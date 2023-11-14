以巴衝突：加薩走廊戰火之外，約旦河西岸的社區正在分裂

在約旦河西岸（West Bank）佔領區俯瞰伯利恆的一個山坡上，三名巴勒斯坦年輕人在上演《聖經》時代的一幕——他們熟練地從樹上摘下橄欖，果實晶瑩剔透地堆放在地上。

不過，這對艾哈邁德（Ahmed）來說是全新的工作。

10月7日哈瑪斯發動襲擊前，他在以色列的建築工地工作，每天賺到約400謝克爾（105美元）。10月7日之後，幾乎所有阿拉伯人都被禁止從約旦河西岸進入以色列。

艾哈邁德和許多人一樣，失去了生計。

「現在沒有（像樣的）工作了。」 他一邊清理樹枝一邊說。

「我在這工作一天，在那工作一天——在田裡摘橄欖。我要養家糊口。我能做什麼呢？」

以色列在約旦河西岸實施的嚴厲管控，不僅在經濟上影響到艾哈邁德。一直引起巴勒斯坦人不滿的檢查站，現在進一步限制了他的行動自由。

「他們關閉了道路。我現在只能在家附近走動。這些檢查站讓我們窒息。」

但艾哈邁德所批評的管控措施，卻加強了另一批人的安全感。

性格開朗的丹尼・切斯特曼（Danny Chesterman），以前經營自行車旅行團，他住在以色列定居點（又稱屯墾區）艾法瑞特（Efrat）。他數十年前搬到以色列，但一直保留著倫敦口音。

被問到外界如何看待他的社區時，他答道：「我們被描繪成偷取阿拉伯土地的非法定居者。」

「總的來說，我們沒有偷走任何人的土地。」

「我們是早上上班的人。我們做生意。我們有大學教授。我們是書生，不是劍客。」

定居點爭議

今年年初，以色列總理納坦雅胡的政府將約旦河西岸的九個定居點合法化，引起國際爭議。

聯合國和許多國家表示，根據國際法，所有定居點都是非法的。許多以色列人，尤其是居住在定居點的以色列居民對此提出強烈質疑。

很少有人不同意的一點是，10月7日的事件以及以色列的軍事回應，惡化了猶太定居者與其阿拉伯鄰居之間的關係。

丹尼說：「我希望並相信，我們與阿拉伯村莊近鄰可以繼續保持良好關係。」

「話雖如此，安全問題顯然還是存在的。」

10月7日清晨，被英國和許多國家列為恐怖組織的哈瑪斯對以色列發動史無前例的攻擊，造成約1400人死亡，約240人被擄走。

作為回應，以色列軍方對加薩發動空襲，隨後進入該地帶。以色列表示，將不惜一切摧毀哈瑪斯。迄今，軍事行動已造成10,800多人死亡，包括4400名兒童。

Photo Credit: BBC News 從艾法瑞特（Efrat）看過去的伯利恆。

丹尼表示，他聽說哈瑪斯武裝分子獲得加薩人的幫助，而後者曾與以色列人合作，這徹底改變了這裡的人對其阿拉伯鄰居的看法。

他說：「在加薩地帶附近的一些基布茲（kibbutzim，猶太人的集體農業社區），他們（以色列人）與在那裡工作的阿拉伯人關係很好，但後來他們發現描繪村莊的地圖，上面有這些家庭的名字。」

「他們從那些關係極好的人那裡，發現了非常可怕的事情。」

對此，擔任埃弗拉特市長十多年的奧德・裡維（Oded Rivivi）也有同感。他認為，雖然他所在的定居點與附近大多數阿拉伯村莊的關係一直很好，但現在已經徹底改變。

「要多久才能解決這個（信任）問題？只有時間才能證明。但只要你聽不到阿拉伯領導人出來譴責（哈瑪斯）⋯⋯這肯定會讓重建信任的時間更長。」他說。

西岸局勢緊張

在山谷另一側的阿拉伯村莊，不信任的原因截然不同——以色列的管制行動不僅包括增設檢查站。上月，以色列國防軍逮捕1400多名巴勒斯坦人，稱大多數人與哈瑪斯有關聯。

就在我們拍攝當天，巴勒斯坦自治政府（Palestine National Authority）稱西岸有18人被殺，一個多月內被殺的總人數達到170人。

巴勒斯坦人對此進行了暴力或和平的抗議。比如在伯利恆，店家展開大罷工。儘管巴勒斯坦人的憤怒主要是由加薩發生的事件引起，但在10月7日之前，約旦河西岸早已是火藥庫。

最讓西岸人憤怒的，是以色列定居者的暴力行為。以色列青年男子往往全副武裝，他們被指責，把巴勒斯坦家庭逐出家園。一段影片顯示，一名巴勒斯坦男子被一名手持衝鋒槍的定居者射中腿部。

在埃弗拉特，我質問市長奧德・裡維如何回應這些問題。

「有一小撮極端分子確實採取了暴力行動，」他回答道。「這些人需要由警察來處理⋯⋯但絕大多數人，生活在這裡的猶太人，應該得到安全，應該被當作人來對待⋯⋯因為這就是這些社區的本質。」

他稱將採取行動。

「我們昨晚與總理和所有市長開會。大家一致呼籲政府確保這些極端分子被逮捕、被制止，而且越快採取行動，造成的破壞就越小。」

說到底，所有衝突都歸結於土地。

雙方都堅信，他們有權擁有可能是世界上最具爭議的一塊土地。過去數十年，國際社會一直呼籲實現「兩國方案」，即西岸和加薩組成一個獨立的巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷為首都。

近年，這個可能性似乎越來越小。以色列總理納坦雅胡的聯合政府在極右翼定居者政黨的支持下，幾乎不可能達成妥協。10月7日事件被許多人視為兩國夢想棺材上的最後一顆釘子。

奧德市長說：「我認為，每過一天，我們都會離這一目標更遠。在國際社會壓力下，以色列實際上從加薩地帶撤走了所有公民、平民和軍事人員。而我們得到的卻是哈瑪斯的軍隊。」

當然，這說法會激怒許多巴勒斯坦人，更不用說反抗了。對他們以及國際社會的大多數人來說，兩國方案是唯一可接受的方案。他們說，任何其他方案都是繼續剝奪數百萬巴勒斯坦人的權利和自由。