個陌生人。

大家普遍對陌生人不信任，我在公車站看見一個老婦人跌倒了，想要出手攙扶她，身旁的人卻拉住我，要我小心是個騙局。從人類學的角度，這種「對陌生人的不信任」就是閃送品牌在生意上最大的課題。

另一個例子「簡一大理石磁磚」。從人類學的角度，它的生意課題是「假貨永遠沒有真貨好」的「成見與偏見」。簡一大理石磁磚的假想敵是天然大理石，而人類的認知是天然的一定比人工的更好。簡一大理石磁磚在人們心目中就是個假貨，假貨不好，真貨才好，正是簡一品牌從人類學角度所遇到的生意課題。

二、所在行業的制高點是什麼？

什麼是制高點？這是一個很抽象但卻很明確的心理狀態，是人們對這個品牌所在商品類別中，潛意識上的情感寄託。這很難解釋，必須靠「悟」出來，但卻很能引發消費者共鳴。

飲料類別中的可口可樂，效能是清涼解渴，它的制高點是歡樂（Happiness）。手機的話，過去主要用處在連繫，打電話、寫簡訊，所以過去手機的制高點是連結（Connecting）；現代的手機，不只連結人與人，人們用手機支付，下單股票，搜索資訊，健康碼通行等，出門若忘了帶手機就混身不對勁，魂不守舍，好像身體的一部分沒帶出來，所以現代手機的制高點是「存在感」。

超市的制高點是安全感，試想如果世界大戰爆發，你會希望你家地下室是什麼？絕對不是一間LV或香奈兒精品店，反而希望是一個大超市，生存就會沒有問題，這就是一種安全感。安全感正是超市在人類潛意識裡的制高點。

三、要撬動人性的哪個點，才會有利於生意？

美容保養商品要撬動的是愛情，只有對愛情有憧憬的人才會對美容有所需求，那些認為男人不可靠女人當自強的女人，沒有真正想要美容的動機。許多女性號稱美容是為自己，美容讓自己感覺良好，在潛意識中仍對愛情有所憧憬。即使是一定年紀的婦女，若她仍想享受別人對其外表的關注眼光，都會是美容商品的愛用者。所以我們要利用愛情的力量，傳播愛情的故事。至於彩妝商品，則是撬動女人喜歡「偽裝」的天性。

四、目前社會上，什麼價值觀有利於生意？

我在「舍得白酒」的品牌梳理過程中，學習到人們壓力越大的時候，越有利於白酒的生意。當人們心裡要的越多，一間房子不夠，要兩棟房子；一輛汽車不足要兩輛汽車；一個名牌包不夠要兩個包……。人類的欲望越高、要的越多，壓力就越大，壓力大就要喝白酒，舍得的品牌主張就是要解放人們的壓力，當你「會捨才會得—舍得」壓力就消失了。

「滙源果汁」的生意來源是開拓早餐市場。如果人們像喝牛奶一樣，每天早上喝一杯純果汁，它的市場可以立即成長3倍，而且只有對生活品質和健康有要求的人才願意改變習慣，在早餐喝純果汁，所以人們對生活越有要求，越有利純果汁的銷售。

根據以上問題的探討，我們可以總結出幾個文化張力的假設。文化張力就是人性的洞察與社會價值的糾結，我們要找到一組一組具有爭議的議題，品牌主張要建立在這些具有爭議的議題上，才會有被討論的價值，才能自然而然成為人們關注的生活議題。一個品牌主張在推出時若能引發人們討論，或是啟發內心反省，就是一個非常有影響力的品牌主張。

案例：克麗緹娜的文化撬動點

針對美容的制高點愛情，我們追問愛情可不可靠？有人說愛情只是人類某種荷爾蒙持續兩年的作用，激情過後若是愛情沒了昇華成親情，彼此的關係就會逐漸淡化，所以愛情不可靠。也有人說只要遇到真愛，就可以維持一生一世，只要在真愛的人旁邊，無論貧窮富貴，都會覺得幸福。所以愛情值不值得相信？有著「對與對」的選擇。

克麗緹娜，美容SPA的連鎖品牌運用人們對愛情的糾結，提出了一個品牌主張：即使愛情不可靠，女人也要勇敢愛！轟轟烈烈地愛過一場，有助於成就一個完整的豐富人生。

案例：抖音的文化撬動點