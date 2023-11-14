以巴衝突：加薩走廊戰火之外，約旦河西岸的社區正在分裂
我們想讓你知道的是
雙方都堅信，他們有權擁有可能是世界上最具爭議的一塊土地。過去數十年，國際社會一直呼籲實現「兩國方案」，即西岸和加薩組成一個獨立的巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷為首都。近年，這個可能性似乎越來越小。以色列總理納坦雅胡的聯合政府在極右翼定居者政黨的支持下，幾乎不可能達成妥協。10月7日事件被許多人視為兩國夢想棺材上的最後一顆釘子。
在約旦河西岸（West Bank）佔領區俯瞰伯利恆的一個山坡上，三名巴勒斯坦年輕人在上演《聖經》時代的一幕——他們熟練地從樹上摘下橄欖，果實晶瑩剔透地堆放在地上。
不過，這對艾哈邁德（Ahmed）來說是全新的工作。
10月7日哈瑪斯發動襲擊前，他在以色列的建築工地工作，每天賺到約400謝克爾（105美元）。10月7日之後，幾乎所有阿拉伯人都被禁止從約旦河西岸進入以色列。
艾哈邁德和許多人一樣，失去了生計。
「現在沒有（像樣的）工作了。」 他一邊清理樹枝一邊說。
「我在這工作一天，在那工作一天——在田裡摘橄欖。我要養家糊口。我能做什麼呢？」
以色列在約旦河西岸實施的嚴厲管控，不僅在經濟上影響到艾哈邁德。一直引起巴勒斯坦人不滿的檢查站，現在進一步限制了他的行動自由。
「他們關閉了道路。我現在只能在家附近走動。這些檢查站讓我們窒息。」
但艾哈邁德所批評的管控措施，卻加強了另一批人的安全感。
性格開朗的丹尼・切斯特曼（Danny Chesterman），以前經營自行車旅行團，他住在以色列定居點（又稱屯墾區）艾法瑞特（Efrat）。他數十年前搬到以色列，但一直保留著倫敦口音。
被問到外界如何看待他的社區時，他答道：「我們被描繪成偷取阿拉伯土地的非法定居者。」
「總的來說，我們沒有偷走任何人的土地。」
「我們是早上上班的人。我們做生意。我們有大學教授。我們是書生，不是劍客。」
定居點爭議
今年年初，以色列總理納坦雅胡的政府將約旦河西岸的九個定居點合法化，引起國際爭議。
聯合國和許多國家表示，根據國際法，所有定居點都是非法的。許多以色列人，尤其是居住在定居點的以色列居民對此提出強烈質疑。
很少有人不同意的一點是，10月7日的事件以及以色列的軍事回應，惡化了猶太定居者與其阿拉伯鄰居之間的關係。
丹尼說：「我希望並相信，我們與阿拉伯村莊近鄰可以繼續保持良好關係。」
「話雖如此，安全問題顯然還是存在的。」
10月7日清晨，被英國和許多國家列為恐怖組織的哈瑪斯對以色列發動史無前例的攻擊，造成約1400人死亡，約240人被擄走。
作為回應，以色列軍方對加薩發動空襲，隨後進入該地帶。以色列表示，將不惜一切摧毀哈瑪斯。迄今，軍事行動已造成10,800多人死亡，包括4400名兒童。
丹尼表示，他聽說哈瑪斯武裝分子獲得加薩人的幫助，而後者曾與以色列人合作，這徹底改變了這裡的人對其阿拉伯鄰居的看法。
他說：「在加薩地帶附近的一些基布茲（kibbutzim，猶太人的集體農業社區），他們（以色列人）與在那裡工作的阿拉伯人關係很好，但後來他們發現描繪村莊的地圖，上面有這些家庭的名字。」
「他們從那些關係極好的人那裡，發現了非常可怕的事情。」
對此，擔任埃弗拉特市長十多年的奧德・裡維（Oded Rivivi）也有同感。他認為，雖然他所在的定居點與附近大多數阿拉伯村莊的關係一直很好，但現在已經徹底改變。
「要多久才能解決這個（信任）問題？只有時間才能證明。但只要你聽不到阿拉伯領導人出來譴責（哈瑪斯）⋯⋯這肯定會讓重建信任的時間更長。」他說。
西岸局勢緊張
在山谷另一側的阿拉伯村莊，不信任的原因截然不同——以色列的管制行動不僅包括增設檢查站。上月，以色列國防軍逮捕1400多名巴勒斯坦人，稱大多數人與哈瑪斯有關聯。
就在我們拍攝當天，巴勒斯坦自治政府（Palestine National Authority）稱西岸有18人被殺，一個多月內被殺的總人數達到170人。
巴勒斯坦人對此進行了暴力或和平的抗議。比如在伯利恆，店家展開大罷工。儘管巴勒斯坦人的憤怒主要是由加薩發生的事件引起，但在10月7日之前，約旦河西岸早已是火藥庫。
最讓西岸人憤怒的，是以色列定居者的暴力行為。以色列青年男子往往全副武裝，他們被指責，把巴勒斯坦家庭逐出家園。一段影片顯示，一名巴勒斯坦男子被一名手持衝鋒槍的定居者射中腿部。
在埃弗拉特，我質問市長奧德・裡維如何回應這些問題。
「有一小撮極端分子確實採取了暴力行動，」他回答道。「這些人需要由警察來處理⋯⋯但絕大多數人，生活在這裡的猶太人，應該得到安全，應該被當作人來對待⋯⋯因為這就是這些社區的本質。」
他稱將採取行動。
「我們昨晚與總理和所有市長開會。大家一致呼籲政府確保這些極端分子被逮捕、被制止，而且越快採取行動，造成的破壞就越小。」
說到底，所有衝突都歸結於土地。
雙方都堅信，他們有權擁有可能是世界上最具爭議的一塊土地。過去數十年，國際社會一直呼籲實現「兩國方案」，即西岸和加薩組成一個獨立的巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷為首都。
近年，這個可能性似乎越來越小。以色列總理納坦雅胡的聯合政府在極右翼定居者政黨的支持下，幾乎不可能達成妥協。10月7日事件被許多人視為兩國夢想棺材上的最後一顆釘子。
奧德市長說：「我認為，每過一天，我們都會離這一目標更遠。在國際社會壓力下，以色列實際上從加薩地帶撤走了所有公民、平民和軍事人員。而我們得到的卻是哈瑪斯的軍隊。」
當然，這說法會激怒許多巴勒斯坦人，更不用說反抗了。對他們以及國際社會的大多數人來說，兩國方案是唯一可接受的方案。他們說，任何其他方案都是繼續剝奪數百萬巴勒斯坦人的權利和自由。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。